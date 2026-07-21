Review: TCL 98X11L SQD-MiniLED TV

TCL 98X11L - Beeldverwerking

De X11L gebruikt net als de C8L de TSR AiPQ processor, gebaseerd op de Mediatek Pentonic 800 chipset. Voor beeldverwerking zijn de resultaten dan ook grotendeels te vergelijken. TCL heeft ondertussen de bug voor detectie van filmbeelden in een 60i videostroom bevestigd. Daardoor kunnen soms moiré en gekartelde randen zichtbaar zijn. Er komt een fix via software-update, maar we kregen geen exacte datum. In elk geval is 60i-content in onze contreien eerder zeldzaam.

Alle andere goede punten van de C8L zagen we ook op de X11L. En gelukkig, want op zo’n groot beeldformaat zou matige beeldverwerking een pijnpunt zijn, elke fout wordt immers groot in beeld gebracht. Willekeurige ruis en compressieruis (blokvorming) kan de processor vrij goed wegwerken. Enkel heel zware blokvorming blijft wat lastig. Kleurstroken in zachte kleurgradiënten zijn in HDR niet te zien. In SDR-beelden veegt ‘Gradation Clear’ dat hinderlijk effect weg, zelfs met de instelling in de laagste stand. Hogere instellingen leiden tot detailverlies. Zelfs in die bijzonder lastige Game of Thrones scène bleek de laagste stand te volstaan om het beeld voldoende (maar niet perfect) op te schonen. De upscaling is prima, ze levert scherpe beelden die je met de superresolutie-instelling nog wat extra pit kunt geven. Laat die instelling wel uitstaan voor oudere SD-bronnen zoals dvd, daar is er te veel risico dat de tv de beeldfouten van het bronbestand accentueert.

Voor sport en games prefereer je dat actiebeelden scherp zijn en maximaal detail bewaren. Daarvoor kan je het paneel in een 240Hz-mode schakelen (via de instelling ‘Dynamische versnelling’). Het beperkte verlies aan verticaal detail is dan een acceptabel compromis. Voor film lijkt het ons minder nuttig. Zelfs met de motion interpolation in een hoge stand wil je toch dat licht vage gevoel van 24fps-film bewaren. De motion interpolation werkt goed, ze pikt vlot in op snelle camerabewegingen zodat het beeld vloeiend blijft, en creëert relatief weinig beeldfouten.