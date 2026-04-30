Nieuws Audio Luidsprekers

Pro-Ject maakt elke speaker draadloos met de Wireless Box E

30 april 2026 1 Minuut 0 Reacties
Pro-Ject heeft een nieuw product uitgebracht met de lancering van de Wireless Box E. Dit handige apparaatje maakt elke speaker draadloos.

Met de Wireless Box E presenteert Pro-Ject een unieke oplossing om elke passieve versterker actief én draadloos te maken. Het bestaat uit een klein kastje waarin een versterker van 50 W en een streamer zit, voorzien van twee vaste banaanstekkers die je rechtstreeks op een luidspreker insteekt. Er is ook een optionele Connect it LS Flex-verlengkabel als de stekkers niet zouden passen op een bepaald speakermodel.

Op de Wireless Box E draait een versie van WiiM OS, waardoor het kan inhaken op het populaire platform. Via de WiiM-app of via de Pro-Ject Home-app kun je meteen vanaf verschillende streamingdiensten naar het kastje streamen. Het ondersteunt daarnaast andere opties, zoals Tidal Connect en Qobuz Connect. Dankzij de multiroom-functie van WiiM kun je de Wireless Box E ook groeperen met andere producten.

Een andere optie is dat je combineert met de Uni Box S3, een streaming versterker met veel ingangen, incluis voor een draaitafel en HDMI-eARC. De Uni Box S3 functioneert dan als een hub die dan audio (bijvoorbeeld van je platenspeler) draadloos doorstuurt naar de Wireless Box E.

Prijs en beschikbaarheid

De Pro-Ject Wireless Box E ligt in de winkels voor 299 euro per stuk. Voor een paar passieve speakers heb je dus twee stuks nodig.

www.project-audio.com

Reacties (0)

Lees meer

DJI Power 1000 Mini Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 21 april 2026

DJI lanceert compact power station DJI Power 1000 Mini

21 april 2026
iear high-end Audio
Evenement Audio 25 november 2025

iEar’ | High-end Weekend 12 & 13 december

25 november 2025
Arlo Ultra 3 Smarthome
Reviews Smarthome Veiligheid en beveiliging 15 februari 2026

Review: Arlo Ultra 3 – Nog altijd de beste beveiligingscamera?

15 februari 2026
ikea_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 26 november 2025

IKEA en Teklan lanceren kleurrijke bluetoothspeakers

26 november 2025
Interv_Atzko_7 Audio
Interview Music Emotion Audio 21 april 2026

Interview: Deel 22 – Atzko Kohashi – Shu-Ha-Ri 守破離

21 april 2026
Insta360 X4 Air Create
Nieuws Create Filmcamera's 29 oktober 2025

Insta360 X4 Air is de nieuwste 360 graden 8K action camera

29 oktober 2025
Pad8_header Mobile
Nieuws Mobile Tablets 02 maart 2026

Xiaomi brengt de Xiaomi Pad 8 Series uit

02 maart 2026
Thunderbolts Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 26 december 2025

Dit zijn de leukste films en series voor de kerstvakantie

26 december 2025