De grote trends achter de EISA Awards 2026-2027

Heel wat magazines en websites die veel producten testen, hangen graag een award of andere erkenning aan toestellen die echt goed scoren. Je zou kunnen stellen dat de EISA Awards een stap verder gaan omdat ze bepaald worden aan de hand van stemmen van de aangesloten media. Die leden zijn afkomstig uit een 26-tal landen, waardoor je ook de invloed van een merk dat toevallig in één regio sterk staat wegfiltert. De keerzijde is wel dat de EISA Awards vaak eerder grotere merken belonen. Zeker in de hifi-wereld heb je weleens fabrikanten die vooral in één of twee landen groot zijn, waardoor ze in de interne verkiezingen weinig stemmen halen. Een blik achter de schermen: de Hi-Fi-groep alleen al ontving een 200-tal aparte productnominaties, waarvan er uiteindelijk een 30-tal zijn weerhouden voor een award. Meer informatie hierover vind je op fwdmagazine.be en eisa-awards.org.

FWD Magazine is al vijftien jaar lid van EISA in de expertgroepen Hi-Fi (stereoapparatuur zoals luidsprekers, versterkers en platenspelers) en Home Theatre & Vision (onder andere tv’s, projectoren, soundbars en AV-receivers). Reviews vind je ook hier op FWD.nl; we linken ze zodra dat relevant is. Hieronder kijken we vooral naar de grote trends bij de EISA Awards van dit jaar.