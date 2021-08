EISA Awards: wat zijn de beste producten van 2021?

Met onze EISA-collega’s hebben we de afgelopen maanden onze verschillende tests en ervaringen met producten uitgebreid besproken, soms aangevuld met doorlopende technische discussies met merken zelf. Dit jaar was dat meer dan ooit een langdurig proces, onder meer omdat veel fabrikanten dit jaar af te rekenen hadden met productievertragingen en leveringsproblemen. Corona is daar maar deels een verklaring voor. Ook chiptekorten, stijgende prijzen van grondstoffen, natuurrampen, fabrieken die afbranden en een containerschip dat zich vastreed in het Suezkanaal hebben een grote impact gehad. Redacteurs en ingenieurs konden ook geen fysieke ontmoetingen inplannen, waardoor er wel héél veel tijd is doorgebracht in Zoom.

Toch is het gelukt om in 2021 heel veel producten te evalueren en te onderzoeken. Een absolute vereiste, want leden kunnen enkel voor een product stemmen als er ook echt getest is. Dat maakt die EISA Awards iets bijzonder. Niet enkel zijn ze bepaald door een heel diverse, mondiale groep gespecialiseerde redacteurs, het zijn ook awards die gebaseerd zijn op echte diepe reviews. De tv’s, soundbars, audio-toestellen en mobiele producten die een EISA Award ontvingen zijn dus echt wel terechte winnaars. Hier en daar mis je misschien een producttype dat er de vorige keer wel bij was. Dat kan zijn omdat er gewoonweg geen nieuw en of geen beter toestel voorgesteld is.

Bij FWD Magazine vieren we ook een klein beetje feest. We zijn sinds 2011 lid van EISA, wat betekent dat we nu voor de tiende keer geparticipeerd hebben aan de EISA Awards. FWD is binnen EISA – dat opgedeeld is in expertgroepen per productdomein – Belgisch lid van de groep van Home Theatre Audio (alles wat surround is), Home Theatre Video (beeldproducten) en Hi-Fi (stereoproducten). FWD Magazine-hoofdredacteur Jamie Biesemans is binnen die laatste groep manager, een verkozen mandaat. Verder zijn er nog de expertgroepen Photography, In-car en Mobile. Per groep kan er slechts één lid per land zijn.

Ben je benieuwd naar welke projector, gaming-tv, soundbar, AV-receiver, draaitafel, versterker en meer de beste zijn? Klik hieronder op de links die leiden naar de EISA Awards binnen een bepaalde expertgroep. Wil je weten wie er nog deel uitmaakt van EISA? Check dan de EISA-website op eisa.eu.

Volledige lijst met alle Eisa Awards in alle categorieën

Hi-Fi Expert Group

EISA FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2021-2022

Monitor Audio Silver 500 7G

EISA STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2021-2022

KEF LS50 Meta

EISA WIRELESS FLOORSTANDING LOUDSPEAKERS 2021-2022

System Audio Legend 40.2 Silverback

EISA WIRELESS STANDMOUNT LOUDSPEAKERS 2021-2022

KEF LS50 Wireless II

EISA HIGH-END LOUDSPEAKERS 2021-2022

Wilson Audio SabrinaX

EISA HI-FI SUBWOOFER 2021-2022

KEF KC62

EISA STREAMING AMPLIFIER 2021-2022

Cambridge Audio EVO 150

EISA INTEGRATED AMPLIFIER 2021-2022

Rotel Michi X3

EISA POWER AMPLIFIER 2021-2022

NAD C 298

EISA PHONO STAGE 2021-2022

Hegel V10

EISA DIGITAL MUSIC PLAYER 2021-2022

Bluesound NODE

EISA HIGH-END MUSIC PLAYER 2021-2022

HiFi Rose RS150

EISA DAC 2021-2022

Cambridge Audio DacMagic 200M

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2021-2022

Pro-Ject Debut PRO

EISA HIGH-END TURNTABLE 2021-2022

Thorens TD 124 DD

EISA PHONO CARTRIDGE 2021-2022

Ortofon 2M Black LVB 250

EISA STEREO SYSTEM 2021-2022

Marantz Model 30/SACD 30n

EISA HEADPHONE SOLUTION 2021-2022

Naim Uniti Atom Headphone Edition

EISA HEADPHONES 2021-2022

Focal Clear Mg

EISA HIGH-END HEADPHONES 2021-2022

T+A Solitaire P-SE

EISA BEST VALUE HEADPHONES 2021-2022

Sennheiser HD 560 S

EISA HI-FI ACCESSORY 2021-2022

Ferrum Hypsos

Combined Award with Home Theatre Audio Expert Group

EISA COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

SVS 3000 Micro

Combined Award with Mobile Devices Expert Group

EISA WIRELESS HEADPHONES 2021-2022

Philips Fidelio L3

EISA IN-EAR HEADPHONES 2021-2022

LG TONE Free FP8 (DFP8, UFP8, DFP8W, FP8W, UFP8W, FP8E, TFP8E)

Home Theatre Audio Expert Group

EISA SMART SOUNDBAR 2021-2022

Denon Home Sound Bar 550

EISA SOUNDBAR INNOVATION 2021-2022

LG Eclair QP5 (DQP5, DQP5W, QP5W)

EISA COMPACT SOUNDBAR 2021-2022

JBL Bar 5.0 Multibeam

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2021-2022

TCL TS8132

EISA HOME THEATRE SOUNDBAR 2021-2022

Philips Fidelio B97

EISA BEST BUY HOME THEATRE SUBWOOFER 2021-2022

SVS SB-1000 Pro

EISA COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

SVS 3000 Micro

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2021-2022

Polk Audio Reserve

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2021-2022

Yamaha RX-V6A

Combined Award with Home Theatre Video Expert Group

EISA UHD PLAYER 2021-2022

Reavon UBR-X200



Home Theatre Video & Display Expert Group

EISA 8K TV 2021-2022

LG 75QNED99

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2021-2022

LG OLED65G1

EISA BEST GAMING TV 2021-2022

LG OLED48C1

EISA FAMILY TV 2021-2022

Hisense 65U8GQ

EISA BEST BUY LCD TV 2021-2022

TCL 55C728 (55C727 & 55C729)

EISA PREMIUM LCD TV 2021-2022

TCL 65C825 (65C821 & 65C822)

EISA BEST HOME THEATRE TV 2021-2022

Philips 65OLED936

EISA BEST BUY OLED TV 2021-2022

Philips 55OLED806

EISA PREMIUM UST PROJECTOR 2021-2022

Samsung The Premiere LSP9T

EISA HOME THEATRE PROJECTOR 2021-2022

Sony VPL-VW590ES

EISA BEST BUY PROJECTOR 2021-2022

XGIMI Horizon Pro

EISA LASER TV PROJECTION SYSTEM 2021-2022

BenQ V7000i/V7050i & ALRS01

Photography Expert Group

EISA CAMERA OF THE YEAR 2021-2022

Sony α1

EISA BEST BUY CAMERA (APS-C) 2021-2022

Fuji X-S10

EISA BEST BUY CAMERA (FULL-FRAME) 2021-2022

Nikon Z 5

EISA ADVANCED CAMERA 2021-2022

Nikon Z 6II

EISA PREMIUM CAMERA 2021-2022

Canon EOS R5

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2021-2022

Fujifilm GFX 100S

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2021-2022

Sony α7S III

EISA LENS OF THE YEAR 2021-2022

Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD

EISA WIDEANGLE LENS 2021-2022

Sony FE 14mm F1.8 GM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS (APS-C) 2021-2022

Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS (FULL-FRAME) 2021-2022

Sony FE 12-24mm F2.8 GM

EISA STANDARD LENS 2021-2022

Sony FE 50mm F1.2 GM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2021-2022

Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2021-2022

Nikon NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

EISA PORTRAIT LENS 2021-2022

Sigma 85mm F1.4 DG DN Art

EISA MANUAL LENS 2021-2022

Laowa Argus 33mm f/0.95 CF APO

EISA MACRO LENS 2021-2022

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

EISA SPECIAL PURPOSE LENS 2021-2022

Laowa 15mm f/4.5 Zero-D Shift

EISA LENS INNOVATION 2021-2022

Canon RF 100mm F 2.8L Macro IS USM

EISA PHOTO SOFTWARE 2021-2022

Zoner Photo Studio X

EISA ADVANCED PHOTO SOFTWARE 2021-2022

DxO PureRAW

EISA PHOTO SERVICE 2021-2022

CEWE Photoworld

EISA PHOTO PRINTER 2021-2022

Epson SureColor SC-P700

Combined Award with Mobile Devices Expert Group

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2021-2022

Sony Xperia 1 III

Mobile Devices Expert Group

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2021-2022

Sony Xperia 1 III

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2021-2022

OPPO Find X3 Pro

EISA BEST SMARTPHONE 2021-2022

Apple iPhone 12 Pro Max

EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2021-2022

Huawei Mate X2

EISA BEST BUY SMARTPHONE 2021-2022

TCL 20 Pro 5G

EISA WIRELESS HEADPHONES 2021-2022

Philips Fidelio L3

EISA IN-EAR HEADPHONES 2021-2022

LG TONE Free FP8 (DFP8, UFP8, DFP8W, FP8W, UFP8W, FP8E, TFP8E)

EISA MOBILE SPEAKER 2021-2022

Loewe We. HEAR 2

EISA SMARTWATCH 2021-2022

Huawei Watch 3 Pro



In-Car Electronics Expert Group

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2021-2022

Kenwood DMX8020DABS

EISA IN-CAR INNOVATION 2021-2022

Audiotec Fischer Conductor

EISA IN-CAR SPEAKER SERIES 2021-2022

Ground Zero Uranium SQ series

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2021-2022

ESX D68SP

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2021-2022

Eton ONYX 16, ONYX 80, ONYX 28

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2021-2022

Match UP 10DSP

EISA IN-CAR CAMPER VAN COMPONENT 2021-2022

Alpine Adventure Audio

EISA IN-CAR COMPACT SUBWOOFER 2021-2022

Pioneer TS-WX010A

EISA IN-CAR INTEGRATION 2021-2022

Zenec Z-E2055

EISA IN-CAR OEM PREMIUM AUDIO SYSTEM 2021-2022

Maserati MC20 with Sonus faber