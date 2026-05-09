Review: Radiant Acoustics Clarity 66 – Grote stap voor Deense uitdager

Twee jaar geleden had nog niemand van Radiant Acoustics gehoord. Inmiddels is dat wel anders, want de Deense luidsprekerbouwer wist in heel korte tijd op stormachtige wijze de aandacht op te eisen. Deels kwam dat omdat Radiant niet uit het niets komt. Het kan op veel ervaring en kennis rekenen doordat het ontstond in de schoot van Nordic HiFi. Deze naam ken je wellicht ook niet, maar misschien doet Argon Audio wel een belletje rinkelen. Net als DALI decennia geleden was Argon het huismerk van de HiFi Klubben-keten die uiteindelijk toch zelfstandig de wereld introk. DALI, Nordic HiFi, HiFi Klubben… Die namen worden allemaal verbonden door de figuur van Peter Lyngdorf. Hij is immers eveneens de bezieler van Radiant Acoustics, een speakermerk die in sommige regio’s direct aan de consument verkocht wordt. Bij ons ligt dat anders. In Nederland vind je ze bij de HiFi Klubben-handelszaken, in België zijn de Radiant-speakers te koop via de HiFi Corner-winkels. Lyngdorf bracht dus in Radiant kennis en technologie van andere initiatieven bij elkaar, wat de speakers een soort best of-karakter schenkt. De rode technische draad is de strijd tegen vervorming, een fenomeen dat bij speakers veel aanweziger is dan bij hifi-componenten en versterkers.

De Clarity 66 is inmiddels het derde product van Radiant Acoustic. Het allereerst verscheen de Clarity 6.2, een grotere boekplankspeaker die idealiter op een stand thuishoort. De Clarity 4.2 van vorig jaar is dan weer een mini-model dat verrassend laag duikt. De speakers wonnen in 2024 respectievelijk 2025 een EISA Award voor het pientere design en geluidskwaliteit.

Wat brengt 2026? Een veel grotere speaker. De Clarity 66 is een vloerstaander die ondanks een gewicht van 40 kg per speaker toch als slank presenteert. Het prijskaartje vergroot mee met de speaker, want waar de 6.2’s te koop zijn voor net geen 4.000 euro per paar, betaal je voor de Clarity 66 7.998 euro voor een set.