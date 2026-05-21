DALI introduceert VEGA: Alles-in-één audiosysteem met BluOS

Bij het ontwerp van de VEGA heeft de fabrikant ingezet op gebruiksgemak en interieurintegratie. Volgens marktcijfers van het bedrijf is er een groeiende vraag naar systemen die flexibel in verschillende ruimtes geplaatst kunnen worden, zonder dat dit ten koste gaat van de audioweergave.

Akoestische opbouw en techniek

Alle componenten van de VEGA zijn door de eigen technici van DALI ontwikkeld. De behuizing biedt plaats aan in totaal tien luidsprekerdrivers. Voor de hoge tonen worden ultralichte soft dome-tweeters gebruikt, terwijl de woofers voor de lage- en middentonen in een rug-aan-rug-opstelling (back-to-back) zijn geplaatst. Deze constructie vermindert interne trillingen van de behuizing en zorgt voor een stabielere laagweergave. Het ingebouwde versterkervermogen bedraagt 400 watt, verdeeld over acht afzonderlijke kanalen van 50 watt.

Om vanuit één luidsprekerbehuizing een breed stereobeeld neer te zetten, maakt het systeem gebruik van DALI Adaptive Stereo Enhancement (ASE). Deze softwarematige technologie analyseert het binnenkomende audiosignaal in realtime en verbreedt de ruimtelijke weergave, zonder dat er kunstmatige vervorming optreedt.

Flexibele plaatsing en automatische aanpassing

Het audiosysteem kan zowel horizontaal als verticaal worden neergezet of aan de muur worden gemonteerd. Dankzij de functie Adaptive Orientation Adjustment (AOA) herkent de luidspreker zijn eigen positie en past hij de stereomapping en geluidsbalans daar automatisch op aan. Daarnaast kunnen gebruikers via handmatige instellingen de weergave optimaliseren op basis van de afstand tot een muur of hoek.

Voor de bediening en streaming is het bekende BluOS-platform geïntegreerd. Hiermee kan de VEGA muziek in hoge resolutie streamen via diverse netwerkdiensten, internetradio of vanuit een lokaal netwerk. Ook kan het systeem hiermee worden opgenomen in een multiroom-opstelling met andere BluOS-apparaten.

Naast draadloze opties zoals Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect, beschikt de achterzijde over fysieke aansluitingen. Dankzij HDMI, optische, analoge en USB-audio-ingangen is de luidspreker ook te koppelen aan een televisie of platenspeler.

Ontwerp, prijs en beschikbaarheid

De buitenzijde van de VEGA is afgewerkt met echt houtfineer, geanodiseerd aluminium en een speciaal geweven luidsprekerdoek. De fysieke volumeknop aan de bovenzijde draait op een mechanisme met lagers uit de luchtvaartindustrie en is voorzien van een ingebouwd oled-display dat meedraait met de oriëntatie van de luidspreker.

DALI presenteert de VEGA begin juni officieel aan de media. Het systeem komt in september 2026 op de Europese markt in de uitvoeringen Dark Oak (donker eiken) en Natural Oak (naturel eiken). De Europese adviesprijs bedraagt € 2.999,-.