Wat zijn de EISA Awards van 2025-2026?

15 augustus 2025
Elk jaar in augustus presenteert de EISA Association test-gebaseerde awards die de beste consumentenelectronica in de kijker zetten. De tv’s, soundbars, draaitafels, versterkers, speakers, streamers en meer die volgens de jury excelleren qua prestaties krijgen een award. Sinds 2011 is ook FWD Magazine lid van EISA en werkt het actief mee in de Hi-Fi- en de Home Theatre & Vision-expertgroepen.

De jaarlijkse publicatie van de EISA Awards valt traditiegetrouw op 15 augustus. Ook dit jaar, met circa negentig producten die een award mee naar huis mogen nemen. Dat lijkt een groot aantal, maar dat komt omdat de leden van de EISA – oftewel Experts in Imaging and Sound Association – een heel breed deel van het spectrum dekken. Alle leden zijn magazines of websites die binnen een bepaald segment producten onafhankelijk testen. Omdat ieder z’n specialisme heeft, zijn de leden verdeeld over de ‘expertgroepen’ Hi-Fi, Photography, Mobile, In-car en Home Theatre & Vision. Sommigen, zoals FWD Magazine, zijn lid van meerdere groepen (in ons geval: Hi-Fi en HT&V). Leden waren vroeger afkomstig van Europese landen, sinds 2018 zijn ook leden uit andere continenten welkom. Zo is Stereophile uit de V.S., Soundstage uit Canada en Audio Accessory uit Japan lid van de Hi-Fi-expertgroep.

De Home Theatre & Vision-groep is dit jaar een nieuw gegeven. Of toch de naam. De voorbije twee decennia vond je bij EISA een Home Theatre Audio- en een Home Theatre Video-groep. Dit jaar werd besloten dat het efficiënter was om die twee groepen samen te voegen, deels omdat er al veel dubbele lidmaatschappen waren, deels omdat veel tv-bouwers ook eveneens actief zijn op vlak van soundbars. Er was dus veel overlap. De trend in de markt is ook dat er minder vaak high-end surroundproducten worden gelanceerd, zoals duurdere AV-receivers of HT-processors. Door leden van beiden expertgroepen in een grote Home Theatre & Vision-groep van 20 leden te verzamelen, krijg je nu een omvangrijke collectie experts. Dat verhoogt de kwaliteit van de interne discussies over producten. Door die samenvoeging is wel de oude regel dat er per land in elke expertgroep maar één lid kon zijn, versoepelt. John Darko, met thuisbasis in Berlijn, en Stereo, zijn bijvoorbeeld beiden lid in Duitsland.

Hoe worden EISA Awards beslist?

Heel wat media delen awards uit aan goede producten, de EISA Awards hebben echter een bredere uitstraling omdat ze collectief beslist worden. Dat gebeurt via een stemming, waarbij enkel leden die een bepaald product effectief getest hebben (en goed vonden) een stem hebben. Daarbij volgen meestal ook felle discussies, omdat zeker in een bepaalde segmenten veel mogelijke producten aanwezig zijn. Om je een idee te geven: in de Hi-Fi-groep (die gemanaged wordt door FWD Magazine-hoofdredacteur Jamie Biesemans), werden door alle leden ongeveer 200 producten genomineerd. Uiteindelijk werden er 28 weerhouden. Een hoog aantal, dat ook wel aangeeft hoe divers de audiomarkt is. Platenspelers, verschillende soorten speakers en versterkers, producten in de head-fi-sfeer, streamers en multiroom… Het gaat om veel verschillende soorten toestellen om muziek af te spelen. EISA publiceert echter geen lijst van runner-ups, enkel van de verkozen winnaars.

Een reden om dat niet te doen, is dat een EISA Award-winnaar breed (in minstens tien landen) beschikbaar moet zijn. Onder meer in Hi-Fi heb je wel eens producten die weliswaar heel goed zijn, maar feitelijk enkel beschikbaar zijn in een beperkt aantal landen. Ze duiken dan misschien wel bij de nominaties van sommige leden op, maar halen het niet door een lagere aantal stemmen. Een lijstje met finalisten zou de indruk kunnen wekken dat die regionale producten minder goed zijn, terwijl dat niet de reden is waarom ze naast een award grijpen. De testvereiste is ook cruciaal. Soms zijn er gloednieuwe producten die gewoonweg nog niet door voldoende leden op de pijnbank zijn gelegd. EISA hanteert ook niet vaste categorieën, zoals pakweg bij de Oscar-filmuitreikingen wel het geval is. Dat is omdat met name de audiomarkt niet jaarlijks producten vernieuwd, zoals wel vaak het geval bij tv’s en smartphones.

In de volgende pagina’s vind je de lijst van alle awards, en voor de Hi-Fi en de Home Theatre & Vision-groepen ook een uitgebreide motivatie van waarom een specifiek toestel gekozen werd.

