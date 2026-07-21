Review: TCL 98X11L SQD-MiniLED TV

TCL 98X11L - Beeldverwerking
De X11L gebruikt net als de C8L de TSR AiPQ processor, gebaseerd op de Mediatek Pentonic 800 chipset. Voor beeldverwerking zijn de resultaten dan ook grotendeels te vergelijken. TCL heeft ondertussen de bug voor detectie van filmbeelden in een 60i videostroom bevestigd. Daardoor kunnen soms moiré en gekartelde randen zichtbaar zijn. Er komt een fix via software-update, maar we kregen geen exacte datum. In elk geval is 60i-content in onze contreien eerder zeldzaam.
Alle andere goede punten van de C8L zagen we ook op de X11L. En gelukkig, want op zo’n groot beeldformaat zou matige beeldverwerking een pijnpunt zijn, elke fout wordt immers groot in beeld gebracht. Willekeurige ruis en compressieruis (blokvorming) kan de processor vrij goed wegwerken. Enkel heel zware blokvorming blijft wat lastig. Kleurstroken in zachte kleurgradiënten zijn in HDR niet te zien. In SDR-beelden veegt ‘Gradation Clear’ dat hinderlijk effect weg, zelfs met de instelling in de laagste stand. Hogere instellingen leiden tot detailverlies. Zelfs in die bijzonder lastige Game of Thrones scène bleek de laagste stand te volstaan om het beeld voldoende (maar niet perfect) op te schonen. De upscaling is prima, ze levert scherpe beelden die je met de superresolutie-instelling nog wat extra pit kunt geven. Laat die instelling wel uitstaan voor oudere SD-bronnen zoals dvd, daar is er te veel risico dat de tv de beeldfouten van het bronbestand accentueert.
Voor sport en games prefereer je dat actiebeelden scherp zijn en maximaal detail bewaren. Daarvoor kan je het paneel in een 240Hz-mode schakelen (via de instelling ‘Dynamische versnelling’). Het beperkte verlies aan verticaal detail is dan een acceptabel compromis. Voor film lijkt het ons minder nuttig. Zelfs met de motion interpolation in een hoge stand wil je toch dat licht vage gevoel van 24fps-film bewaren. De motion interpolation werkt goed, ze pikt vlot in op snelle camerabewegingen zodat het beeld vloeiend blijft, en creëert relatief weinig beeldfouten.
TCL 98X11L – Beeldkwaliteit
Naast de processor deelt de X11L ook het LCD-paneel met de C8L. Het WHVA 2.0 Ultra paneel levert een degelijke kijkhoek, althans voor een VA-paneel. Wie toch te ver opzij zit, en dat geldt zeker voor een groot formaat zoals dit, zal wat verlies van contrast en kleurintensiteit zien. De antireflectie-laag onderdrukt zachte en kleine reflecties, maar het blijft een glossy scherm waarin harde, scherpe reflecties duidelijk zichtbaar blijven. De X11L heeft opnieuw verbeteringen in kijkhoek en antireflectie. De kijkhoek is iets ruimer, maar contrastverlies blijft zichtbaar als je ver opzij gaat. Het scherm is nog steeds glossy, reflecties zijn wat minder sterk maar ze blijven wel zichtbaar.
We hebben op dit paneel een eigen ANSI-contrast van 6153:1 gemeten. Dat is al behoorlijk goed, maar daar stopt het niet want de X11L heeft extreme ambities. De achtergrondverlichting is onderverdeeld in 20.736 (192×108) zones. Je leest dat goed. Met zoveel zones zitten er maar 400 pixels in een zone, goed voor amper 0,005% van het schermoppervlak. We zagen op de C8L al wat TCL kan realiseren met een uitstekende 26 bit-aansturing van die zones, en het resultaat op de X11L liegt er dan ook niet om. Met dimming ingeschakeld springt het contrast naar quasi OLED-niveau. De letterbox-balken boven en onder een film blijven pikzwart. Zelfs donkere achtergronden onthullen zo goed als geen zichtbare zonegrenzen, al helemaal niet in SDR en zelfs in HDR is dat enkel vanuit een hoek te zien. De dimming is snel en accuraat, en het extreme contrast geeft de beelden enorm veel diepte. In donkere scènes zoals onze test uit The Revenant zien we dat hij donker tinten iets te donker toont, maar hij verbergt geen zwartdetails. Op de Gravity testscène zijn de sterren mooi helder, zij het dan toch ten koste van wat diepzwart in de heelal-achtergrond. Het effect van zoveel dimmingzones is duidelijk zichtbaar, en ja, in sommige gevallen benadert het OLED-prestaties.
De X11L heeft een goed gekalibreerde Filmmaker Mode met een mooie neutrale grijsschaal. Ook de kleurweergave en huidskleuren zijn nagenoeg perfect. De meest intense rode, magenta en blauwe tinten zijn een tikje te intens, maar dat zal nooit opvallen. In SDR geniet je dan ook van bijzonder knappe en natuurlijke beelden. Als je in wat meer wisselend omgevingslicht kijkt, activeer dan zeker de lichtsensor (in de beeldinstellingen onder Eye Health protection, Adaptive Brightness).
TCL 98X11L – HDR
De X11L maakt gebruik van Super Quantum Dots (SQD) en het nieuwe nauwkeurige kleurfilter dat we ook al op de C8L vonden. En voor dit topmodel heeft TCL werkelijk alles uit die technologie gehaald wat erin zit. Dat betekent een piekhelderheid van 4566 nits op het 10%-venster en 774 nits op het volledig wit scherm. Dat zijn indrukwekkende cijfers, niet in het minst omdat de X11L die aanhoudend kan leveren. Met de Peak Boost mode geactiveerd kan hij op een 5%-venster zelfs enkele seconden naar 9763 nits gaan, net onder de geadverteerde 10.000 nits.
Van de SQD-technologie mag je bovendien een zeer ruim kleurbereik verwachten. We meten 94% P3 en 87% Rec.2020. Ruim voldoende om te kunnen concurreren met de beste OLED-modellen en RGB-miniLED-modellen. Je kan bovendien gebruik maken van alle HDR-formaten, van HDR10, HLG, HDR10+ tot Dolby Vision IQ met Precision Detail, en later dit jaar zelfs Dolby Vision 2 Max via een software update.
Voor topmodellen zijn de HDR-prestaties waar we de verliezers van de winnaars onderscheiden. En de X11L legt hier bijzonder knappe prestaties voor. De Filmmaker Mode is goed gekalibreerd. De grijsschaal is neutraal, maar wel duidelijk wat te helder. De kleine kink die je ziet in de meetresultaten in de donkere tonen is een meetfoutje (op verplaatsing meten is altijd een uitdaging, zeker onder tijdsdruk), we hebben dat geverifieerd bij andere testers die hetzelfde toestel gemeten hebben en daar is de kink afwezig. De HDR-kleurweergave is uitmuntend, enkel de meest intense tinten wijken licht af, maar dat is niet ernstig genoeg om zichtbaar te zijn. We zien bijzonder goed schaduwdetail in de donkere strandscène, en de X11L bewaart ook in de helderste tinten goed alle nuances. Dynamische tonemapping is met zoveel piekhelderheid nauwelijks of nooit nodig. Je kan het activeren, maar het maakt ook de beelden helderder. Anders dan vroeger is er echter geen of zeer beperkte invloed op het contrast. Puristen laten dit best uitstaan. Kijk je in een felverlichte omgeving dan kan je dat eventueel activeren. Kortom, de X11L mag zich meten met andere topmodellen, en hij zal dat met verve doen.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
TCL 98X11L – Geluidskwaliteit
De X11L heeft een 4.1 360W audiosysteem van Bang & Olufsen met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. Het is bijzonder lastig om audio te testen op locatie, maar onze eerste indrukken waren positief. De voorwaarts gerichte luidsprekers onderaan het scherm zorgen voor een duidelijker stereobeeld, en de zijwaarts gerichte luidsprekers creëren een aanvaarbare surround-beleving.
Het ontbreekt de set ook niet aan volume, maar zoals steeds is er het risico op vervorming als je echt de kamer wil vullen met de filmsoundtrack. De Beosonic-instelling laat je toe om de klank op intuïtieve wijze aan te passen naar smaak. Zeker geen slecht resultaat, maar als je bereid bent dit soort geld te betalen voor een tv, kies dan ineens ook een goede externe audio-oplossing om je bioscoopervaring volledig te maken. De X11L ondersteunt Dolby Atmos Flexconnect zodat je met de TCL Z100-set voor een draadloze oplossing kunt kiezen.
TCL 98X11L – Conclusie
TCL kennen we al enkele jaren voor hun uitstekende middenklassers met een knappe prijs-kwaliteit verhouding. De 98X11L is een compleet ander verhaal. Dit is een echt topmodel dat toont hoever je kan geraken met de nieuwe Super Quantum Dot-technologie en een immens aantal local dimming zones. En het resultaat is indrukwekkend. De X11L levert uitmuntend contrast, dat vaak dicht bij OLED-prestaties komt. Hij heeft een record piekhelderheid en zeer ruim kleurbereik, goed voor fantastische HDR-beelden, ongeacht het HDR-formaat. Dat hij later dit jaar Dolby Vision 2 Max ondersteunt is een knappe bonus. Met zijn enorm schermformaat brengt deze tv de bioscoopervaring regelrecht naar de woonkamer. Ook sport en games slepen je zoveel meer mee wanneer het beeld zo groot is. Gamers krijgen vier HDMI 2.1-poorten met alle gamingfeatures, en dankzij Google TV heb je een enorm aanbod apps zo binnen handbereik. Het prijskaartje past bij een topmodel maar het zet hem helaas ook wat buiten het bereik van velen.
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