Hans Zimmer in surround-weergave

Dan schakelt Bram naar surround-weergave en Dolby Digital en komt in de studio een fantastische muziekfilm adembenemend tot leven. In 2016 werd, tijdens een grote Europese tournee van Hans Zimmer, een van zijn concerten gefilmd, namelijk in Praag (‘Hans Zimmer, Live in Prague’). Een indrukwekkend schouwspel van maar liefst 72 musici op het podium, prachtige theaterverlichting, een enthousiast publiek en spectaculair opgenomen geluid. De complete surround-opstelling van Bowers & Wilkins maakt dat je als luisteraar midden in de zaal zit. Rondom je heen beleef je van alles, met een duidelijke plaatsing met veel details. Wat mij opvalt in vergelijking met andere surround-presentaties die ik heb beluisterd, is de fantastische weergave rondom van hoge tonen. Hier blijkt hoe belangrijk het eigenlijk is dat die geweldige tweeters van Bowers & Wilkins er ook om je heen zijn, je kunt ze niet missen. Dit is echt het ware domein van de Marantz AV20 en AMP20. Het concert van Zimmer zo bekijken en beluisteren in je huiskamer geeft een heel nieuwe dimensie aan home-entertainment. U moet zeker iEar in de Sint Ceciliastraat 28 in Tilburg eens gaan bezoeken en Bram vragen of u Hans Zimmer mag beleven. Een waarschuwing: u bent gelijk verkocht.