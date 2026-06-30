Review: Sony BRAVIA 9ii K-65XR95M2 RGB miniled-tv

Sony BRAVIA 9ii K-65XR95M2 - Beeldkwaliteit

De grote veranderingen bij de Bravia 9 II zitten in het beeldscherm. Al aan de buitenkant merk je op dat er iets veranderd is. Het Immersive Black Screen Pro is de Sony-versie van een mat scherm. Dat weert erg goed invallend licht. De schermafwerking verschilt duidelijk van die van de Samsung S95H. De Sony-versie lijkt de reflecties wat breder uit te smeren, en het lcd-paneel heeft geen last van die lichte magenta reflectiegloed die het QD-OLED-scherm van de Samsung wel heeft. In elk geval, kleine reflecties verdwijnen, grotere worden goed gemilderd en uitgesmeerd. Contrast leidt daar onvermijdelijk heel licht onder, maar we vinden het een uitstekende keuze.

De grootste verandering zit binnenin. De Sony gebruikt een RGB miniled achtergrondverlichting. Het scherm had alvast een bijzonder goede uniformiteit in zowel donkere als heldere beelden. Het VA-paneel heeft een eerder matig eigen ANSI-contrast van net geen 3000:1. Dat is nog steeds goed, maar we zien tegenwoordig toch gemakkelijk 5000:1. Mogelijk zit de anti-reflectielaag daar voor iets tussen. De RGB miniled-achtergrondverlichting is onderverdeeld in 51×30 zones (1530). Daarmee stijgt het ANSI-contrast naar 10.000:1 en in onze meer vergevingsgezinde sequentiële contrast-test zelfs naar meer dan 100.000:1. Dat toont onmiddellijk dat we vooral visueel zullen moeten evalueren hoe goed het contrast is, des te meer omdat elke zone ook de drie basiskleuren onafhankelijk van elkaar kan dimmen. De dimming laat geen steken vallen, maar aan de voorzijde van snel bewegende voorwerpen tegen een donkere achtergrond zien we dat die wat donkerder is.

We testen in de Professional beeldmode, die bijzonder goed gekalibreerd is. De grijsschaal flirt met perfectie, ze is neutraal en heeft de juiste kleurtemperatuur en mikt op een gamma van 2,4, ideaal voor filmkijken. De kleurweergave is uitstekend, met een uitzondering. Puur rood is te gesatureerd, en andere rode tinten zijn over het algemeen wat te weinig gesatureerd. Ook puur blauw wijkt iets af, maar dat is veel minder uitgesproken. Huidskleuren blijven zeer mooi. Met een referentie is de afwijking in rood zichtbaar, maar zonder referentie ernaast valt het niet op. De beelden geven een erg sterke indruk. En ja, het contrast is inderdaad bijzonder goed, bij momenten zelfs zo goed als OLED. Er is veel schaduwnuance zichtbaar, zwart blijft diepzwart waar nodig (zoals in de letterbox balken rond een film). Fijne lichtaccenten houden voldoende impact, al blijft dat een gebied waar OLED nog beter is.