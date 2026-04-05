Review: Denon Home 200 – Draadloze speaker met een heel eigen insteek

De tijd dat enkel Sonos van tel was als het ging om draadloze speakers ligt al even achter ons. Er bestaan verschillende alternatieven, wat voor de consument enkel maar een goede zaak kan zijn. Denon is er een van, en dat al even. Begin 2020 presenteerde het Japanse merk een nieuwe Home-familie van draadloze speakers. Strikt genomen waren er daarvoor ook HEOS-speakers, maar de Home-toestellen kon je beschouwen als een echte reboot. De onderliggende HEOS-software bleef, maar qua design en audiotechniek maakten de Home-speakers een flinke sprong.

De Home 200 die we in deze test bekijken is de kleinste luidspreker van een tweede en nieuwe generatie Home-producten. Een regelrechte concurrent voor de populaire Sonos Era 100 is het niet, de Home 200 is nog een tikje groter en krachtiger. De ‘oude’ Home 150 van 199 euro blijft vooralsnog bestaan en neemt die uitdagerspositie in.

De Home 200 verschijnt tegelijkertijd met een grotere Home 400 en een vlaggenschip Home 600-speaker. Het drietal ondersteunt allemaal het afspelen van Dolby Atmos, een sterke troef – en niet enkel met muziek in dat surroundformaat. Ze delen heel wat designkenmerken, want de bedoeling is nu eenmaal dat deze speaker bouwstenen kunnen vormen voor een muzieksysteem doorheen het huis. Je kunt dus zelf combineren, ook met heel andere audioapparaten. De Home 200 en co draaien immers het HEOS-platform, dat ook present is bij versterkers, AV-receivers, spelers en meer van Denon en Marantz. Naast een gecentraliseerde bediening via de HEOS-app, kun je ook naar de Home-speakers streamen via Spotify Connect, AirPlay 2, Roon en anderen. Bovendien heeft deze speaker met WiFi ook Bluetooth aan boord, wat zeldzamer is en flexibiliteit toevoegt.

De Home 200 is te koop voor 349 euro en is er in twee kleuren. Je kunt ook twee stuks combineren tot een draadloos stereosysteem. Ook dat scenario gaan we in deze review eens onderzoeken.