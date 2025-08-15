Wat zijn de EISA Awards van 2025-2026?

Hoe worden EISA Awards beslist?

Heel wat media delen awards uit aan goede producten, de EISA Awards hebben echter een bredere uitstraling omdat ze collectief beslist worden. Dat gebeurt via een stemming, waarbij enkel leden die een bepaald product effectief getest hebben (en goed vonden) een stem hebben. Daarbij volgen meestal ook felle discussies, omdat zeker in een bepaalde segmenten veel mogelijke producten aanwezig zijn. Om je een idee te geven: in de Hi-Fi-groep (die gemanaged wordt door FWD Magazine-hoofdredacteur Jamie Biesemans), werden door alle leden ongeveer 200 producten genomineerd. Uiteindelijk werden er 28 weerhouden. Een hoog aantal, dat ook wel aangeeft hoe divers de audiomarkt is. Platenspelers, verschillende soorten speakers en versterkers, producten in de head-fi-sfeer, streamers en multiroom… Het gaat om veel verschillende soorten toestellen om muziek af te spelen. EISA publiceert echter geen lijst van runner-ups, enkel van de verkozen winnaars.

Een reden om dat niet te doen, is dat een EISA Award-winnaar breed (in minstens tien landen) beschikbaar moet zijn. Onder meer in Hi-Fi heb je wel eens producten die weliswaar heel goed zijn, maar feitelijk enkel beschikbaar zijn in een beperkt aantal landen. Ze duiken dan misschien wel bij de nominaties van sommige leden op, maar halen het niet door een lagere aantal stemmen. Een lijstje met finalisten zou de indruk kunnen wekken dat die regionale producten minder goed zijn, terwijl dat niet de reden is waarom ze naast een award grijpen. De testvereiste is ook cruciaal. Soms zijn er gloednieuwe producten die gewoonweg nog niet door voldoende leden op de pijnbank zijn gelegd. EISA hanteert ook niet vaste categorieën, zoals pakweg bij de Oscar-filmuitreikingen wel het geval is. Dat is omdat met name de audiomarkt niet jaarlijks producten vernieuwd, zoals wel vaak het geval bij tv’s en smartphones.

In de volgende pagina’s vind je de lijst van alle awards, en voor de Hi-Fi en de Home Theatre & Vision-groepen ook een uitgebreide motivatie van waarom een specifiek toestel gekozen werd.