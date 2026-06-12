Review: Samsung QE65S99H (S99-serie) oled tv

Samsung QE65S99H - Beeldverwerking

Voor beeldverwerking steunt de S99H op dezelfde NQ4 Gen3-processor als vorig jaar. We zien dan ook grotendeels dezelfde prestaties. De processor zorgt voor prima deinterlacing van live tv-beelden, en heeft uitstekende upscaling. De ruisonderdrukking werkt zeer goed, en elimineert zowel willekeurige ruis als blokvorming en kleurstroken. Samsung heeft al die zaken in een instelling ondergebracht. Dat reduceert complexiteit van de interface en werkt prima. Kleurstroken worden zelfs in onze lastige Game of Thrones testscène vrij goed gemaskeerd, zonder dat er al te veel detail verdwijnt. De Samsung levert ook mooie resultaten met oudere DVD-content. Die blijft wat zacht, dat is geen verrassing. In elk geval hebben we dat liever dan wanneer de tv zich bezondigt aan overmatig scherpe beelden. OLED-schermen hebben een zeer snelle pixelresponstijd, en dat zorgt voor uitstekende bewegingsscherpte. Anderzijds maakt net dat ook de judder in filmbeelden erg zichtbaar. Maar je kan dat met motion interpolation toch gedeeltelijk wegwerken. Bij complexe scènes introduceert de processor daarbij relatief weinig beeldfouten.

Samsung introduceerde vorig jaar een AI Beeldmode, die raden we nog steeds met klem af, het resultaat ziet er niet uit, zelfs als je een poging doet om de personalisatie van die mode te doorlopen. Color Booster Pro heeft de fabrikant mogelijk wat bijgewerkt, die gaat minder driest te werk en we beschouwen de laagste stand nu als een redelijke optie als je toch wat extra kleur in beeld wenst.