Pro-Ject maakt elke speaker draadloos met de Wireless Box E

Met de Wireless Box E presenteert Pro-Ject een unieke oplossing om elke passieve versterker actief én draadloos te maken. Het bestaat uit een klein kastje waarin een versterker van 50 W en een streamer zit, voorzien van twee vaste banaanstekkers die je rechtstreeks op een luidspreker insteekt. Er is ook een optionele Connect it LS Flex-verlengkabel als de stekkers niet zouden passen op een bepaald speakermodel.

Op de Wireless Box E draait een versie van WiiM OS, waardoor het kan inhaken op het populaire platform. Via de WiiM-app of via de Pro-Ject Home-app kun je meteen vanaf verschillende streamingdiensten naar het kastje streamen. Het ondersteunt daarnaast andere opties, zoals Tidal Connect en Qobuz Connect. Dankzij de multiroom-functie van WiiM kun je de Wireless Box E ook groeperen met andere producten.

Een andere optie is dat je combineert met de Uni Box S3, een streaming versterker met veel ingangen, incluis voor een draaitafel en HDMI-eARC. De Uni Box S3 functioneert dan als een hub die dan audio (bijvoorbeeld van je platenspeler) draadloos doorstuurt naar de Wireless Box E.

Prijs en beschikbaarheid

De Pro-Ject Wireless Box E ligt in de winkels voor 299 euro per stuk. Voor een paar passieve speakers heb je dus twee stuks nodig.

