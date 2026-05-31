Review: Denon Home 600 – Pakt de minpunten van de Home 350 aan

Geluid

De Denon Home 600 pakt het grote minpunt van de Denon Home 350 aan en dat is de ruimtelijkheid. Eindelijk klinkt deze speaker groots in een gemiddelde kamer. Detail was altijd al aanwezig met subtiele elementen die duidelijk naar voren komen, maar de Denon Home 350 was soms iets te warm en zelfs iets te wollig qua lage tonen. Tegelijkertijd miste het soms wat impact bij de wat stevigere gitaarmuziek waar ik graag naar mag luisteren. Dat was uiteindelijk ook de reden waarom ik de Denon Home 350 (ik had er twee in een stereopaar) de deur heb uitgedaan. Vooraf had ik verwacht dat de Denon Home 600 wellicht dezelfde lijn voort zou zetten, maar niets is minder waar. Dit is echt een radicale verandering qua geluid en dat komt dit model allemaal maar ten goede.

De Denon Home 600 klinkt groots en krachtig, maar laat dat hele warme (en wollige geluid) een beetje achter zich. Qua geluid mikt Denon nog steeds op een tuning die aan de warme kant is, maar niet meer zo overdreven is. Het combineert de warmte daarnaast met een helderheid en natuurlijkheid die we bij de voorganger niet hebben gezien. De grootste verandering is echter de ruimtelijkheid. De twee extra hoogtespeakers dragen hier zeker aan bij, maar ook de instellingen van de HEOS-app. Je kan daadwerkelijk aan schuifjes draaien om het geluid breder en hoger te laten klinken en dat heeft direct effect. Die ruimtelijkheid merken we vrijwel meteen op bij het Dolby Atmos-album Ritual van John Hopkins waarbij de electro-ambient-sfeer echt buiten de speaker door de kamer lijkt te zweven.

Fans van elektronische muziek met een stevige beat kunnen hun hart ophalen, de aanwezige sub werkt goed mee om dit knallend (en vol!) je huiskamer in te brengen en ook de wat bravere gitaarmuziek van John Mayer of het nummer Texas Sun van Khruangbin & Leon Bridges klinkt warm, doch helder, waarbij subtiele gitaarslides extra dimensie toevoegen door de ruimtelijkheid. Je kunt de verschillende instrumenten in de ruimte zo aanwijzen waarbij de vocalen echt los boven de instrumenten lijken te zweven. Het nummer Broken van het Belgische The Haunted Youth brengt je direct op een roadtrip over lange en uitgestrekte wegen waarbij de Home 600 deze dromerige sfeer perfect over weet te brengen met dynamiek. Minder analytisch, maar zeer muzikaal wat zorgt voor ontspannen luisteren. Het geluid klinkt echt als een flinke stap vooruit ten opzichte van de voorganger, maar als we dan toch nog een minpunt mogen noemen dan is dat wederom de impact die hardere gitaarmuziek de kamer in brengt. Dat is gewoon net niet helemaal wat je wil, waardoor het te braafjes klinkt en de ‘wow-factor’ ontbreekt, ook al is het een verbetering ten opzichte van de Denon Home 350. De speaker lijkt daardoor iets van dynamiek te missen bij specifieke muziekgenres.