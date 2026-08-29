De grote trends achter de EISA Awards 2026-2027

De EISA Awards van dit jaar werden eerder deze week uitgereikt aan producten die volgens de jury tot de beste in hun klasse behoren. Naast een erkenning voor een bepaald product gaan er achter de awards ook wat trends schuil.
Heel wat magazines en websites die veel producten testen, hangen graag een award of andere erkenning aan toestellen die echt goed scoren. Je zou kunnen stellen dat de EISA Awards een stap verder gaan omdat ze bepaald worden aan de hand van stemmen van de aangesloten media. Die leden zijn afkomstig uit een 26-tal landen, waardoor je ook de invloed van een merk dat toevallig in één regio sterk staat wegfiltert. De keerzijde is wel dat de EISA Awards vaak eerder grotere merken belonen. Zeker in de hifi-wereld heb je weleens fabrikanten die vooral in één of twee landen groot zijn, waardoor ze in de interne verkiezingen weinig stemmen halen. Een blik achter de schermen: de Hi-Fi-groep alleen al ontving een 200-tal aparte productnominaties, waarvan er uiteindelijk een 30-tal zijn weerhouden voor een award. Meer informatie hierover vind je op fwdmagazine.be en eisa-awards.org.
FWD Magazine is al vijftien jaar lid van EISA in de expertgroepen Hi-Fi (stereoapparatuur zoals luidsprekers, versterkers en platenspelers) en Home Theatre & Vision (onder andere tv’s, projectoren, soundbars en AV-receivers). Reviews vind je ook hier op FWD.nl; we linken ze zodra dat relevant is. Hieronder kijken we vooral naar de grote trends bij de EISA Awards van dit jaar.
OLED vs. LED: een nieuwe ronde
Tv-fabrikanten én reviewers richten zich sterk op topmodellen. Dat weerspiegelt zich in de EISA Awards van dit jaar, net als in voorgaande jaren. De meeste tv-gerelateerde prijzen gaan naar de beste tv’s van het moment. Op technologisch vlak zie je dat het daarbij niet uitsluitend om OLED-toestellen draait, zoals enkele jaren geleden. OLED’s blijven in de prijzen vallen, zoals de Samsung 65S99H, Philips 55OLED811 en Philips 65OLED+ 951. Maar mini-LED en RGB LED kwamen heel sterk uit de hoek, met awards voor de TCL 75C8L, TCL 85RM9L, Hisense 65UR9S, Hisense 65U7S Pro (die opviel met goede gaming-features) en de Sony K-75XR95M2 BRAVIA 9 II. Opvallend bij die laatste: het is echt het topmodel van Sony, waar vroeger geheid een OLED aan de top stond.
Tv’s worden niet bepaald kleiner
Er wordt vaak gezegd dat televisies op elkaar lijken. Het is waar dat minimalistisch design de uiterlijke verschillen heeft doen verdwijnen, al doen sommigen hun best om een fraaie voet te bedenken. Wat echter ook blijkt uit marktcijfers en de EISA Awards, is dat consumenten steeds vaker voor echt grote maten kiezen. Daar spelen de Statement V-award voor de TCL 98X11L (met een mooie soundbar van Bang & Olufsen) en de EISA Giant TV-award voor de Hisense 100UR8S op in. Die honger naar een groot cinematisch display is ook de reden waarom er dit jaar drie projectoren in de prijzen vielen: de XGIMI TITAN Noir Ultra Max, de Hisense XR10 en de Hisense PT1. Drie toestellen, maar wel heel verschillende producten die zich richten op een ander gebruik. De PT1 bijvoorbeeld is een plat apparaat dat op heel korte afstand projecteert, terwijl de XGIMI net een klassieker long-throwapparaat is.
De beeldmarkt in flux
Het viel je misschien wel op in het bovenstaande lijstje: er staan (relatief) nieuwe namen tussen. Nu ja, deze trend speelt al vijf jaar: de ‘klassieke’ tv-merken uit Korea en Japan – die overigens zelf ook ooit uitdagers waren – staan onder druk van Chinese merken. Hetzelfde geldt voor de projectormarkt, waar de traditionele namen op de thuismarkt sterke concurrentie krijgen van nieuwe merken. Die verschuiving wordt trouwens niet enkel gestuurd door prijzen; sommige van de nieuwe uitdagers zijn technologisch heel sterk of spelen beter in op wat consumenten willen. Zo waren nieuwe merken er veel sneller bij met slimme projectoren dan de gevestigde waarden.
Wat is een soundbar?
Op de Yamaha TRUE X SURROUND 90A na, die een award kreeg als topklasse-soundbar, gingen de meeste soundbar-achtige awards dit jaar naar afwijkende concepten. Het geeft misschien aan dat consumenten bij veel klassieke soundbars wat op hun honger blijven zitten. De TCL A65K, die samen met Bang & Olufsen ontwikkeld werd, is bijvoorbeeld een extreem slanke soundbar die toch goed presteert. De Bluesound PULSE CINEMA en PULSE FLEX zijn dan weer ontwerpen met een heel afgeronde vormgeving die sterk uitpakken met multiroom- en streamingopties van BluOS. De Canvas L is een bijzonder premiumconcept dat compleet integreert met je tv, inclusief op maat gemaakte frontjes. Enkele jaren geleden won de ‘gewone’ Canvas al een prijs; de L-editie is een nieuwe, krachtige en vooral grotere uitvoering voor heel grote schermformaten. De TCL Z100 & Z100-SW is op zijn beurt een totaal ander concept op basis van Dolby Atmos FlexConnect, met vier speakers en een subwoofer die draadloos verbinden met een tv.
Alles-in-één-audiosystemen zijn niet hetzelfde
En dan de Primare Allt-i-Ett, DALI VEGA en Focal Mu-so Hekla… Van verre lijken ze op elkaar, wat het feit dat ze alle drie een EISA Award kregen misschien opmerkelijk maakt. Zoom je in, dan ontdek je heel verschillende apparaten die telkens andere zaken bieden. De Mu-so Hekla bijvoorbeeld is een veel groter toestel met ongeziene processing voor Dolby Atmos en een eigen Sphere-algoritme, inclusief voor muziek. De Primare is een veel meer hifi-gericht apparaat dat zich positioneert als volledig muzieksysteem, inclusief DAB-radio en phono-ingang. De DALI VEGA is dan weer een hoogtepunt van design dat je heel flexibel kunt plaatsen (inclusief verticaal aan de muur) en dat inhaakt op het multiroomplatform van BluOS.
‘Echte’ surround werd niet vergeten
Op het vlak van surroundapparatuur gericht op thuisbioscopen met losse speakers was het een rustig jaar. Er waren weinig productintroducties, behalve bij Denon en Marantz. Denons AVR-X2900H DAB werd gekozen als AV-receiver van het jaar, als middenklasser die voor een redelijke prijs veel biedt (inclusief streaming en multiroom via HEOS). De Marantz AV 20 is de EISA Premium AV Preamplifier 2026-2027, een product dat in het hoogste segment kan meespelen dankzij z’n flexibiliteit en hoogwaardige DAC’s en processing. Een vermelding kreeg ook de Bluesound PowerNode N331, de nieuwe versie van deze compacte versterker die opviel dankzij een extra luidsprekeruitgang voor een centerkanaal en die je draadloos kunt uitbreiden naar 5.1. Op het vlak van speakers die (ook) voor surround geschikt zijn, ging de eer naar de veelzijdige DALI SONIK-lijn – die ook gesteund werd door de hifi-jury.
Het jaar van de subwoofer
Surroundliefhebbers weten het al lang, stereofanaten zouden het moeten weten: een subwoofer is een waardevolle toevoeging. Er waren heel veel subwoofers dit jaar, waarvan sommige expliciet op hifi-gebruik mikten. Het resultaat zijn vijf heel verschillende subwoofers die een EISA Award krijgen: de kleine SVS 3000 Micro R|Evolution, de immense DALI SUB V-16F, de machtige SVS SB-3000 R|Evolution met kamerkalibratie, de allrounder Argon Audio BERLIN SUB 10 en de Perlisten D3is. Die laatste werd gelauwerd om zijn flexibiliteit: je kunt hem op-of in-de-muur monteren en via de meegeleverde versterker heb je uitgebreide instelmogelijkheden.
Speakers leveren het fundament
De Hi-Fi Expert Group heeft van alle groepen in EISA noodgedwongen de breedste blik. Er zijn veel leden, wat het overzien van zo’n diverse markt behapbaar maakt. Niet elk lid test alles; sommige magazines zijn gericht op high-end, andere net op populaire, betaalbare producten. Die diversiteit is heel zichtbaar bij de awards voor de luidsprekers. Zo kreeg de zeer betaalbare DALI KUPID een award, maar ook de kostbare Wilson Audio Sabrina V en JBL Summit AMA. Veel diversiteit qua merken ook, met een prijs voor het Franse Triangle voor hun gloednieuwe Solstice 3 (die EISA-leden zoals wel vaker onder NDA hebben getest), de Paradigm Premier 820F V2 en de Arendal Sound 1610 Bookshelf 8.
Beloning voor baanbrekende technologie
Opvallend ook: de Clarity 66 van Radiant Acoustics is de derde speaker van het merk en ook de derde die een award kreeg. Deze speakers zijn een toonbeeld van wat er qua speakertechnologie mogelijk is, met een grote inbreng van Purifi. Zoals gezegd kreeg de hele DALI SONIK-lijn een award omdat dit merk heel consistent zijn waarden qua geluidskwaliteit en afwerking in het hele assortiment op peil houdt. Het bovenstaande betreft allemaal passieve speakers die nog een versterker nodig hebben. Actieve oplossingen werden echter niet vergeten, al was dit productsegment minder vertegenwoordigd. De nieuwe Home-generatie (200/400/600) van Denon is een hele stap vooruit dankzij Dolby-processing en een focus op hifi-geluid, wat op de goedkeuring van de jury kon rekenen. De Cambridge Audio L/R X is dan weer een groot stereosysteem dat alles aan boord heeft.
Vinyl weer in de kijker
Qua bronnen was de spoeling dunner in 2026, al waren er wel weer uitzonderlijke producten, met name op analoog vlak. De TD 404 DD hoort daar zeker bij, al zit deze semiautomatische platenspeler wel in het hogere middensegment. De SME Model 35 is dan weer exclusieve high-end voor een kleine groep die de aandacht voor detail en techniek van dit product kan waarderen. Pro-Ject maakte naar goede gewoonte een sterke indruk, met de Debut Reference 10 als draaitafel van het jaar. Het merk presenteerde ook een opmerkelijk doosje dat je achter in een luidspreker duwt en dat versterking en streaming van WiiM bevat. Zo maak je elke passieve speaker actief. Bij de digitale bronnen was er erkenning voor het werk van het jonge merk LAiV, dat een eigen R2R-oplossing gebruikt, en de DAC-Z10 van het populaire Eversolo. Het Chinese merk scoorde ook met de compacte T8, een digitale streamer die de geweldige Android-software van het merk draait. De streamer van het jaar was echter de Volumio Primo Plus, die het eigen VolumioOS jaar na jaar blijft verbeteren, onder meer met slimme AI-zoekmogelijkheden.
Een enorme selectie herleidt tot enkelen
De EISA-leden hebben dit jaar veel versterkers geëvalueerd. Heel veel, waaronder een massa producten die echt goed waren. Net omdat het concept ‘versterker’ ook best uiteenloopt – analoog vs. digitaal, met streaming of niet, kamerkalibratie, klasse AB vs. D, etc. – ontvingen diverse modellen die net verder gingen een award. Het zijn wel bijna allemaal geïntegreerde modellen en vaak alles-in-één-oplossingen. De consument is duidelijk minder geïnteresseerd in een losse voor- en eindtrap. Een primeur was de eerste EISA Award ooit voor een buizenversterker, de Fezz Audio Titania MK2. De NAD C 3030 speelt dan weer in op nostalgie. Aan de buitenkant dan, want intern is het een moderne klasse D-versterker met HDMI-ARC. De Musical Fidelity M6xi is een traditioneler design, al heeft hij wel HDMI-ARC aan boord. Maar de expliciete keuze van de fabrikant om streaming uit te sluiten om de geluidskwaliteit op peil te houden, kon op goedkeuring rekenen. Oplossingen die het wel bieden, kregen ook awards net omdat ze dit heel goed implementeren, ook technisch. De Lyngdorf TDAI-2210 bijvoorbeeld zet unieke digitale versterking en uitgebreide software in om iets unieks te bieden. De Hegel H200 is dan weer een solide krachtpatser, terwijl de MOON 371 bekoorde met een ongelooflijke bouwkwaliteit en afwerking. Dat de NAD M33 V2 een prijs zou krijgen als slimste versterker is ook geen verrassing als je z’n vele features ziet.
Een kleine aardschok: dit jaar vielen er geen klassieke hifi-hoofdtelefoons in de prijzen. De jury had echter oog voor producten die zich tussen hifi en gaming positioneerden. De ASUS ROG Kithara bijvoorbeeld is een passieve headset die samen met HiFiMan werd ontwikkeld. Dat leverde een betaalbare headset op die verrassend ‘hifi’ klinkt. De Audeze Maxwell 2 ANC is dan weer een topklasse actieve headset met ruisonderdrukking. Beide gebruiken planar-magnetic-drivers, wat in de gamingwereld heel uitzonderlijk is maar bij high-end headfi de norm is geworden. De Loewe leo is dan een draadloze hoofdtelefoon die met veel klasse NC biedt – en een AI-assistent – die opviel door z’n absolute focus op premiumdesign en -materialen.
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