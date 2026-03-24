Denon breidt Home-serie speakers uit met Home 200, 400 en 600

Voor de eerste generatie van de Denon Home-serie moeten we al zes jaar terug in de tijd. In 2020 lanceerde het merk de Denon Home 150, 250 en 350. Deze draadloze wifi-speakers zijn op de dag van vandaag nog erg populair, maar het was toch tijd voor iets nieuws. Het merk lanceert daarom nu de Denon Home 200, 400 en 600. Waar met name de 250 en 350 erg op elkaar leken, daar zijn het nu drie compleet verschillende designs. Het design is volgens Denon echt een wezenlijk onderdeel van het ontwerp geweest. Het merk kiest voor speakers die naadloos in het dagelijks leven integreren met een keuze voor materialen die ook passen in een huiselijke omgeving met naadloos geweven stoffen, geanodiseerd aluminium en een verfijnde afwerking. Kies uit kleuren als Stone en Charcoal en iedere speaker komt met soft-touch bedieningselementen.

De Denon Home 200 is een compacte koker, maar heeft volgens Denon een krachtig en verbeterd ontwerp met drie drivers en drie versterkers. Dit moet zorgen voor een natuurlijk en kamerbreed geluid met ruimtelijkheid die groter aan moet voelen dan z’n formaat. De Denon Home 400 is een stukje groter en komt met zes drivers, zes versterkers en speciaal naar boven gerichte drivers voor een breed en ruimtelijk geluidsbeeld. Het levert meer diepgang en aanwezigheid op. Dit model lijkt nog het meest op de voorgangers. De Denon Home 600 daarentegen is een compleet nieuw ontwerp met twee tegenover elkaar geplaatste 6,5-inch woofers met een reeks tweeters, middentoners en naar boven gerichte drivers. Het is de krachtigste speaker in de nieuwe line-up met een diepe bas dankzij het ingebouwde subwoofersysteem.

De nieuwe Denon Home-serie ondersteunt Dolby Atmos Music en het zijn verder weer echte wifi-speakers met connectiviteitsopties als wifi, bluetooth, usb-c en aux-in en natuurlijk de combinatie met alle mogelijkheden van het HEOS-platform. Hierin zijn ook streamingdiensten in hoge resolutie beschikbaar zoals TIDAL, Amazon Music HD en Qobuz. Uiteraard zijn het echt multiroomspeakers en je kunt maar liefst 64 HEOS-producten in 32 zones aan elkaar koppelen. Ze werken ook samen met de originele Home-speakers en uiteraard met compatibele AV-receivers en mini-systemen.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Denon Home-speakers zijn per direct verkrijgbaar voor de volgende prijzen: