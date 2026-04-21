Streamingdienst NLZIET biedt nu ook 70 radiozenders aan

Geen ouderwetse kabel meer voor je televisie? Grote kans dat je dan NLZIET in huis hebt waar je online naar meer dan 40 zenders kunt kijken, gewoon via de app op je smartphone, tablet of natuurlijk je tv. De streamingdienst heeft nu echter wat nieuws toegevoegd. Via de app is het nu ook mogelijk om naar 70 radiozenders te luisteren. Je hebt dus niet allerlei losse apps meer nodig van je favoriete radiostations, maar kan ze nu makkelijk in de app vinden onder het kopje Radio. En heel fijn, dat werkt ook in de auto via Android Auto of Apple Carplay, aldus de streamingdienst.

Of je nu NLZIET gebruikt op je smartphone, tablet, in je browser of op je tv. Je krijgt vandaag een melding te zien dat er meer dan 70 radiozenders zijn toegevoegd. We hebben ze even geteld en het zijn er 72 stuks. Hieronder alle populaire radiozenders van ons land, maar ook regionale radiozenders. Voor ieder wat wils dus. Klik in het menu gewoon op het nieuwe kopje ‘Radio’ en je kunt gaan luisteren. Of de nieuwe toevoeging betekent dat we binnenkort weer meer moeten gaan betalen voor NLZIET is nu nog even afwachten, maar een verrassing zal het straks in ieder geval niet zijn. Je kijkt (of luistert nu dus ook) naar NLZIET vanaf 7,95 euro per maand naar meer dan 40 tv-zenders en nu dus ook 72 radiozenders. Reclamevrij kijken kan vanaf 9,95 euro per maand. Je kan ook voor Extra kiezen met 17 extra zenders, dan betaal je 11.95 euro per maand.