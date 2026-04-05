Review: Denon Home 200 – Draadloze speaker met een heel eigen insteek

Hetzelfde doen als Sonos, slim is het niet. Mensen kopen toch liever het origineel. Met de nieuwe Home-generatie toont Denon dat echt te hebben begrepen. Met een geluid trouw aan zijn 116 jaar geschiedenis, een modern design en slimme audioprocessing biedt de kleine Home 200 iets unieks. Dit alternatief belooft het anders te doen…
De tijd dat enkel Sonos van tel was als het ging om draadloze speakers ligt al even achter ons. Er bestaan verschillende alternatieven, wat voor de consument enkel maar een goede zaak kan zijn. Denon is er een van, en dat al even. Begin 2020 presenteerde het Japanse merk een nieuwe Home-familie van draadloze speakers. Strikt genomen waren er daarvoor ook HEOS-speakers, maar de Home-toestellen kon je beschouwen als een echte reboot. De onderliggende HEOS-software bleef, maar qua design en audiotechniek maakten de Home-speakers een flinke sprong.
De Home 200 die we in deze test bekijken is de kleinste luidspreker van een tweede en nieuwe generatie Home-producten. Een regelrechte concurrent voor de populaire Sonos Era 100 is het niet, de Home 200 is nog een tikje groter en krachtiger. De ‘oude’ Home 150 van 199 euro blijft vooralsnog bestaan en neemt die uitdagerspositie in.
De Home 200 verschijnt tegelijkertijd met een grotere Home 400 en een vlaggenschip Home 600-speaker. Het drietal ondersteunt allemaal het afspelen van Dolby Atmos, een sterke troef – en niet enkel met muziek in dat surroundformaat. Ze delen heel wat designkenmerken, want de bedoeling is nu eenmaal dat deze speaker bouwstenen kunnen vormen voor een muzieksysteem doorheen het huis. Je kunt dus zelf combineren, ook met heel andere audioapparaten. De Home 200 en co draaien immers het HEOS-platform, dat ook present is bij versterkers, AV-receivers, spelers en meer van Denon en Marantz. Naast een gecentraliseerde bediening via de HEOS-app, kun je ook naar de Home-speakers streamen via Spotify Connect, AirPlay 2, Roon en anderen. Bovendien heeft deze speaker met WiFi ook Bluetooth aan boord, wat zeldzamer is en flexibiliteit toevoegt.
De Home 200 is te koop voor 349 euro en is er in twee kleuren. Je kunt ook twee stuks combineren tot een draadloos stereosysteem. Ook dat scenario gaan we in deze review eens onderzoeken.
Multiroom, stereopaar mogelijk, bruikbaar als rear-speakers bij soundbar
Afmetingen
14 × 14 × 21,6 cm
Gewicht
2,2 kg
Stijlvol eigentijds
De Home-speakers mogen dan duidelijk een weerwoord bieden op wat Sonos doet, Denon opteert wel voor een heel eigen designrichting. De Home 200 is geen gestroomlijnd ding uit wit of zwart kunststof, maar gebruikt textiel om de speaker een warmere uitstraling te geven. Het is net iets chiquer, interieurvriendelijker ook wel. Je kunt de speaker in wit of zwart krijgen, al verkiest de fabrikant om te spreken van Stone respectievelijk Charcoal. Mooie marketingnamen die ergens ook kloppen, want door het gebruik van een Scandinavisch aanvoelend melangestof toont zo’n Home 200 ook genuanceerdere tinten. Het lijkt me bovendien een afwerking dat stofdeeltjes minder gauw zal tonen, zeker een plus in sommige ruimtes.
De Home 200 is echter niet volledig met textiel bedekt. De afgeronde basis is van een fraai aluminium, terwijl de bovenkant een vlakke oppervlakte is met een reeks controls. De rubberafwerking op dit deel voelt aangenaam aan. Relevant, want onder meer omdat hier volumecontrols en presetknoppen (om bijvoorbeeld snel een internetradiostation af te spelen) zijn ga je het misschien wel vaker aanraken.
Meer dan streaming
Achter op de basis valt er nog wat te ontdekken. Zoals een knop om Bluetooth te activeren. Best handig als een bezoeker even snel iets vanaf zijn of haar smartphone wil laten horen. Er is daarnaast een aux-ingang om een extern apparaat aan te sluiten. Denk aan een cd-speler of een draaitafel (met versterkte uitgang). Je moet hiervoor nog wel een geschikte kabel op de kop tikken.
De USB-C-poort er net naast geeft je een manier om eigen bestanden vanaf een USB-schijf of -stick af te spelen. Het mooie is dat deze bestanden dan ook meteen beschikbaar zijn voor andere Home-speakers of HEOS-apparaten. Je kunt dus een USB-stick insteken op één speaker en de muziek laten horen op een andere toestel, zonder dat de eerste meespeelt. De USB-aansluiting kan trouwens ook gebruikt worden met een USB-naar-Ethernet-adapter, om de Home 200 bekabeld met het netwerk te verbinden. Wie belang hecht aan zijn privacy, zal wellicht via de hardwareknopje ernaast de ingebouwde microfoon willen uitschakelen.
Wie graag eigen bestanden afspeelt, mag trouwens rekenen op zeer goede bestandsondersteuning. De Home 200 speelt populaire formaten af én audiofiele, zoals DSD en hi-res ALAC, FLAC en WAV (tot 192 kHz/24-bit). AIFF was de enige waar de speaker over struikelde, nauwelijks een probleem. Dit formaat wordt niet echt veel gebruikt.
Een koppeltje zonder problemen
HEOS is een multiroom-app. Het voornaamste wat je hierbij wil is dat je vlot speakers kunt combineren en weer samenvoegen. Stel dat er wat vrienden langskomen voor een etentje, maar eerst iets lekker drinken in de woonkamer. Dan wil je gewoon heel snel een playlist synchroon afspelen in de twee ruimtes. En als iedereen aan tafel aanschuift, moet je ook vlot die speaker in de woonkamer kunnen loskoppelen. Lang geleden had HEOS het hier wat lastig mee, maar de voorbije jaren is achter de schermen hard gewerkt aan het opruimen van de code. Dat merk je echt bij realistisch gebruik. Het koppelen van een speaker aan een die al muziek speelt, gaat vlot en zonder hapering. In de app open je het Ruimtes-scherm en sleep je gewoon een speaker naar een andere. Omgekeerd sleep je een speaker gewoon weg om hem los te koppelen. Die veranderingen gingen tijdens onze test heel snel, ook als de bron een USB-stick was.
Wat ik heel sterk vond is dat ook het (ont)koppelen van twee Home 200’s tot een stereopaar even vlot ging. Dit is verschillend van twee speakers in één zone stoppen. Bij een stereopaar heb je één speaker die het linkse kanaal speelt, de andere neemt het rechtse kanaal voor z’n rekening. Dat gaat opnieuw zonder dat de muziek stopt, maar als de speakers correct zijn opgesteld merk je het wél meteen. Ondanks de betere tweetertechnologie in de Home 200 klinkt een paartje van twee speakers véél beter. Check dan wel even snel of links echt links zit en rechts echt rechts. Dat kan met de balans-functie. Indien niet, tik even snel op ‘Draai L&R om’ zodat het toch klopt. Bij sommige tracks maakt dat echt wel uit.
Een veel betere HEOS
Het werk dat er aan HEOS gebeurde heeft het platform enorm verbeterd. In een eerste fase werd er gesleuteld aan de code, dat naar het verluidt sinds de lancering van HEOS in 2014 een kluwen was geworden. Misschien had dat wel te maken met de vele producten waarin HEOS werd ingebouwd, gaande van soundbars en draadloze speakers tot high-end hifi-toestellen en AV-receivers. Hoe dan ook, operatie ruim de code op leverde een app op die veel stabieler werkte.
Daarna werd de interface van HEOS gemoderniseerd en aangevuld met nieuwe diensten. De nieuwe interface is veel helderder én attractiever. Door te werken met een Home-scherm die je deels zelf kunt inrichten, kom je snel bij jouw muziek. Standaard zie je hier bovenaan een paar snelkoppelingen en dan recent afgespeelde muziek. Hieronder heb ik zelf een paneel dat naar Qobuz verwijst, dan eentje van Tidal, telkens met albumhoezen. Per dienst kun je aangeven wat je juist wil zien, zoals Nieuwe Releases of Topalbums. Hieronder verschijnen (bij mij) bronnen, waarmee je snel muziek kunt afspelen van een NAS of USB-schijf. Of je een toestel zoals een platenspeler snel kunt selecteren. Ten slotte verschijnen internetradiostations en HEOS-afspeellijsten. Maar opnieuw: de volgorde van deze elementen en deels de inhoud kun je zelf aanpassen. Wel de moeite om de HEOS-app helemaal naar je eigen hand te zetten.
In HEOS vind je internetradio en een aantal streamingdiensten. De lijst is overigens niet ongelooflijk lang: Amazon, Deezer, Qobuz, Soundcloud en Tidal. Spotify? Dat speel je gewoon via de app zelf van de muziekdienst af. De Home 200 zie je zo ook verschijnen in de Qobuz- en Tidal-apps. Sowieso zijn er ook AirPlay 2 en Bluetooth als ‘universele’ methodes om muziek te streamen van een niet-ondersteunde dienst, zoals Apple Music of YouTube. Goed nieuws voor kritischere muziekliefhebbers: de Home 200 is, net als de andere nieuwe Home-speakers, helemaal Roon Ready.
Virtueel veel groter
De Home 200, 400 en 600 ondersteunen het afspelen van Dolby Atmos-muziek via Amazon of Tidal. De kleinste speakers doen dat wel op een andere manier dan de Home 400 en Home 600, die beiden beschikken over drivers die naar boven wijzen. Die heb je nodig als je de hoogtekanalen van Atmos correct wil afspelen. Bij de Home 200 ontbreekt zo’n upfiring-speaker en wordt er processing toegepast om virtueel Atmos te creëren. Dat is een techniek die in heel wat soundbars wordt toegepast. Je kunt echter zelf beslissen of je die virtualisatie wil of niet. In het afspeelscherm druk je op het instellingen-icoon en kies je bij Geluidsmodus voor ‘Auto’ of ‘Pure’. Dat die processing echt iets doet, hoor je dan meteen. Met stereomuziek die we streamen via Tidal is de Pure-modus iets authentieker en droger, maar ook iets meer bij elkaar gedrukt. In de Automodus klinkt California Love van 2Pac iets doffer maar vooral veel breder en dieper, én interessanter. Wat mij betreft een echte meerwaarde. Bij geluidsregelaars vind je trouwens bij deze Denons niet enkel bas en treble, maar ook een breedte-instelling die ook heel erg de moeite waard is om mee te spelen.
Achter het mooie textiel zit bij de Home 200 een 4-inch woofer met daarboven twee 1-inch tweeters verstopt, wat de kleine speaker toelaat om een zeker stereobeeld te creëren. Elke driver krijgt z’n eigen versterker, goed voor 65 watt in totaal.
Ademt detail en bas
Een van de eerste zaken die opviel als ik op ‘play’ drukte in de HEOS-app, is dat de eerste track van The Mountain voor een speaker van dit type deze behoorlijk fris en open klonk. De enkele Home 200 liet bijvoorbeeld de sitarklanken natuurlijk klinken, niet scherp of kunstmatig zoals vaak het geval is bij draadloze luidsprekers. Ook de occasionele beat bij deze track had een diepte die onverwacht is. Het is een positieve start die de Denon waarmaakt bij The God of Lies, dat Gorillaz samen IDLES brouwden, en The Happy Dictator (feat. Sparks). Ik luisterde deze tracks in een open keuken en eetruimte, wat akoestisch allesbehalve optimaal was. Maar wel realistisch, want deze type speakers wil je overal kunnen plaatsen. Het was een positieve ervaring, want ondanks de omgeving leverde de Home 200 een gebalanceerde klank die helemaal niet gecomprimeerd klonk. Vergeleken met een Era 100 had ik meteen: “Hier zit meer lucht in”.
Dat maakte de luistersessie met de wondermooie maar droevige derde beweging van Górecki’s derde symfonie gezongen door Beth Gibbons van Portishead erg de moeite. Hoewel een draadloze speaker als de Home 200 niet het grootse karakter van een orkestraal werk echt perfect kan weergeven, wist de Denon-speaker toch bovengemiddeld meer ervan mee te geven. Wat bij dit werk een flinke kwaliteitsstap opleverde, was een stereopaar vormen met een tweede Home 200. Nu werd het opeens wél een performance op een goed gedefinieerde soundstage, heel indrukwekkend voor een paar kleine speakers. Dit is natuurlijk een ijle, klassieke opvoering, dat ver weg staat van een commerciële mix. Spelen we het funky Is Joy Easy van Mt. Joy of Riptides van Death Cab for Cutie, dan dienen een koppel Home 200’s iets op dat we gerust Denon-waardig durven noemen. Het is punchy, leuk om naar te luisteren met een mooi gevormde bassen en voldoende neus voor resolutie.
Gebruiksgemak is een belangrijk deel van de vergelijking bij deze soort toestellen. Zeker als heel het gezin er mee gaat werken. Op dat vlak valt er gelukkig weinig te bekritiseren, de HEOS-app werkt soepel en met andere streamingopties (zoals Roon en AirPlay) reageerde de speaker allesbehalve sloom. Afgaande op de testervaringen lijkt het me niet waarschijnlijk dat je tijdens een weekendje weg veel lastige telefoontjes of appjes zal ontvangen van een huisgenoot die er niet in slaagt om muziek af te spelen.
Niet een typisch hifi-systeem maar…
Nemen we de Home 200’s mee naar de werkruimte, dan luisteren we in een optimalere situatie die meer lijkt op een middelgrote woonkamer met tapijt en grote sofa. Er is zeker een beloning voor onze verhuizing, zelfs bij een audiofiele opname zoals East meets West, een nieuw album waar vioolvirtuoos Anne-Sophie Mutter buiten de lijntjes kleurt. En ja, zelfs met een enkele viool is die Auto-modus met processing opvallend beter, toch als je de indruk wil krijgen dat je luistert naar violonist die in een concerthal speelt.
In deze setting presteert het stereopaar met twee Home 200’s echt heel sterk. Processing aan of uit is vooral een smaakkwestie, maar ontegensprekelijk werd American Darkness van Chelsea Wolfe gestreamd via Qobuz op een manier neergezet dat een budgetsysteem lastig zou vinden om te evenaren. Van Heilungs LIFA Iontungard stond ik zelfs een klein beetje paf. Dit zijn al bij al kleine speakers, maar het Home 200-duo slaagt er wonderwel in om het epische karakter van deze live-opnames van de darkfolkgroep over te brengen. Een subwoofer is nodig om echt alles van die dreunende percussie te ervaren, maar geen gezeur: deze kleintjes zetten nummers als de genadeloze Alfadhirhaiti en het filmische gezang van Krigsgaldr machtig neer. Het kan altijd meer en beter, maar dit is een stereo-oplossing die ook kritisch luisteren mogelijk maakt.
Conclusie
De Denon Home 200 is een mooi begin voor de tweede Denon Home-generatie. Het is een knap afgewerkte draadloze speaker die ook op geluidsvlak hoge toppen scheert. De Home 200 klinkt echt als een Denon, met een krachtige onderlaag en veel detail. Ook aan een hoger volume – en ja, dit ding kan luid – blijft deze speaker goed in balans. Virtuele surroundalgoritmes zitten vaak op kleinere soundbars, maar maken dan zelden echt indruk. Hier blijkt het wel bijzonder effectief te werken. De Home 200 levert dan opeens muziek op een bredere en diepere soundstage.
Wellicht zal een product zoals dit old-school hifi-liefhebbers nooit weglokken van hun losse versterker en passieve speakers. En dat is prima. Maar wie het simpel wil houden én toch een beter geluid zoekt zonder de bankrekening helemaal te plunderen, krijgt via een stereopaar Home 200’s een mooie kennismaking met betere geluidskwaliteit.
9.0
Beoordeling Denon Home 200
Pluspunten
Installeren gaat heel vlot
HEOS-app is sterk verbeterd
Luxueus, modern design
Hi-resmuziek
Kan heel luid zonder vervorming
Minpunten
Beperkt aantal streamingdiensten in app (maar wel Bluetooth en AirPlay 2)
Voorlopig weinig beugels en accessoires
