Review: TCL Dolby Atmos Flexconnect Z100

TCL kondigde al eerder integratie van Dolby Atmos Flexconnect aan, ondertussen is de Z100 luidsprekerreeks uitgebreid met een subwoofer. We hadden in Warschau even kort tijd om de set aan de tand te voelen. Wat mag je verwachten van deze upgrade voor je tv-audio?
De Z100 is geen soundbar, maar een modulair, draadloos speakersysteem. Je kan het opstellen met één, twee, drie of vier Z100-speakers en optioneel een Z100SW subwoofer. Dat maakt het systeem alvast flexibel. Zelfs met een Z100 die je ergens naast je opstelt, kan je al je surroundervaring verbeteren.
De Z100 gebruikt WiFi voor zijn connectie met de TV (die ook op 5Ghz WiFi moet aangesloten zijn), maar is ook uitgerust met Bluetooth 5.3 indien je de speakers wil gebruiken met je smartphone zonder tussenkomst van de tv. Aan de bovenzijde vind je naast de power-knop ook volumetoetsen, en een toets om te wisselen tussen Bluetooth en WiFi.
Compatibiliteit
Het Z100-systeem is compatibel met de volgende TCL tv-modellen: X11L, RM9L, C8L, C7L en RM7L. De high end en midrange modellen met andere woorden. Je kan ze helaas niet koppelen aan modellen van andere fabrikanten. Dat je de lager gerangschikte TCL-modellen niet kan uitbreiden met de Z100 heeft onder andere als reden dat de tv steeds dienstdoet als centerkanaal. Tv-luidsprekers met voldoende kwaliteit zijn dus een vereiste als je geen te grote klankverschillen wenst tussen het centerkanaal en de Z100 luidsprekers. Ideaal zelfs zijn het frontaal gerichte tv-luidsprekers, maar dat is enkel beschikbaar op de X11L.
Super eenvoudige setup
Het is bijzonder eenvoudig om de Z100 op te stellen. Uitpakken, aansluiten met de stroomkabel, en vervolgens ga je op de tv naar de instellingen: Display and Sound, Audio Output Settings, Speaker Management (Z100). De tv scant de beschikbare luidsprekers en met een druk op de knop pair je ze met de tv. De volgende stap is kalibratie. De tv vraagt eerst wat je kijkafstand is (tussen 1,5 en 6,0 m), en vervolgens start de kalibratie. Dat duurt amper enkele seconden, waarin de tv de locatie van de luidsprekers detecteert en je vervolgens op het scherm toont waar ze staan. We hebben even een luidspreker verplaatst en de kalibratie opnieuw uitgevoerd en inderdaad, enkel die spreker was correct van locatie veranderd. Kortom, veel eenvoudiger kan het niet.
Audioprestaties
In de testomgeving (een hotelkamer), stond een RM9, vier Z100’s en een Z100SW. De allereerste indruk was bijzonder sterk. De klank van de draadloze luidsprekers is erg goed, en je zit al snel midden in een surround-bubbel. Het is duidelijk dat de set meer dan genoeg volume kan leveren zonder in vervorming te gaan. We luisterden naar wat Dolby Atmos testclips en naar een ruimtegevecht uit Star Wars, en daarbij konden we een glimlach niet onderdrukken. De lasers vliegen door de kamer, en de ontploffingen hebben een diepe, krachtige bas en de Dolby Atmos-effecten zijn goed hoorbaar. Dat bracht ons wel onmiddellijk bij de eerste opmerking, de subwoofer komt nogal zwaar uit de verf. Je kan het subwoofervolume wel aanpassen, maar zelfs in de laagste stand bleef hij behoorlijk sterk. De RM9, die als centerkanaal fungeert, doet dat prima, maar dat model heeft dan ook een behoorlijke krachtige eigen audioconfiguratie. We vermoeden dat die balans met bijvoorbeeld een veel minder krachtige C7L mogelijk wat in gedrang komt. Het is bijvoorbeeld jammer dat je niet gewoon kan vragen om de tv-luidspreker helemaal niet te gebruiken. Veel bijsturen aan de klank is niet mogelijk, De instelling zijn eigenlijk erg beperkt, misschien zelfs te beperkt.We schakelen over op wat muziek om zijn algemene prestaties te evalueren, en ook daar scoort hij prima, zelfs onze agressieve Metallica-tracks klinken krachtig maar goed gedefinieerd, en met een ruim klinkende bas.
Conclusie
Een korte test maakte duidelijk dat de Z100 en Z100SW een paar mooie troeven hebben, al hebben we ook een paar bedenkingen. De Z100SW leek de klank soms wat te overweldigen, en de mogelijkheden om de audio bij te sturen zijn beperkt. Dat de tv verplicht als centerkanaal fungeert, zou wel eens vreemd kunnen klinken wanneer je de set met de C7L koppelt vermits die maar over een middelmatig audiosysteem beschikt. De pluspunten sprongen echt in het oog. Zo heb je quasi volledige vrijheid bij het plaatsen van de luidsprekers, en je plaatst er een tot vier met eventueel een subwoofer zodat je in elke woonkamer wel een oplossing vindt. Installeren is echt kinderspel, gemakkelijker en sneller kan haast niet. En beslis je om welke reden dan ook de luidsprekers te verplaatsen, dan is herkalibratie net zo snel en eenvoudig. De set kan bovendien overtuigen met bijzonder mooi audioprestaties, ruim volume en uitstekende surroundervaring.
8.0
Beoordeling TCL Dolby Atmos Flexconnect Z100
Pluspunten
Prima geluidskwaliteit
Knappe surroundervaring
Draadloze, vrij te bepalen opstelling
Super eenvoudige installatie
Keuze voor een tot vier Z100-speakers en optioneel een Z100SW
Minpunten
Subwoofer komt nogal sterk over
Beperkte mogelijkheden om de klank in te stellen
Verplicht gebruik van de tv-speaker als centerkanaal
