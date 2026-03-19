Fraai en modern uiterlijk

Mijn eerste indruk is dat de iD85 er al prachtig uitziet. Een fraaie zwarte aluminium kast met aan de zijkanten mooi geïntegreerde heatsinks. We zien een strak en minimalistisch vormgegeven modern front, dat zeker een breed publiek zal aanspreken en, in tegenstelling tot bij sommige bestaande modellen, geen schroeven meer aan de voorzijde laat zien. Voorzien van een centraal display met mooie blauwe verlichting, deze zal in de definitieve versie nog iets naar voren worden gemonteerd. De draaiknoppen voor volume en bronkeuze (waarop je ook kunt klikken voor andere functies) zijn nog van kunststof en vertonen wat speling. Maar dat komt omdat ze bij dit prototype nog rechtstreeks op de printplaat zijn gemonteerd en nog geen enkele ondersteuning krijgen van het chassis. Dat gaat nog wel komen. Rondom de draaiknoppen zien we prachtig blauw verlichte ringen, die een luxe uitstraling geven. De definitieve exemplaren zijn uiteraard van aluminium en stevig, zoals we van Leema Acoustics zijn gewend. Ook is er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig, die op dit exemplaar nog loos is, maar straks in staat is om moeiteloos zelfs hoog-ohmige hoofdtelefoons goed aan te sturen. Met buitenmaten van vooralsnog circa 44 cm breed, 11 cm hoog en 36 cm diep (inclusief de draaiknoppen op het front en de luidsprekeraansluitingen achter) is de iD85 bescheiden van afmeting.