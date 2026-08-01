Reviews Audio Luidsprekers Beoordeling 9.0

Review: Perlisten S4b & D3is – Op de wijze van Perlisten

01 augustus 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Perlisten S4b_01
FWD award

Perlisten heeft in korte tijd een goede reputatie ontwikkeld voor zijn luidsprekers en vanwege de subwoofers. Met de D3is en de bijhorende DSP1500 brengt het alles samen op een manier dat je ook met je traditionele stereoversterker een 2.1-systeem kunt bouwen.

Perlisten D3is Perlisten S4b Perlisten

Het debuut van Perlisten vond amper vijf jaar geleden plaats. Dat is helemaal niet lang geleden, als je rekening houdt met hoe het in die korte tijd veel producten lanceerde die ook nog eens hoog gewaardeerd werden. Dat het bedrijf eigenlijk in alle stilte in 2016 werd opgestart en de oprichters allemaal audiospecialisten zijn, dat hielp wel om een vliegende start te maken. Dat deed het merk met de presentatie van de S-lijn, een familie van speakers die de intrigerende DPC-array met drie tweeters uitspeelde. Er kwamen ook snel actieve subwoofers van Perlisten, waaronder een aantal flinke kerels die bedoeld waren voor grote thuisbioscopen. Inmiddels heeft het bedrijf een mooi aanbod aan custom install-speakers uitgerold.

In deze review kijken we naar de nieuwste subwoofer van het merk, de D3is. Het is iets bijzonders: het is geen sub die los in de kamer staat en het is geen inbouwmodel. Of liever, je kunt het desgewenst in een muur verwerken, maar het kan ook op een muur worden gemonteerd. De D3is is bovendien een passieve subwoofer, die aangestuurd wordt door Perlistens DSP1500-versterker. Met dit toestel kun je een signaal perfect afstemmen op de subwoofer, onder andere via een uitgebreide app. De D3is is een subwoofer die in meerdere scenario’s past. Deel uitmaken van een thuisbioscoop is een voor de hand liggende toepassing, maar door die DSP1500 is er nog een andere mogelijkheid. Het kan immers makkelijker dan bij een actieve subwoofer ingezet worden om een stereosysteem naar 2.1 te brengen. Vanwege de uitgebreide DSP-controls lukt dat ook met traditionelere stereoversterkers zonder een toegewijde sub-uitgang of waar sub-instellingen ontbreken.

Perlisten D3is Passieve subwoofer met externe versterker-DSP
Opbouw 3 x 8 inch koolstofvezel-woofers
Frequentiebereik 17 – 290 Hz (+/- 10 dB, in Large Room-modus)
Gevoeligheid 89,5 dB (150mV/ 1.0m)
Impedantie 8 Ohm (4 Ohm minimaal aan 250 Hz)
Afmetingen 92,1 x 35, 6 x 14,6 cm
Gewicht 39,7 kg
Prijs 5.995 euro
Perlisten S4b 3-weg boekenplankspeaker
Opbouw 180mm Textreme TPCD-woofer, 2 x Textreme TPCD-tweeters, 28mm Beryllium-tweeters
Frequentiebereik 36 – 37.000 Hz (+/- 10 dB)
Cross-over 1.200, 4.000 Hz
Gevoeligheid 85,4 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie 4 Ohm (3,2 Ohm minimaal)
Afmetingen 42 x 24 x 30 cm
Gewicht 11 kg
Prijs 8.790 euro per paar

Samen met een setje S4b’s en Primare

Voor deze review deden we precies dat. Een Primare PRE35 en A35.8 in bridgemodus werd er bijgehaald, met een paar S4b boekenplankspeakers als hoofdspeakers. Het zijn vaardige weergevers, maar zoals alle compactere speakers is er een punt waar het laag ophoudt. Interessant dus om de D3is aan het verhaal toe te voegen.

Al moet gezegd worden dat de S4b’s geen minispeakers zijn. Je spreekt hier over 11-kg zware modellen die op een stevige stand thuishoren. Dat past ook bij hun status als instapmodel in de S-toplijn van Perlisten, voorzien van de DPC-array met een centrale beryllium dometweeter en verticaal geflankeerd door twee Textreme TPCD-tweeters. Hetzelfde conusmateriaal komt terug bij de 180 mm woofer. Toen Perlisten de S-speakers voorstelde, was het de eerste keer dat drivers werden getoond met zo’n dambordpatroon. Inmiddels hebben we een aantal andere speakers gezien die dit idee geleend hebben. De DPC-array voorziet de S4t van een coherent midden en hoog. Als je een tikje indraait, krijg je muziek helemaal los van de speakers gepresenteerd.

Ironisch klein

Een blik op de foto’s bij deze review maakt duidelijk dat de D3is geen doorsnee subwoofer is. Het is forse rechthoek die aftikt op net geen 40 kg. Als je hem in een muur monteert of ophangt, mag je voor de plaatsing even wat hulp vragen. Dat gewicht komt van de massieve behuizing uit geëxtrudeerd aluminium. Perlisten gebruikt in zijn marketingmateriaal het woord ‘diminutive’, om aan te geven dat het een kleiner ding is. Maar dat is enkel door een Perlisten-bril gezien, komende van subwoofers die nog veel groter zijn. De D3is is dan ook strikt genomen het juniormodel naast de spectaculaire D8is van 113 cm hoog en 104 kg zwaar. Ja, dan lijkt die D3is klein, inderdaad.

Inbouwproducten zijn vaak functioneel afgewerkt, aan de voortreffelijke pianozwarte matte finish van de D3is zie je dat dit toestel eveneens bedacht werd om ergens zichtbaar aan een muur te plaatsen. In een baffle die voor de kast is geplaatst, zitten drie 8 inch woofers met conussen uit koolstofvezel. Die leveren naargelang de gekozen modus tot 17 Hz (bij -6dB).

Versterker met snelle DSP

In de D3is zit verder niet veel technologie, zoals wel vaker bij passieve subwoofers. Alles zit geconcentreerd in de DSP1500, de meegeleverde versterker van 1500 watt. Onder de motorkap zit ook een geavanceerde 32-bit DSP, waardoor je de output naar de subwoofer helemaal optimaal kunt instellen. De versterker is eentje op typisch hifi-formaat, maar kan ook in een rack geplaatst worden. Met z’n geborsteld zwart voorpaneel mag het wel gezien worden. Vooraan is er bovendien een 2,8 inch aanraakscherm waarmee je instellingen kunt aanpassen. Dat is oké in een noodgeval, maar zeker als je wil finetunen in de luisterzetel is werken met de Perlisten-app veel malen handiger. Het werkt via Bluetooth LE, dus je moet niet bezig zijn met de versterker op het netwerk aan te melden. Dat willen zeker installateurs niet; de app is vooral handig voor wie thuis zijn opstelling tot in de puntjes wil afregelen.

De DSP1500 bezit een enkele RCA- en een enkele XRL-input. Voor een thuisbioscoop is dat logisch, want dan sluit je een LFE-kanaal van een AV-processor aan. Wil je echter de D3is gebruiken bij een stereosysteem dan moet je liefst beide kanalen aanleveren. Intern moeten die dan wel naar mono worden gebracht. Bij een versterker met een sub-uitgang geen probleem, maar als je de pre-outs gebruikt ga je een van de twee kanalen moeten kiezen. Vaak worden drums en lage tonen in beide stereokanalen gemixt, dus een ramp is dat niet. Je kunt natuurlijk voor twee D3is’en gaan, dan heb je een versterker per kant. Perlisten van zijn kant plant de DSPx, een oplossing die expliciet gericht is op stereosystemen.

In thuisbioscopen is werken met meerdere subwoofers veelvoorkomend, het levert heel wat akoestische voordelen op. Vandaar dat je ook processors ziet die makkelijk vier aparte subwoofers kunnen aansturen. Ook de Perlisten-subwoofer is voorzien op multi-sub-configuraties, met een RCA- en XLR-uitgang. Er is ook een digitale AES/EBU-output.

Helemaal te regelen via de app

Na het testen van veel subwoofers is er een ding duidelijk: een subwoofer afregelen via een app is veel makkelijker dan op je knieën achter een toestel te kruipen om een draaiknop te roteren. Gelukkig bieden steeds meer fabrikanten zo’n app aan bij hun subwoofers. De Perlisten Subwoofer-app is een van de betere. Het biedt veel opties aan en tegelijkertijd is het heel no-nonsense. Alles in het groot ook, handig als je in een verduisterde thuisbioscoop bezig bent.

Het hoofdscherm laat je snel schakelen tussen de drie EQ Modus (THX, Big Room en Small Room), wat onder andere de ondergrens van de basextensie beïnvloedt. Je kunt ook meteen het volume trimmen, precies wat je nodig hebt. Voor de cross-over duik je in een ander scherm waar je de cross-over frequentie, fase, delay en polariteit kunt instellen. Dezelfde volledigheid is er ook bij de inputcontrol, waar je snel de inputgain in drie stappen en per ingang kunt instellen. Dat zijn zaken die het makkelijk maken om de subwoofer te combineren met uiteenlopende apparaten.

Perlisten biedt geen kamerkalibratie aan op z’n subwoofers. Volgens het merk gebruik je beter de functie op je receiver of processor. Het is dan ook grote fan van Trinnov, wiens WaveForming-technologie ook op de High End Wenen-beurs effectief door Perlisten werd ingezet in een 15.8.8-ruimte.

Wie toch de respons van de D3is wil aanpassen, kan bij de PEQ-optie terecht. Je kunt hier drie equalizerfilters maken die op tot tien frequentiebanden kunnen ingrijpen. Per band kies je een frequentie, Q-waarde en gain via sliders.

Naadloze integratie

De sleutel tot een goede subintegratie is de subwoofer subtiel inregelen ten opzichte van de hoofdspeakers. Dat betekent het juiste cross-overpunt vinden en het volumeniveau van de sub afstemmen op de twee luidsprekers. Met de 2008-remaster van Ultravox-klassieker Vienna – past goed bij het reuzeverslag in dit nummer, toch? – klinkt het alsof die integratie goed gelukt is. De synthesizerbeat die zich aandient recht uit het begin van de jaren tachtig is perfect afgemeten, zonder een streepje wolligheid. Het is een mooi begin, want die subtiele toevoeging aan het frequentiebereik is waar het om draait. Uit het doorlopen van testtonen blijkt dat D3is de beloofde diepte levert. 30 Hz is geen probleem, ook lager kan het nog een stuk door. De testtoon van 20 Hz (in-room) is nog altijd heel present.

Veel minder subtiel dan de eerste tracks is het ‘Live in Paris’-album van MEUTE, een Duitse fanfare gespecialiseerd in het brengen van technonummers. Het klinkt misschien wat kitsch, maar ook bijzonder. Ze slagen er echt in met analoge blaasinstrumenten bekende tracks van namen als Laurent Garnier en deadmau5 nieuw leven in te blazen. Gula bijvoorbeeld, is eentje van die laatste artiest, dat met de Perlistens echt als een geluidsmuur in de kamer werd gebracht. De felle enkele toon op een aantal blaasinstrumenten die als een scheepshoorn weerklinkt, was zeer indrukwekkend. Net omdat het een blaasinstrument is – een tuba, een sousafoon? – zit er meer textuur in die tonen dan bij het origineel met z’n elektronische beats. Die vette rand aan de koperblazers werd geweldig gebracht, het maakt het nummer tien meer interessant dan de versie van deadmau5. Integratie is goed gelukt via de Perlisten-app, wat maakt voor een heel complete luisterervaring. Het gaat daarbij niet enkel om dat extra stuk laag dat de D3is hier moeiteloos toevoegt, met dank aan het trio van 8-inch woofers. Het is ook de snelheid waarmee dat laag wordt gebracht, met voldoende definitie zodat een kritische audiofiel er niet over struikelt. Complimenten ook voor de S4b’s, die muziek heel ongedwongen aanleveren. De DPC-array zorgt voor een heel ongeforceerde klank, de brede uitstraling maakt het luisteren in de sofa heel aangenaam.

Een geweldige workout voor een 2.1-systeem is altijd Tsjaikovski’s 1812 Overture, met name de finale als de kanonnen worden bovengehaald. Er zijn veel versies, incluis met echte artillerie. Een knappe is de opvoering door het Philharmonic Orchestra van Sint-Peterburg onder leiding van Vladimir Ashkenazy uit 1997, die gestreamd via Roon in de 2.1 Perlisten-opstelling bijzonder opwindend in de kamer stond. Daarna terugkeren naar enkel twee stereospeaker is heel teleurstellend, je merkt onmiddellijk dat het echte laag ontbreekt.

Met filmcontent voelt de D3is zich zoals verwacht goed thuis. Zowel in de originele 2.1-opstelling als later met een Denon AVC-A1H in de 5.1.4-opstelling in de testruimte ontpopt de Perlisten-subwoofer zich tot een basproducent die even krachtig als beheerst uit de hoek komt. Bij Mickey 17 bijvoorbeeld, ondersteunt de D3is prima de geluidseffecten (zoals de kudde aliens die rondloopt) maar ook de orkestrale soundtrack van Jung Jae-il. Kracht is er absoluut, maar vooral ook precisie.

Conclusie

Uiteindelijk moet een subwoofer laag leveren en dat op een zo exacte manier mogelijk. Dat doet de D3is op een puike, door met drie 8-inch woofers te werken aangestuurd door een krachtige versterker en DSP. Qua instelmogelijkheden is alles aanwezig wat je kunt wensen, ook voor integratie in een groter geheel met meerdere subs. De Perlisten-app is bovendien heel makkelijk te gebruiken, je bent onmiddellijk bij de juiste instellingen.

De combinatie van de D3iS met de geweldige S4b is misschien niet een die velen zullen maken. In een woonkamer zal een compacte Perlisten-subwoofer misschien meer steekhouden. Het handige aan de D3is is dat je hem kunt ophangen of in de muur verwerken, wat in een luisterruimte of een thuisbioscoop een mooie oplossing is.

9.0
Perlisten DS3is – 3
FWD award

Beoordeling
Perlisten S4b & D3is

Pluspunten
  • Bijzonder krachtige DSP1500
  • Heel fijnmazig in te stellen
  • Perfect match tussen S-lijn en D3is
  • Punchy, krachtige bassen
  • Prima DSP-app
Minpunten
  • Niet bepaald licht of klein
  • Dubbele RCA/XLR naar mono was handig geweest

Beoordeling Perlisten S4b & D3is

Uiteindelijk moet een subwoofer laag leveren en dat op een zo exacte manier mogelijk. Dat doet de D3is op puike wijze, door met drie 8-inch woofers te werken aangestuurd door een krachtige versterker en DSP. Qua instelmogelijkheden is alles aanwezig wat je kunt wensen, ook voor integratie in een groter geheel met meerdere subs. De Perlisten-app is bovendien heel makkelijk te gebruiken, je bent onmiddellijk bij de juiste instellingen.

De combinatie van de D3iS met de geweldige S4b is misschien niet een die velen zullen maken. In een woonkamer zal een compacte Perlisten-subwoofer misschien meer steekhouden. Het handige aan de D3is is dat je hem kunt ophangen of in de muur verwerken, wat in een luisterruimte of een thuisbioscoop een mooie oplossing is.

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