Review: Denon Home 600 – Pakt de minpunten van de Home 350 aan

Denon lanceert opnieuw drie speakers in de vernieuwde Denon Home-serie. Eerder al kon je onze review lezen over de Denon Home 200, een draadloze speaker met een geheel eigen insteek. Daarnaast is daar nog de Denon Home 400 en als topmodel binnen de serie de Denon Home 600. En met dat laatste model gaan we aan de slag. Zes jaar geleden heb ik namens FWD.nl zelf de Denon Home-serie kunnen testen en uiteindelijk heeft me dat doen besluiten om twee keer de Denon Home 350 aan te schaffen. Jarenlang heb ik deze speakers in een stereo-opstelling kunnen gebruiken en ken ik dat model van binnen en van buiten, inclusief de soms rare fratsen die daar bij hoorden. De Denon Home 600 is de directe opvolger van de Denon Home 350 en dat maakt het voor mij extra interessant om deze te kunnen testen.
Precies zes jaar geleden lanceer Denon de nieuwe Home-serie. Draadloze wifi-speakers die zowel standalone als in een Multiroom-opstelling via de HEOS-app gebruikt konden worden. Het merk lanceerde toen drie modellen met de Denon Home 150, 250 en 350. Nu is het tijd voor de opvolgers.
Dit is de Denon Home 600
De Denon Home 600 is, net als de andere modellen in de nieuwe Denon Home-serie, een draadloze wifi-speaker. Voorzien van acht drivers inclusief twee geïntegreerde hoogte-speakers is dit model zelfs klaar voor Dolby Atmos. De speaker is voorzien van twee midrange drivers, twee tweeters, twee hoogtekanalen en twee woofers aan boord. Ten opzichte van de Denon Home 400 (het tussenmodel) heeft deze Home 600 twee extra drivers en een ingebouwde subwoofer. Dat moet het geluid uiteindelijk veel completer maken bij dit model. De ondersteuning voor Hi-Res Audio is mooi meegenomen en maakt deze alles-in-één luidspreker ook interessant voor de echte hifi-fans. De Denon Home 600 ondersteunt hi-res streaming tot 24-bit / 192 kHz, inclusief lossless bestanden en diensten zoals TIDAL, Qobuz en Amazon Music HD.
De HEOS-app is het hart van het systeem en opent de deuren naar andere producten van Denon en Marantz op het HEOS-platform, zoals versterkers of AV-receivers. De multiroom-opstelling is een simpel ‘drag-and-drop’-systeem waardoor jouw Denon Home-speaker in de keuken gesynchroniseerd kan worden met jouw high-end geluidsopstelling in de woonkamer. Naast bediening via de HEOS-app kun je ook naar de Home-speakers streamen via Spotify Connect, Tidal Connect, AirPlay 2, Roon en meer. Ook is er wifi en bluetooth aan boord, een usb-c-poort voor je opgeslagen muziek en is er een 3.5 mm AUX Input aanwezig. De prijs van 699 euro is fors, maar niet gestegen ten opzichte van zes jaar geleden als we kijken naar de Denon Home 350.
Design en installatie
Wie de Denon Home 600 voor het eerst uitpakt zal het meteen opvallen dat dit lijkt op de Denon Home 350, maar dan naar voren gekiept. Niet meer breed en hoog, maar plat en diep. Het is een hele andere insteek qua design en waar de Denon Home 400 nog sterk lijkt op de de voorganger Denon Home 250, daar ziet de Denon Home 600 er uitgepakt compleet anders uit. Het oogt strakker en moderner dan de voorganger met een afgeronde behuizing, de speakergrill voorop en de stoffen behuizing rondom. LED-verlichting en fysieke knoppen bovenop zorgen voor een stijlvol en relatief discreet ogende alles-in-één luidspreker. De opvallende lezer valt al op dat ik over fysieke bedieningsknoppen begin en dat klopt. Waar de voorganger een oplichtend touchscreen had, daar heb je dit keer een strookje met knoppen die je fysiek kunt indrukken en daadwerkelijk feedback geven. Voor de liefhebber zijn er ook drie sneltoetsen aanwezig die je zelf kunt instellen met je favoriete radiozender of playlist.
Fysieke aansluitingen vind je achterop met usb en aux. De usb-c-poort dient voor het afspelen van muziek vanaf usb-opslag, terwijl je via de aux-ingang ook analoge bronnen kunt aansluiten. Dit is overigens geen luidspreker voor je televisie, want HDMI of een optische ingang ontbreekt. Wel kan je dit model onderdeel laten zijn van je multiroom-opstelling van Denon Home-speakers en – soundbars. Gebruik twee van deze speakers bijvoorbeeld als achterspeakers bij je Denon Home-soundbar.
De installatie is echt een fluitje van een cent. De HEOS-app downloaden, de app openen, op het tandwieltje drukken en vervolgens kiezen voor Apparaat toevoegen. Even de stappen volgen van je wifi-netwerk, op de connect-knop achterop de speaker drukken en een firmware-update downloaden. Binnen enkele minuten kun je al aan de slag.
Multiroom met HEOS-app
Centraal binnen de Denon Home-serie staat de HEOS-app. Niet alleen voor het eenvoudig opzetten van een multiroom-opstelling, maar ook om muziekbronnen te selecteren. In het verleden kreeg de app behoorlijk wat kritiek. Ten dele zeker correct, met name op het gebied van stabiliteit, maar sinds de nieuwe HEOS-app zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. Sterker nog, de Denon Home 600 blijkt vrijwel zo stabiel als gehoopt. Slechts één keer in de afgelopen maand was ik even de verbinding kwijt via de app, maar dit was met een herstart snel weer opgelost. Samen met de aanwezige Denon CEOL N10 hier in huis werkt het perfect samen in een multiroom-opstelling waarbij het geluid goed gesynchroniseerd blijft, zelfs met een afstand van twee verdiepingen er tussenin. De Denon Home 600 heeft hier gedurende vier weken dagelijks de hele werkdag muziek afgespeeld, van internetradio tot hoge kwaliteit streaming via Tidal en we zijn eigenlijk geen problemen tegengekomen. Het HEOS-platform heeft echt flinke stappen vooruit gezet.
Je kunt zoals gezegd eenvoudig extra speakers toevoegen, kamers groeperen en muziekbronnen beheren. Een aantal streamingdiensten als Spotify of Tidal zijn geïntegreerd, maar dit werkt nog steeds vrij beperkt (en met vertraging). Direct vanuit de app van de streamingdienst casten werkt nog altijd beter omdat je niet alleen meer opties tot je beschikking hebt, maar het ook sneller reageert. De brede compatibiliteit valt echter op dat vooral gebruikers die andere Denon- of Marantz-producten in huis hebben zullen waarderen. Vergelijken we het echter met de app van Sonos, dan voelt die software-ervaring toch nog wel beter, completer en vooral intuïtiever. Laten we hopen dat het HEOS-platform ook die laatste stap nog weet te maken.
Geluid
De Denon Home 600 pakt het grote minpunt van de Denon Home 350 aan en dat is de ruimtelijkheid. Eindelijk klinkt deze speaker groots in een gemiddelde kamer. Detail was altijd al aanwezig met subtiele elementen die duidelijk naar voren komen, maar de Denon Home 350 was soms iets te warm en zelfs iets te wollig qua lage tonen. Tegelijkertijd miste het soms wat impact bij de wat stevigere gitaarmuziek waar ik graag naar mag luisteren. Dat was uiteindelijk ook de reden waarom ik de Denon Home 350 (ik had er twee in een stereopaar) de deur heb uitgedaan. Vooraf had ik verwacht dat de Denon Home 600 wellicht dezelfde lijn voort zou zetten, maar niets is minder waar. Dit is echt een radicale verandering qua geluid en dat komt dit model allemaal maar ten goede.
De Denon Home 600 klinkt groots en krachtig, maar laat dat hele warme (en wollige geluid) een beetje achter zich. Qua geluid mikt Denon nog steeds op een tuning die aan de warme kant is, maar niet meer zo overdreven is. Het combineert de warmte daarnaast met een helderheid en natuurlijkheid die we bij de voorganger niet hebben gezien. De grootste verandering is echter de ruimtelijkheid. De twee extra hoogtespeakers dragen hier zeker aan bij, maar ook de instellingen van de HEOS-app. Je kan daadwerkelijk aan schuifjes draaien om het geluid breder en hoger te laten klinken en dat heeft direct effect. Die ruimtelijkheid merken we vrijwel meteen op bij het Dolby Atmos-album Ritual van John Hopkins waarbij de electro-ambient-sfeer echt buiten de speaker door de kamer lijkt te zweven.
Fans van elektronische muziek met een stevige beat kunnen hun hart ophalen, de aanwezige sub werkt goed mee om dit knallend (en vol!) je huiskamer in te brengen en ook de wat bravere gitaarmuziek van John Mayer of het nummer Texas Sun van Khruangbin & Leon Bridges klinkt warm, doch helder, waarbij subtiele gitaarslides extra dimensie toevoegen door de ruimtelijkheid. Je kunt de verschillende instrumenten in de ruimte zo aanwijzen waarbij de vocalen echt los boven de instrumenten lijken te zweven. Het nummer Broken van het Belgische The Haunted Youth brengt je direct op een roadtrip over lange en uitgestrekte wegen waarbij de Home 600 deze dromerige sfeer perfect over weet te brengen met dynamiek. Minder analytisch, maar zeer muzikaal wat zorgt voor ontspannen luisteren. Het geluid klinkt echt als een flinke stap vooruit ten opzichte van de voorganger, maar als we dan toch nog een minpunt mogen noemen dan is dat wederom de impact die hardere gitaarmuziek de kamer in brengt. Dat is gewoon net niet helemaal wat je wil, waardoor het te braafjes klinkt en de ‘wow-factor’ ontbreekt, ook al is het een verbetering ten opzichte van de Denon Home 350. De speaker lijkt daardoor iets van dynamiek te missen bij specifieke muziekgenres.
Conclusie
Denon zet echt grote stappen vooruit met de Denon Home 600. Het slaat een brug tussen klassieke hi-fi en moderne multiroom-audio. Wellicht niet voor de echte audiofiel, maar voor veel mensen zeer geschikt als vervanger voor een traditionele installatie. Je hebt echt een alles-in-één systeem in een enkele speaker, maar wie dat wil voegt makkelijk een tweede speaker toe voor echt stereogeluid of kiest voor de echte multiroom-opstelling met andere producten van Denon of Marantz. De Denon Home 600 is een echte all-in-one speaker met volwassen geluid dat groots en krachtig klinkt, maar wat toch zeer ontspannen luisteren is. Dolby Atmos draagt hier echt aan bij, waarbij Dolby Atmos-opnames zeer ruimtelijk de kamer in gebracht worden. De veelzijdige streamingopties en flexibele aansluitingen zal daarnaast ook bij een groot publiek in de smaak vallen. De prijs van 699 euro is niet gestegen ten opzichte van de voorganger, maar blijft behoorlijk fors.
Beoordeling
Denon Home 600
- Hoogwaardig design
- Dolby Atmos voegt echt wat toe
- Klinkt groots en krachtig
- HEOS-platform wordt volwassen
- Multiroom met drag-and-drop erg gemakkelijk
- Prijs blijft fors
- Mist soms wat impact bij specifieke genres
