Review: MOON 371 – Deze versterker toont hoe het moet

Gecontroleerd vol met emotie

De MOON 371 is een versterker die ontworpen is voor mensen die speakers willen aansluiten en meteen muziek willen beluisteren. Met dat in het achterhoofd sloot ik een paar DALI EPIKORE 3-speakers aan, en ging ik aan de slag met Roon en de MiND-app. De SL-1200GR2 bleef ik gebruiken, met een Pro-Ject CD Box RS2 T als hoogwaardige cd-transport.

Als je de korte samenvatting wil? Het was zeer meeslepend luisteren naar de 371. Het MOON-huisgeluid is allesbehalve kurkdroog of analytisch, maar toch etaleerde de versterker heel opvallend veel controle toen de opwindende beat van The Rip van Portishead langskwam via Roon. Het was een beetje alsof je van twee walletjes kon eten, en bood een bijna-transparante indruk. Another Night Out van UNKLE en Glimmerine van Apparat bevestigden die impressie, wat de 371 weergaf was echt hoe deze nummers bedoeld zijn. Je hoorde wel dat de onmiskenbare stem van Mark Lanegan bij het UNKLE-nummer niet helemaal perfect is opgenomen, kritisch kan deze versterker dus wel zijn. Maar het korrelige stemkarakter kwam dan weer heel goed over, wat qua beleving helemaal top was. Het baat dus wel om te zorgen voor goed bronmateriaal, al is de 371 op dat vlak niet zo kritisch als bijvoorbeeld Hegel. De muziek, onder meer geleverd door het Heritage Orchestra, hing ondanks die bedenking heel los en expansief in de ruimte. Het lichtjes dromerige karakter van het nummer werd hierdoor bijzonder geslaagd overgebracht. Een mooi begin!

Een favoriete soundtrack is de mooie Habla con Ella die Alberto Iglesias schreef voor de gelijkaardige film van Pedro Almodóvar uit 2002. De tweede track draagt ook de naam van de film, met een bijna statig karakter dat mooi afsteekt tegen het knappe gitaarspel van Vincent Amigo. Vanaf cd afgespeeld krijg ik net dat aspect heel geslaagd te horen via de MOON-versterker. Het grootse karakter van de orkestrale begeleiding is er helemaal, terwijl Amigo’s gitaar heel correct en vinnig weerklinkt. Dat laatste is cruciaal. Een snel reagerende versterker (en speakers) is echt nodig om een melodie op de Spaanse gitaar echt pakkend te maken. De Moon 371 scoort op dit vlak heel mooie punten. Ook kleine details verdwijnen niet. Het geklap is subtiel present, wat een zeker flamenco-gevoel toevoegt. Net voor het einde hangt er gezang hoog in de lucht. Het is een heel rijk geluidsbeeld met veel lagen. Bij het tedere Cucurrucucú Paloma gezongen door Caetano Veloso verleidt deze Canadees moeiteloos met een fraai, intimistische klank.

Fors is de 371 niet, wat de traditioneel ingestelde audiofiel misschien doet denken dat zo’n alles-in-één niet veel vermogen kan leveren. Dat bleek toch wel anders toen ik luisterde naar Huldufolk van SKÅLD, een sfeervol album dat eindigt met een paar gekke collectie covers van bekende nummers die in darkfolkstijl worden gebracht. Zoals Rammsteins Du Hast, waarbij de MOON-versterker moeiteloos de EPIKORE 3’s de machtige percussie van deze Franse groep de kamer liet insturen. Geweldig, want dit leverde een geweldige onderbouw voor het meeslepende gezang. En ja, dat klopt: ondanks het gezang in oud-Noors en instrumenten uit het Hoge Noorden, is dit een clubje Fransozen.

Over covers gesproken: als ik Hold On van Madison Cunningham in de vaste testplaylist hoor langskomen, dan maakte de 371 een geweldige beurt. Dit nummer bezit een enorm cosy uitstraling, mede dankzij een heel warme elektrische gitaar die de fraaie vocals geweldig ondersteunt. Het werd heel omhullend en dichtbij gebracht, wat me ook midden in het nummer deponeerde. Vrouwelijke vocals verschenen bij deze combinatie van MOON en DALI ook op andere momenten heel fraai, met bijvoorbeeld een heel realistische Anne Bisson tijdens September in Montreal. Het is een keuze op toevalbasis uit een enorm grote playlists van testtracks, maar wel enorm toepasselijk gegeven het bezoek aan MOON in de hoofdstad van Quebec vorig jaar in september.