Review: Arendal Sound 1610 Bookshelf – Evenwichtig geluid uit Noorwegen

Heel strak afgewerkt

Je zou Arendal een traditieminnaar kunnen noemen. In de context van een luidsprekerbouwer betekent dat meestal dat een fabrikant vasthoudt aan een bepaalde techniek. Zelfs al is het inmiddels voorbijgestreefd. Dat is hier niet helemaal het geval, al kan je zeker de verwantschap zien tussen de 1610 Bookshelf 8 en het Bookshelf 8-model uit de duurdere 1528-lijn. De ‘8’ op het einde van de naam verwijst overigens naar de 8-inch woofer die bij beide zorgt voor de lagere frequenties.

Wat wel een bedrijfstraditie is, is het kiezen van een naam die verwijst naar een belangrijk jaartal uit de geschiedenis van het havenstadje Arendal. 1528 was bijvoorbeeld wanneer dat het oord aan de zuidkust van Noorwegen opgericht werd, in 1610 kreeg het dan de toestemming om met het buitenland handel te drijven.

Dat is een stukje marketing natuurlijk, voor een reviewer zijn het vooral de merktradities op vlak van design die intrigeren. Zo valt opnieuw op dat de 1610 Bookshelf 8 heel massief overkomt. Met een gewicht dat aftikt op 16,2 kg is het zwaar, maar het voelt bovenal heel inert aan. Er is dan ook gebruikgemaakt van HDF, in plaats van de goedkopere en vaak toegepaste MDF. Intern is er ook veel bracing om de kast verder te verstevigen.

Ook weer aanwezig bij de 1610 is de licht gebogen voorkant die we eerst zagen bij de 1528-lijn. Als je er recht op kijkt, oogt dat meer fascinerend dan een traditionele rechthoekige doos. Zo’n gebogen baffle heeft echter vooral tot doel om de drivers zo te positioneren zodat het geluid (lage, midden en hoge tonen) dat ze produceren op exact hetzelfde moment bij je oren arriveren. Het zorgt dus voor een goede time-alignment, samen met de cross-over. De kromming van de 46-mm dikke baffle is wel ontworpen voor een luisterafstand van vier meter, wat in een Europese woonkamer iets minder mocht zijn.