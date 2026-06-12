Review: Samsung QE65S99H (S99-serie) oled tv

Is het een kunstkader of een tv? De Samsung QE65S99H heeft duidelijk ambitie om beide rollen met glans in te vullen. Het OLED-topmodel verbetert alweer de piekhelderheid, gebruikt een mat scherm, en zit dit jaar in een opvallend design.
Design: Samsung koos voor een controversiële aanpak, zoveel is zeker. De S99H heeft een 35 mm breed aluminium kader rondom dat bovendien 18 mm achter het scherm hangt. Het scherm lijkt daardoor voor het kader te zweven. Het is erg origineel, maar vermoedelijk niet voor iedereen. Het mikt naar ons gevoel ook sterk op wandmontage, maar de muurbeugel is helaas een optionele aankoop. Op de bijgeleverde, smalle kunststof voeten ziet het er wat ongewoon uit.
Aansluitingen: 4x HDMI (4x v2.1 48Gbps, ARC/eARC, ALLM, 4K165 HFR, VRR), 2x USB, 1x optisch digitaal uit, 2x antenne, 1x Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth, Airplay2, Google Cast. Je kan de S99H ook voorzien van een optionele Wireless One Connect. Ideaal voor wie wandmontage kiest en geen gedoe met zichtbare kabels wil.
Gaming: De S95F biedt vier HDMI 2.1-poorten, en met een zeer lage input-lag van 10,7 ms in 4K60 en 5,7 ms in 2K120, gemeten in de Game-beeldmode. De S99H ondersteunt AMD FreeSync en is NVIDIA G-Sync Compatible voor VRR. In Game mode krijg je via de Game Bar opties om in te zoomen op de minimap of te gamen in uitrabreedbeeld (21:9 of 32:9, via pc). AI kan automatisch detecteren welk gamegenre je speelt en zelf de optimale instellingen kiezen.
Smart tv: Samsung biedt een hele ruime selectie apps, en heeft naast Apple Airplay2 ook Google Cast. Je krijgt zeven jaar lang updates naar de nieuwste versie van Tizen smart tv.Een algemeen overzicht van de functies vind je in ons artikel over Tizen 8. Een belangrijke toevoeging is de Art Store, vroeger voorbehouden voor The Frame. Want met dat kader en zijn OLED-scherm is de S99H Samsung bij uitstek gezschikt om als kunstkader te dienen.
Alle menu-iconen zijn verhuisd naar de bovenzijde van het scherm. Daar vind je nu Ontdekken (het Home-scherm), Live TV, de Art Store, Dagelijks en de Appstore. Die opdeling is prima en houdt zaken die je niet direct gebruikt uit het zicht, maar wel makkelijk bereikbaar. Uiterst links bovenaan zijn er iconen voor de zoekfunctie, de verbonden apparaten en instellingen. Naast het Home icoon vind je bovenaan ook een icoon voor de Vision AI compagnon. Dat is Samsungs omgeving waar je allerlei AI-functies zoals toegang tot Copilot en Perplexity vindt. We vinden het nut ervan eerder beperkt, maar de aanwezigheid stoort ook niet.
Afstandsbediening: De afstandsbediening heeft één toets bijgekregen bovenaan in het midden, voor de AI Compagnon. Niet echt de grote meerwaarde, maar ook niet storend. De slanke, kleine afstandsbediening blijft nog steeds een van onze favorieten. Ze is handig, en makkelijk te leren, dankzij het beperkt aantal toetsen en goede integratie met de interface. De toetsen hebben een lichte en duidelijke aanslag. En met de ingebouwde batterij, een USB-C-poort en een fotovoltaïsch paneeltje op de rug hoef je nooit geen batterijen meer te wisselen.
Adviesprijs: 3299 euro
Samsung QE65S99H - Beeldverwerking
Voor beeldverwerking steunt de S99H op dezelfde NQ4 Gen3-processor als vorig jaar. We zien dan ook grotendeels dezelfde prestaties. De processor zorgt voor prima deinterlacing van live tv-beelden, en heeft uitstekende upscaling. De ruisonderdrukking werkt zeer goed, en elimineert zowel willekeurige ruis als blokvorming en kleurstroken. Samsung heeft al die zaken in een instelling ondergebracht. Dat reduceert complexiteit van de interface en werkt prima. Kleurstroken worden zelfs in onze lastige Game of Thrones testscène vrij goed gemaskeerd, zonder dat er al te veel detail verdwijnt. De Samsung levert ook mooie resultaten met oudere DVD-content. Die blijft wat zacht, dat is geen verrassing. In elk geval hebben we dat liever dan wanneer de tv zich bezondigt aan overmatig scherpe beelden. OLED-schermen hebben een zeer snelle pixelresponstijd, en dat zorgt voor uitstekende bewegingsscherpte. Anderzijds maakt net dat ook de judder in filmbeelden erg zichtbaar. Maar je kan dat met motion interpolation toch gedeeltelijk wegwerken. Bij complexe scènes introduceert de processor daarbij relatief weinig beeldfouten.
Samsung introduceerde vorig jaar een AI Beeldmode, die raden we nog steeds met klem af, het resultaat ziet er niet uit, zelfs als je een poging doet om de personalisatie van die mode te doorlopen. Color Booster Pro heeft de fabrikant mogelijk wat bijgewerkt, die gaat minder driest te werk en we beschouwen de laagste stand nu als een redelijke optie als je toch wat extra kleur in beeld wenst.
Samsung QE65S99H - Beeldkwaliteit
Samsung blijft sleutelen aan de QD-OLED-technologie, maar bepaalde zaken zijn onveranderd. Zo gebruikt het nog steeds een driehoekige subpixel configuratie. Het scherm heeft een uitstekende uniformiteit, zowel in donkere als heldere beelden. QD-OLED heeft de beste kijkhoek, die is bijzonder groot zodat je zelfs erg ver van opzij nog uitstekend contrast en kleuren houdt.
Het matte paneel blijft een specifieke troef voor Samsungs topmodel. Het onderdrukt kleine reflecties bijna volledig. Grotere reflecties worden sterk vervaagd en verzwakt. Helaas geef je daardoor ook wat contrast op. Bij veel omgevingslicht blijft het zwart ook niet perfect zwart, dat is tot hiertoe eigen aan alle QD-OLED-panelen. Maar bij beperkt licht of verduistering levert die matte coating geen nadelen. Het blijft in elk geval een persoonlijke afweging.
De Filmmaker Mode levert een bijzonder mooie kalibratie die flirt met perfectie. De grijsschaal is mooi neutraal. De tv verbergt, net als vorig jaar, nog steeds het donkerste schaduwdetail. De kleurweergave is bijzonder accuraat.
In HDR10 Filmmaker mode levert dit QD-OLED-paneel 2704 nits op het 10%-venster en 458 nits op het volledig wit scherm. Dat is alweer een mooie vooruitgang tegen vorig jaar (respectievelijk 30% en 17%). Met die helderheid hoeft de ABL (Average Brightness Limiter) veel minder in te grijpen, waardoor de S99H de rangen vervoegt van OLED-tv’s die ook in een heldere woonkamer knappe prestaties leveren.
Het kleurbereik is niet ingrijpend veranderd. De meting wijst op 100% P3-dekking en 83% Rec.2020. Die cijfers maken de S99H nog steeds de best scorende OLED, al krijgt hij dit jaar wel concurrentie van TCL’s SQD miniled, en van de RGB miniled-modellen die geïntroduceerd worden.
De S99H ondersteunt HDR10, HLG en HDR10+. Helaas, Dolby Vision ontbreekt, maar gezien de prestaties van deze tv ga je dat vermoedelijk zelden missen. We merken dat de HDR10 Filmmaker Mode een uitstekende kalibratie levert. Wat ons wel opviel is dat sommige rode tinten soms wat te weinig intens lijken. Met de Kleurruimte op Auto kiest hij wel degelijk correct voor DCI-P3, maar wanneer we het kleurbereik op Normaal schakelden leek het beeld toch wat correcter het diepe HDR-rood weer te geven. Net als in SDR verbergt hij een klein beetje zwartdetail. Dat is eventueel bij te sturen via de Dark Detail instelling. De tonemapping is zeer goed, de S99H toont heel veel witdetail, en bewaart goed de kleuren in de allerhelderste tinten. Dynamische Tonemapping laat je best uitgeschakeld, Samsung maakt het beeld daarmee veel te helder. Dat is een praktijk die bij veel fabrikanten gebruikelijk is, maar Samsung gaat hierin echt wat te ver. Het is ook niet nodig, want de S99H heeft voldoende helderheid en goede statische tonemapping. Alles bij elkaar een bijzonder mooi resultaat.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Samsung QE65S99H – Geluidskwaliteit
We zien dat de S99H dezelfde 4.2.2 70 W configuratie als de S95F gebruikt. De prestaties zijn eerder gemiddeld, en dat is toch wat beter dan de S95F. We horen een goede stereoscheiding en zelfs wat surround en Dolby Atmos hoogte-effect. Dat geeft je filmsoundtrack toch wat ruimtelijkheid. De bas blijft weliswaar ondermaats, dat hoor je duidelijk.
Dialogen komen prima tot hun recht, en er zit flink wat volume in alvorens je onvermijdelijk te veel vervorming hoort. Voor echt film- en muziekplezier blijf je aangewezen op een soundbar of andere oplossing.
Samsung QE65S99H – Conclusie
Heb je lang gehoopt dat er een versie van The Frame zou komen die gebruik maakt van de beste beeldkwaliteit die Samsung kan leveren? Dan is het wachten voorbij. Het FloatLayer design lijkt het OLED-scherm van de QE65S99H te laten zweven voor een aluminium kader. Kies je favoriete kunst in de Art Store en je hebt een prachtig designstuk aan de muur hangen. Minpunten zijn beperkt. Dolby Vision of DTS ontbreken, al jaren iets waarop Samsung niet wil toegeven, maar dat gemis is klein. Aan audiozijde is de kwaliteit wat beperkt, dus een soundbar dringt zich voor de echte filmliefhebbers toch op. Wat beeldkwaliteit betreft, is de Samsung een schot in de roos. Het QD-OLED-paneel heeft een recordpiekhelderheid, zeer rijk kleurbereik en gecombineerd met het matte scherm heeft hij alles in huis om te schitteren, zelfs in een goed verlichtte omgeving. De Tizen smart tv-interface biedt je een enorm aanbod apps én Apple Airplay2 en Google Cast. Gamers kunnen zich uitleven, de tv beschikt over vier HDMI 2.1-poorten, 165Hz refresh rate en heel wat extra gaming functies.
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9.5
Beoordeling Samsung QE65S99H
Pluspunten
Fantastische piekhelderheid
Mat scherm met uitstekende anti-reflectie eigenschappen
Opvallend design met kader
Vier HDMI 2.1-aansluitingen met ruime gaming features
Gebruiksvriendelijk One UI Tizen smart tv, Airplay2 en Google Cast
Minpunten
Geen ondersteuning voor Dolby Vision of DTS
Beperkte geluidskwaliteit
Prijs
Beoordeling Samsung QE65S99H
Heb je lang gehoopt dat er een versie van The Frame zou komen die gebruik maakt van de beste beeldkwaliteit die Samsung kan leveren? Dan is het wachten voorbij. Het FloatLayer design lijkt het OLED-scherm van de QE65S99H te laten zweven voor een aluminium kader. Kies je favoriete kunst in de Art Store en je hebt een prachtig designstuk aan de muur hangen. Minpunten zijn beperkt. Dolby Vision of DTS ontbreken, al jaren iets waarop Samsung niet wil toegeven, maar dat gemis is klein. Aan audiozijde is de kwaliteit wat beperkt, dus een soundbar dringt zich voor de echte filmliefhebbers toch op. Wat beeldkwaliteit betreft, is de Samsung een schot in de roos. Het QD-OLED-paneel heeft een recordpiekhelderheid, zeer rijk kleurbereik en gecombineerd met het matte scherm heeft hij alles in huis om te schitteren, zelfs in een goed verlichtte omgeving. De Tizen smart tv-interface biedt je een enorm aanbod apps én Apple Airplay2 en Google Cast. Gamers kunnen zich uitleven, de tv beschikt over vier HDMI 2.1-poorten, 165Hz refresh rate en heel wat extra gaming functies.
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