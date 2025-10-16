Marantz heeft in de audiohistorie altijd al een bijzondere plaats ingenomen. Het ooit in 1953 door Saul Marantz in New York gestarte bedrijf, de Marantz Audio Company, bouwde decennia geleden al spectaculair mooie en eigenzinnige FM-receivers (met die iconische blauwe display verlichting) en andere hoogwaardige hifi-componenten. Tegenwoordig wordt in de hoogste high-end liga meegespeeld met het fantastische drietal Model 10 geÔntegreerde versterker, de Link 10n streamer/voorversterker en de Sacd 10, alle drie gebouwd als een tank. Maar ook liefhebbers van home cinema komen goed aan hun trekken met de prachtige combinatie Marantz AV20 surround voorversterker en AMP20 multikanaals eindversterker. Wij maakten het duo mee bij iEar' in Tilburg, in een van de mooie home cinema studioís, met een ultieme bioscoopervaring.
Ik herinner mij nog een hartelijk gesprek enige jaren geleden met de legendarische Marantz ingenieur en ambassadeur Ken Ishiwata. Wij spraken over zijn toenmalige audiofiele en gelimiteerde Marantz KI-Editions. De al uitstekend klinkende geïntegreerde versterkers en sacd-spelers van Marantz werden door hem zodanig inwendig verder verfijnd en afgesteld dat de geluidsweergave een nog hoger niveau bereikte, echt iets voor de meest kritische liefhebbers. Maar bij het beoordelen van de geluidsweergave legde hij uiteindelijk alle specs terzijde. Het ging hem tenslotte vooral om de beleving van emotie. Die legacy heeft Marantz tot de dag van vandaag vastgehouden. Ieder Marantz-product is door getalenteerde Sound Masters ontwikkeld en wordt door hen afgesteld. Marantz zelf noemt ze ‘de tovenaars’, zeer deskundige vakspecialisten met een unieke kennis op het gebied van akoestiek, ontwerp en kwaliteit. Zo weet u als koper dat u echt iets bijzonders in huis krijgt, en dan zwijgen we nog maar over de talrijke testprogramma’s, die elk Marantz-apparaat moet ondergaan. En alles is nog steeds ‘made in Japan’, en wel in Shirahawa.
Home cinema
De markt voor home cinema wordt ook in Nederland steeds belangrijker. Er is een trend bespeurbaar dat consumenten steeds duurdere televisies kopen. Maar ook steeds meer liefhebbers kiezen voor surround geluidsweergave. Het zelf bouwen van een separate home cinema-ruimte thuis blijft een nichemarkt, maar een ultieme bioscoop- en surround-ervaring creëren in je eigen huiskamer is bij velen goed mogelijk en het aanbod van geluidsapparatuur daarvoor is groot. Wie die stap wil gaan maken kan bijna niet om de Marantz AV20 en AMP20 heen. In combinatie met een kwalitatief hoogwaardige surround luidsprekerbezetting (in dit geval van Bowers & Wilkins) is de experience thuis maximaal.
De Marantz AV20 nader bekeken
Een voorversterker en 13.4 AV-processor van referentiekwaliteit. Zo mag de Marantz AV20 wel worden genoemd. Geheel gebalanceerd uitgevoerd en ultramodern qua mogelijkheden. Enkele jaren geleden durfde Marantz het aan te kiezen voor een geheel nieuw 21e eeuws uiterlijk en blijft die lijn zeer trouw. Zo kun je nieuwe en oudere apparatuur heel goed combineren. Deze AV20 volgt deze lijn, waarbij het frontpaneel, met een helder rond OLED-display, zijwaarts subtiel via witte leds wordt verlicht. Achter een neerklapbaar frontje vinden we een veel groter display en talloze bedieningsmogelijkheden. Maar je mond valt open bij het zien van de achterzijde. Ik heb nog maar zelden een hifi-component getest met zoveel aansluitmogelijkheden. Direct zie je ook de bouwkwaliteit, met een gewicht van bijna 14 kilo. Marantz kiest ervoor om alle zwaar verkoperd uit te voeren. Je kunt met gemak twee bladzijden vullen met alle mogelijkheden. De AV20 heeft een zeer goede signaal-ruisverhouding en een laag vervormingsniveau, door de toepassing van het zelf ontwikkelde Marantz HDAM-SA-3 (Hyper Dynamic Amplifier Module). Ook als onderdeel van een gewone stereo-installatie biedt de AV-20 veel kwaliteit.
Enorm veel aansluitmogelijkheden
Er zijn decoders aan boord voor Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced Audio en AURO-3D. Natuurlijk is de AV20 voorzien van wifi, ethernet en bluetooth, maar ook van gebalanceerde XLR- en RCA-uitgangen, 4 subwoofer-aansluitingen en een mogelijkheid voor MM-phono. Akoestische aanpassing van de luisterruimte is mogelijk met Audyssey MultEQ XT32 en ook compatibel met Dirac. We zien verder HEOS Multiroom Integrated, 7 HDMI-ingangen en 3 uitgangen, allen met 8K Ultra HD-ondersteuning. Inmiddels al gemeengoed zijn mogelijkheden voor internetradio (TuneIn), Apple Airplay 2 en Spotify. Het is maar goed dat er bij deze AV20 een duidelijke gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd. Je kunt werkelijk niets bedenken dat ontbreekt. De AV20 is specifiek ontworpen in combinatie met de AMP20.
De Marantz AMP20, een multikanaals krachtpatser
Je ziet deze 12-kanaalsversterker met een gewicht van ruim 17 kilo niet over het hoofd. Uiterlijk een perfecte combinatie met de AV20, hier bevindt zich centraal op het front eveneens een rond OLED-display met aanduiding voor onder meer het aantal decibellen. Ook hier is de achterzijde zeer indrukwekkend. Wat een mogelijkheden! Maar vooral: wat een kracht. De AMP20 levert 200 watt per kanaal bij 8 ohm, en zelfs 400 watt per kanaal bij 4 ohm. Tenzij je echt een bioscoop voor het publiek bouwt heb je hiermee meer dan voldoende vermogen om het dak van je huis te blazen. Er is zelfs nog een bridge-mogelijkheid, waarbij twee stuks AMP20 elk 400 watt per kanaal leveren bij 8 ohm. Hiermee kun je dus met een gerust hart ook grotere home cinema-installaties moeiteloos aansturen. Ook kanalen onderling kun je naar wens bridgen! Samen met de AV20 kan een 13.4 configuratie worden verzorgd. Wie nog meer wil (naar 15.4 en 16 kanalen – met dezelfde wattages als de AMP20 – kan terecht bij de Marantz-combinatie AV10 en AMP10, die iets hoger geprijsd is. Maar eigenlijk biedt de combinatie AV20-AMP20 al alles wat wenselijk is. Tijdens de luistertest bleek, dat de Marantz Sound Masters er in geslaagd zijn die typische Marantz-weergave, gedetailleerd met een licht warme tint, mooi bij de AMP20 te behouden. Heel aangenaam om naar te luisteren.
De Bowers & Wilkins luidsprekers
In de mooie home cinema-studio heeft Bram van den Elshout van iEar’ het Marantz-duo aangesloten op een mooie set luidsprekers van Bowers & Wilkins. Allereerst als frontluidsprekers de vloerstaande 702 S3. Een drieweg-systeem met de nieuwste versie van de Solid body Tweeter-on-Top behuizing, met een verder verlengde vorm, waarin de Carbon Dome tweeters zijn gemonteerd. Bowers & Wilkins is zo goed in het bouwen van fantastische tweeters. Niet voor niets behoren Bowers & Wilkins luidsprekers uit de 800-serie alleen al om die reden tot mijn Music Emotion referentie-apparatuur. Het frequentiebereik van de 702 S3 loopt van 46 Hz tot 48 kHz en ze wegen ruim 33 kilo per stuk. De centerluidspreker betreft de Bowers & Wilkins HTM71 S3, die ook is uitgerust met een apart behuisde Carbon Dome tweeter. En de achterkanalen worden verzorgd door een paar Bowers & Wilkins 705 S3, op stand geplaatst, en ook weer met die tweeters in een aparte behuizing. Dat dit belangrijk is, zal blijken tijdens de luistertest. Bij het kijken/surround luisteren naar film werd ook even een Fathom F112 V2 van JL Audio bijgeschakeld. Een actieve 12 inch subwoofer die ultralaag gaat (tot 14 Hz) en met een vermogen van 1800 watt in staat is bijna je plafond eruit te blazen.
Larry Carlton en Marcin Wyrostek
De luistertest begint al gelijk met een verrassing. We beginnen in stereo, met alleen de 702 S3 luidsprekers, die een kleine 4 meter uit elkaar staan opgesteld en iets licht ingedraaid naar de luisterpositie. Via Roon en Qobuz in PCM 44.1 kHz/24 bit luisteren we naar het gitaarspel van Larry Carlton, de 9e track Fire Wire van zijn album ‘Sunrise’ uit 2006. De puntige felle en uiterst heldere snaartonen schieten de luisterruimte in met een ongekende energie en veel details: het glijden van de vingers over de snaren, het draaien en lopen van de gitarist, het ademen. En dan de bas. Die komt via de 702 S3 gelijk vol binnen. Diep, onvervormd, een genot om naar te luisteren. De wisselfilters van de 702 S3 zijn perfect afgesteld, het geluidsbeeld is naadloos en biedt een breed stereobeeld. Bram en ik genieten ook van de hoge dynamiek en de felle en snelle tonen van de accordeon van Marcin Wyrostek op zijn album ‘Marcin Wyrostek & Coloriage’ uit 2011. Met name de houten claves (slagwerk) klappen in de 3e track Besame Mucho letterlijk om je oren, zo echt, alsof je er naast staat.
Youn Sun Nah, Crystal No en klassiek
Zangeres Youn Sun Nah haalt, perfect midden in de stage geplaatst, eens flink met haar stem uit in de 4e track Empty Dream van haar prachtige album ‘Lento’ uit 2013. We horen hier ook heel mooi de lagen op het podium. De gitaristen achter haar, het slagwerk links. Haar stem lijkt over onze luisterplaatsen heen te gaan, de 705 S3 is volkomen verdwenen. Een eerste conclusie: De Marantz AV20 en AMP20 zijn als voor-eindversterkercombinatie al fantastisch in een stereo-configuratie. Er is volop vermogen en de match met de 705 S3 is top. Je zou met zo’n installatie in je huiskamer als basis kunnen starten en deze later uitbouwen naar een surround-omvang. We blijven bij zangeressen, in dit geval Crystal No, die we in 44.1 kHz/16 bit beluisteren op haar album ‘Crystal Balls’ uit 2009, begeleid door een piano. Het blijft mooi, er valt hier niets te wensen. Naderhand nog even een stukje klassiek, het symfonisch gedicht Danse Macabre van Camille Saint Saëns (1835-1921). Ja, de weergave van de hoge E-snaar van de soloviool is echt zoals ik die zelf ook op het concertpodium met mijn eigen viool beleef. Helder, een beetje goudglanzend. De zo typische Marantz weergavesignatuur is hier goed herkenbaar.
Hans Zimmer in surround-weergave
Dan schakelt Bram naar surround-weergave en Dolby Digital en komt in de studio een fantastische muziekfilm adembenemend tot leven. In 2016 werd, tijdens een grote Europese tournee van Hans Zimmer, een van zijn concerten gefilmd, namelijk in Praag (‘Hans Zimmer, Live in Prague’). Een indrukwekkend schouwspel van maar liefst 72 musici op het podium, prachtige theaterverlichting, een enthousiast publiek en spectaculair opgenomen geluid. De complete surround-opstelling van Bowers & Wilkins maakt dat je als luisteraar midden in de zaal zit. Rondom je heen beleef je van alles, met een duidelijke plaatsing met veel details. Wat mij opvalt in vergelijking met andere surround-presentaties die ik heb beluisterd, is de fantastische weergave rondom van hoge tonen. Hier blijkt hoe belangrijk het eigenlijk is dat die geweldige tweeters van Bowers & Wilkins er ook om je heen zijn, je kunt ze niet missen. Dit is echt het ware domein van de Marantz AV20 en AMP20. Het concert van Zimmer zo bekijken en beluisteren in je huiskamer geeft een heel nieuwe dimensie aan home-entertainment. U moet zeker iEar in de Sint Ceciliastraat 28 in Tilburg eens gaan bezoeken en Bram vragen of u Hans Zimmer mag beleven. Een waarschuwing: u bent gelijk verkocht.
Duke
Natuurlijk eindigen we met echte home cinema, de science fiction-film ‘Duke’ uit 2021. Voor deze gelegenheid word ook de 12 inch actieve subwoofer van JL Audio even door Bram bijgeschakeld en luisteren we in Dolby Atmos. Op het scherm wordt van alles daverend afgebroken, aangevallen en vernietigd. De diepste basgeluiden tot 14 Hz gaan door je heen. Het trilt, beweegt, voelt. Het kijkt in een nieuwe 3D-dimensionale beleving, met dat prachtige indrukwekkende geluid om je heen. En dit is allemaal in je eigen huiskamer ook mogelijk via de Marantz AV20 en AMP20. Wat een krachtig duo!
Conclusie
De Marantz AV20-AMP20 combinatie en de Bowers & Wilkins luidsprekers uit de 700-serie en HTM71 S3 center-luidspreker lijken wel voor elkaar gemaakt, zo perfect is de weergavematch. Alleen al die bijzondere tweeters rondom geven een extra kwaliteitsbeleving aan de geluidsweergave. De Marantz AV20 en AMP20 zijn enorm veelzijdig. Als voor-een eindversterkercombinatie samen met de Bowers & Wilkins 702 S3 beschikt u al over een fantastisch klinkende stereoset. Maar de kers op de taart is toch de volledige benutting van alle AV-mogelijkheden. Twee doelgroepen worden hier optimaal bediend: cinema- en hifi-liefhebbers. En de combinatie daarvan, kijken en luisteren naar schitterende muziekfilms, is adembenemend, ook bij u thuis. Ik vind de Marantz AV20 en AMP20 aantrekkelijk geprijsd voor de geboden hoge kwaliteit, ontelbare mogelijkheden en degelijke bouw. Ze zijn in staat uw emoties diep te raken met hun prachtige weergave. Ken Ishiwata had ooit gelijk, daar gaat het uiteindelijk om. De Sound Masters van Marantz hebben hun werk goed gedaan. Van harte aanbevolen!
Prijzen
Marantz AV20 € 5.500,-
Marantz AMP20 € 5.500,-
Marantz, www.marantz.com
iEar’, www.iear.nl
