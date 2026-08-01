Review: Perlisten S4b & D3is – Op de wijze van Perlisten

Het debuut van Perlisten vond amper vijf jaar geleden plaats. Dat is helemaal niet lang geleden, als je rekening houdt met hoe het in die korte tijd veel producten lanceerde die ook nog eens hoog gewaardeerd werden. Dat het bedrijf eigenlijk in alle stilte in 2016 werd opgestart en de oprichters allemaal audiospecialisten zijn, dat hielp wel om een vliegende start te maken. Dat deed het merk met de presentatie van de S-lijn, een familie van speakers die de intrigerende DPC-array met drie tweeters uitspeelde. Er kwamen ook snel actieve subwoofers van Perlisten, waaronder een aantal flinke kerels die bedoeld waren voor grote thuisbioscopen. Inmiddels heeft het bedrijf een mooi aanbod aan custom install-speakers uitgerold.
In deze review kijken we naar de nieuwste subwoofer van het merk, de D3is. Het is iets bijzonders: het is geen sub die los in de kamer staat en het is geen inbouwmodel. Of liever, je kunt het desgewenst in een muur verwerken, maar het kan ook op een muur worden gemonteerd. De D3is is bovendien een passieve subwoofer, die aangestuurd wordt door Perlistens DSP1500-versterker. Met dit toestel kun je een signaal perfect afstemmen op de subwoofer, onder andere via een uitgebreide app. De D3is is een subwoofer die in meerdere scenario’s past. Deel uitmaken van een thuisbioscoop is een voor de hand liggende toepassing, maar door die DSP1500 is er nog een andere mogelijkheid. Het kan immers makkelijker dan bij een actieve subwoofer ingezet worden om een stereosysteem naar 2.1 te brengen. Vanwege de uitgebreide DSP-controls lukt dat ook met traditionelere stereoversterkers zonder een toegewijde sub-uitgang of waar sub-instellingen ontbreken.
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