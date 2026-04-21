Streamingdienst NLZIET biedt nu ook 70 radiozenders aan

NLZIET radio

NLZIET heeft iets nieuws. Naast televisie kijken breidt de streamingdienst het aanbod nu ook uit met 70 radiozenders.

NLziet

Geen ouderwetse kabel meer voor je televisie? Grote kans dat je dan NLZIET in huis hebt waar je online naar meer dan 40 zenders kunt kijken, gewoon via de app op je smartphone, tablet of natuurlijk je tv. De streamingdienst heeft nu echter wat nieuws toegevoegd. Via de app is het nu ook mogelijk om naar 70 radiozenders te luisteren. Je hebt dus niet allerlei losse apps meer nodig van je favoriete radiostations, maar kan ze nu makkelijk in de app vinden onder het kopje Radio. En heel fijn, dat werkt ook in de auto via Android Auto of Apple Carplay, aldus de streamingdienst.

NLZIET radio

Of je nu NLZIET gebruikt op je smartphone, tablet, in je browser of op je tv. Je krijgt vandaag een melding te zien dat er meer dan 70 radiozenders zijn toegevoegd. We hebben ze even geteld en het zijn er 72 stuks. Hieronder alle populaire radiozenders van ons land, maar ook regionale radiozenders. Voor ieder wat wils dus. Klik in het menu gewoon op het nieuwe kopje ‘Radio’ en je kunt gaan luisteren. Of de nieuwe toevoeging betekent dat we binnenkort weer meer moeten gaan betalen voor NLZIET is nu nog even afwachten, maar een verrassing zal het straks in ieder geval niet zijn. Je kijkt (of luistert nu dus ook) naar NLZIET vanaf 7,95 euro per maand naar meer dan 40 tv-zenders en nu dus ook 72 radiozenders. Reclamevrij kijken kan vanaf 9,95 euro per maand. Je kan ook voor Extra kiezen met 17 extra zenders, dan betaal je 11.95 euro per maand.

Lees meer

DJI Avata 360 Create
Nieuws Create Filmcamera's Fotocamera's 26 maart 2026

DJI Avata 360 gelanceerd: drone neemt in 8K HDR 360 graden op

26 maart 2026
Dolby Vision 2 Beeld
Nieuws Beeld Oled tv's 07 januari 2026

Philips introduceert Dolby Vision 2 op oled-modellen voor 2026

07 januari 2026
xiaomi_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 02 maart 2026

Xiaomi onthult Xiaomi 17 Series

02 maart 2026
Zendure 6
ADV
Achtergrond Smarthome Energie 10 februari 2026

Launch van drie nieuwe Zendure SolarFlow-producten

10 februari 2026
Plain wall with leaves and white marble floor product background Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio 02 april 2026

Review: Atoll ST300 Signature, PR300 Evolution & AM300 – Vriendelijke en goed gemanierde fransozen

02 april 2026
fwd jaarboek 2026 1
Algemeen 19 december 2025

Nu uit voorraad leverbaar: Het Grote FWD Jaarboek 2026

19 december 2025
Bryston_Bi-200 b High End
Reviews High End 20 januari 2026

Review: Bryston Bi-200 geïntegreerde versterker – Gespierde Canadees met verfijnde manieren

20 januari 2026
Nuki Smart Module Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 09 maart 2026

Nuki en Rehau introduceren onzichtbare smart home-module voor nieuwbouw

09 maart 2026