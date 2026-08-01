Review: Perlisten S4b & D3is – Op de wijze van Perlisten

Naadloze integratie

De sleutel tot een goede subintegratie is de subwoofer subtiel inregelen ten opzichte van de hoofdspeakers. Dat betekent het juiste cross-overpunt vinden en het volumeniveau van de sub afstemmen op de twee luidsprekers. Met de 2008-remaster van Ultravox-klassieker Vienna – past goed bij het reuzeverslag in dit nummer, toch? – klinkt het alsof die integratie goed gelukt is. De synthesizerbeat die zich aandient recht uit het begin van de jaren tachtig is perfect afgemeten, zonder een streepje wolligheid. Het is een mooi begin, want die subtiele toevoeging aan het frequentiebereik is waar het om draait. Uit het doorlopen van testtonen blijkt dat D3is de beloofde diepte levert. 30 Hz is geen probleem, ook lager kan het nog een stuk door. De testtoon van 20 Hz (in-room) is nog altijd heel present.

Veel minder subtiel dan de eerste tracks is het ‘Live in Paris’-album van MEUTE, een Duitse fanfare gespecialiseerd in het brengen van technonummers. Het klinkt misschien wat kitsch, maar ook bijzonder. Ze slagen er echt in met analoge blaasinstrumenten bekende tracks van namen als Laurent Garnier en deadmau5 nieuw leven in te blazen. Gula bijvoorbeeld, is eentje van die laatste artiest, dat met de Perlistens echt als een geluidsmuur in de kamer werd gebracht. De felle enkele toon op een aantal blaasinstrumenten die als een scheepshoorn weerklinkt, was zeer indrukwekkend. Net omdat het een blaasinstrument is – een tuba, een sousafoon? – zit er meer textuur in die tonen dan bij het origineel met z’n elektronische beats. Die vette rand aan de koperblazers werd geweldig gebracht, het maakt het nummer tien meer interessant dan de versie van deadmau5. Integratie is goed gelukt via de Perlisten-app, wat maakt voor een heel complete luisterervaring. Het gaat daarbij niet enkel om dat extra stuk laag dat de D3is hier moeiteloos toevoegt, met dank aan het trio van 8-inch woofers. Het is ook de snelheid waarmee dat laag wordt gebracht, met voldoende definitie zodat een kritische audiofiel er niet over struikelt. Complimenten ook voor de S4b’s, die muziek heel ongedwongen aanleveren. De DPC-array zorgt voor een heel ongeforceerde klank, de brede uitstraling maakt het luisteren in de sofa heel aangenaam.

Een geweldige workout voor een 2.1-systeem is altijd Tsjaikovski’s 1812 Overture, met name de finale als de kanonnen worden bovengehaald. Er zijn veel versies, incluis met echte artillerie. Een knappe is de opvoering door het Philharmonic Orchestra van Sint-Peterburg onder leiding van Vladimir Ashkenazy uit 1997, die gestreamd via Roon in de 2.1 Perlisten-opstelling bijzonder opwindend in de kamer stond. Daarna terugkeren naar enkel twee stereospeaker is heel teleurstellend, je merkt onmiddellijk dat het echte laag ontbreekt.

Met filmcontent voelt de D3is zich zoals verwacht goed thuis. Zowel in de originele 2.1-opstelling als later met een Denon AVC-A1H in de 5.1.4-opstelling in de testruimte ontpopt de Perlisten-subwoofer zich tot een basproducent die even krachtig als beheerst uit de hoek komt. Bij Mickey 17 bijvoorbeeld, ondersteunt de D3is prima de geluidseffecten (zoals de kudde aliens die rondloopt) maar ook de orkestrale soundtrack van Jung Jae-il. Kracht is er absoluut, maar vooral ook precisie.