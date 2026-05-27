Vroege fase

Vóór 2010 draaiden er een paar indrukwekkende films in de bioscoop. Tron (1982) bijvoorbeeld, een van de eerste films met volledig door de computer gegenereerde scènes. Wie de film nu ziet, haalt zijn schouders op, maar toen, levensgroot in de bioscoop, geloofden je ogen niet wat zij zagen, zo spectaculair was Tron.

Een andere bekende film, van latere datum, is natuurlijk Jurassic Park (1993). Technieken als CGI en ‘animatronics’ zorgden voor een revolutionair gebruik van digitale en deels fysieke dinosaurussen. Het was een enorme productie om alles zo levensecht mogelijk over te laten komen.

In 1999 kwam The Matrix uit. The Matrix en Tron hadden in feite hetzelfde onderwerp: de mens vecht tegen een machine (computerprogramma). Maar wat je in The Matrix zag, was nooit eerder vertoond. Met het ‘bullet-time’-effect wordt een kogels ontwijkende actie getoond. De tijd lijkt te vertragen of stil te staan, terwijl de camera een volle 360-graden draai om een onderwerp maakt. Het effect wordt gecreëerd met een opstelling van vele gesynchroniseerde camera’s die tegelijkertijd foto’s maken, waarna deze worden samengevoegd tot een vloeiende, langzame beweging vanuit verschillende hoeken. Mooi gedaan en in die tijd sensationeel!