Review: Bluesound Pulse Cinema – Dolby Atmos in stijl

Vooraleer allerlei content op de Pulse Cinema los te laten, is het eerst de beurt aan een reeks standaardfragmenten van Dolby. Vaak geven ze al een eerste indicatie waar een soundbar sterk in gaat zijn. Audiosphere geeft meestal een wat vertekend beeld door heel hoge tonen te gebruiken voor de hoogtekanalen, maar toch blijft het bruikbaar. De Bluesound-soundbar brengt in elk geval de horizontale beweging van het balletje correct over, met zelfs een heel brede uitstraling links en rechts waardoor je al het gevoel hebt dat er geluid van bijna achter je komt. Ook verticaal is het beeld ruim, ondanks dat BluOS geen informatie heeft over de hoogte van de ruimte. Bij Leaf is er ook een overtuigende beweging te noteren, al blijft het wel wat rond het scherm hangen. Bij Amaze luister ik altijd graag naar het geluid van het onweer met regen, wat hier ook overtuigend klinkt alsof het in de verte gebeurt. Regen klinkt niet te kunstmatig, ook in Core Universe. De (aangedikte) baseffecten in deze demo’s klinken ook goed door, al is de algemene teneur toch dat de Pulse Cinema evenwichtiger dan nadrukkelijk heftig is afgesteld.

Als je via Netflix en co kijkt, dan krijg je de meeste reeksen en films aangeleverd met Dolby Digital 5.1 of Dolby Atmos. Er is echter ook heel wat content in stereo, bijvoorbeeld tv-uitzendingen. Tenzij je echt in de instellingen duikt om het upmixen uit te zetten, wordt alles minder dan Atmos virtueel naar 7.1 met hoogtekanalen gebracht door deze soundbar. Dat doe de Pulse Cinema uitmuntend goed. Zowel bij het bekijken van de nineties-klassieker Grosse Pointe Blank (met een geweldige soundtrack samengesteld door Joe Strummer) als Tony Scotts Domino maakte de Bluesound-soundbar van de stereogeluidspoor er een mooie surroundervaring van. Niet alle soundbars doen dit even goed – de Sonos Arc is een mooi voorbeeld van zo een – en het is fijn dat Bluesound hier wel aan gedacht heeft. Plaatsing en helderheid van dialogen is trouwens ook correct, zowel bij de eerdere films als bij de dwaze remake van The Naked Gun. Is Leslie Nielsen of Liam Neeson de grappigste? Die discussie gaan we niet aan (het is Nielsen), maar de Bluesound-soundbar wist de norse stem van Neeson altijd wel perfect verstaanbaarheid te presenteren – ook als iets absurd was.

De roots van Bluesound liggen in de Lenbrook-groep, die ook achter hifi-merk NAD staat. Je merkt dat er meer vanuit een hifi-oogpunt is gesleuteld aan deze soundbar, want muziek klinkt het heel goed op dit toestel. Zeker als je iets afspeelt als Hans Zimmer Live in Prague op Blu-ray, met in dit geval een Xbox Series X die aan onze LG 65OLEDC22 hing als speler. De Pirates of the Caribbean Medley op die schijf was heerlijk spectaculair bij zijn finale, maar ook de delicatere intro met het cellospel van Tina Guo was veel muzikaler dan vaak het geval is bij een soundbar. Omdat de muziek in dit scenario binnenkomt via een videobron – de console – schakelt de Pulse Cinema niet automatisch naar de Muziek-modus, maar blijft het in de Cinema-modus. Dat is op zich niet erg bij Zimmer-muziek, aangezien de mans composities doorgaans sterk de bombastische kaart trekken. Die muziekmodus (waarbij er een virtualizer wordt uitgeschakeld) is echter wel van dienst als je streamt, en dat klinkt toch vaak net iets natuurlijker. Je moet enkel opletten bij het streamen van muziek via een app op je tv, zoals Apple Music. Dan ga je

Bij het luisteren naar Radio Paradise bijvoorbeeld, kwam het gitaarwerk van Devon Allman op nightvision gedetailleerd over, met een soundstage die goed klopte. Even later de Kölner Philharmonie-versie van The Lotus Eaters van Dead Can Dance horen langskomen was echt genieten, de Pulse Cinema bracht het nummer naar soundbarnormen toe open en ontspannen. Het is een poptrack met veel ongewone instrumenten, de Chinese yangqin (een instrument waarbij er met hamertjes op snaren worden geslagen) klonk authentiek en stond vederlicht in de ruimte. Als er contrabassen of diepe beats aan te pas komen, is de Pulse Cinema wat té ingetogen, maar globaal genomen is het een van de muzikaalste soundbarprestaties die we ooit hoorden.