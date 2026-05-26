Review: Hisense 65UR9S RGB miniLED-tv

Hisense 65UR9S – Beeldverwerking
De 65UR9S is uitgerust met een Mediatek Pentonic 800 die knappe beeldverwerking levert. De motion interpolation is prima. Wie de typische judder van 24fps-film wil wegwerken, krijgt hier mooie resultaten, zelfs in de Vloeiend-stand, zonder dat er overdreven veel beeldfouten of artefacten opduiken. Voor filmliefhebbers blijft de Film-stand de beste keuze, terwijl sportliefhebbers gerust naar een hogere instelling kunnen grijpen. Je kan een 240Hz refreshrate activeren voor een extra vloeiend resultaat, ten koste van wat verticale resolutie. In die mode zagen we ook een licht vaag sleepspoor, dus ideaal is het niet.
Ook op het vlak van ruisonderdrukking doet de chipset het degelijk. Zowel willekeurige beeldruis als compressieruis (blokvorming) worden in de laagste stand erg voorzichtig aangepakt. Dat behoudt detail, maar bij sterk gecomprimeerd bronmateriaal of wanneer veel ruis is, kan het nodig zijn om naar de medium stand over te schakelen voor een beter effect.
Kleurstroken (banding) worden in HDR-content zeer goed onderdrukt, bij SDR-beelden zijn de resultaten iets minder overtuigend. De instelling Kleurverloop laat je daarom best op Laag staan. Die stand verwijdert niet alle banding, maar hogere instellingen kunnen net wat te veel detail kosten.
Hisense 65UR9S - Beeldkwaliteit
De UR9S maakt gebruik van een VA-paneel met RGB miniLED achtergrondverlichting. Het paneel heeft een uitstekende uniformiteit. Het levert een eigen ANSI-contrast van 4540:1, een goed resultaat. De achtergrondverlichting is onderverdeeld in 1056 zones (44×24). Dat lijkt een achteruitgang tegen de 65U8Q van vorig jaar die net iets meer dan 2000 zones had. Maar de RGB-achtergrondverlichting heeft volgens Hisense een groter aantal kleurdimmingzones om dat goed te maken.
Met local dimming geactiveerd stijgt het ANSI-contrast naar 17.154:1 (vergelijkbaar met vorig jaar), en zelfs aanzienlijk hoger op eenvoudigere testpatronen. In donkere beelden zien we duidelijk dat Hisense relatief voorzichtig dimt. In onze testscène uit Gravity blijkt de donkere achtergrond van het heelal toch niet helemaal donker genoeg, terwijl sterren wat fonkeling verliezen. Je kan dat licht verbeteren met Adaptief Contrast (in de laagste stand). Anderzijds zijn er geen of nauwelijks zonegrenzen zichtbaar. De halovorming blijft op dit model vrij goed onder controle. Enkel in donker HDR-beelden met extreme lichtaccenten, zoals onze vuurwerkscène, zijn er nog wel halo’s zichtbaar, en die zijn dan vaak toch wit, niet gekleurd zoals we hadden gehoopt. Waar de UR9S wel prima uit de verf komt, is redelijk heldere content. Daar weet hij wel goed zwart te bewaren en merk je een diep contrast. Het dimming algoritme is voldoende snel, zodat er geen fouten zichtbaar zijn als zaken snel over het scherm zoeven.
Het paneel is afgewerkt met een matte coating, ideaal om scherp afgelijnde reflecties te vermijden, maar het kost uiteraard een beetje contrast. Of je voor of tegen bent vinden we een kwestie van persoonlijke smaak. Heb je in jouw kijkomgeving gemakkelijk last van reflecties, dan lijkt het compromis ons goed. De kijkhoek blijft vrij typische voor een goed VA-paneel. Wie te ver uit het centrum zit, heeft een minder intens beeld.
De Filmmaker Mode blijkt prima gekalibreerd. De kleurtemperatuur is wat te warm, (licht rode tint), maar het is eigenlijk niet zichtbaar zonder referentie. De kleurweergave is uitstekend, en huidstinten blijven goed bewaard. Enkel de rode tinten zijn iets te intens. Er veel schaduwdetail zodat donkere scènes goed zichtbaar zijn.
Hisense 65UR9S - HDR
Aan helderheid ontbreekt het niet op de 65UR9S. We meten een piek van 3232 nits op het 10%-venster en zelfs nog 1063 nits op het volledig wit veld. Op de 10% en kleinere vensters merken we dat hij iets achterblijft op de 2025 U8Q, vermoedelijk omdat er minder dimmingzones zijn. Toch is het een uitstekend resultaat.
De RGB-achtergrondverlichting levert dan ook nog 98% P3 en een goede 94% Rec.2020 dekking. Daarmee levert hij alvast het ruimste kleurvolume dat we ooit gemeten hebben. De 65UR9S ondersteunt Dolby Vision IQ en HDR10+ Adaptive, en zal later op het jaar een software update krijgen voor Dolby Vision 2 Max-ondersteuning.
De HDR10-kalibratie oogt redelijk, maar is niet zonder schoonheidsfouten. De grijsschaal is neutraal, maar de middentinten en heldere tinten zijn iets te helder. Dat zet zich door in kleuren die vaak net een tikje te helder zijn. De diepste blauwe tinten zijn wat te gesatureerd, maar dat zal je moeilijk merken. Dan blijft natuurlijk de vraag hoe goed de tonemapping is. Over het algemeen zien HDR10-beelden er sterk uit, met goed tot zeer goed contrast, rijke kleuren, veel zichtbaar schaduwdetail en goed detail in de helderste wittinten. Je kan dynamische tonemapping activeren, maar het resultaat is erg content-afhankelijk. Soms maakte het donkere tinten wat helderder, zodat die beter zichtbaar waren en iets meer kleur toonden, maar het beeld wel iets minder intens en contrastrijk maakte. Soms benadrukte het contrast wat, en in de meeste gevallen win je er toch wat witdetail mee. In de allerhelderste tinten heeft de UR9S nog veel kleur en met dynamische tonemapping kan dat nog net wat beter worden. Het is duidelijk dat Hisense meer doet dan enkel dynamische tonemapping, maar of je het uit of aan laat staan is een kwestie van voorkeur geworden, gezien we geen overduidelijke fouten zien.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Hisense 65UR9S – Geluidskwaliteit
De 90W audioconfiguratie met 4.1.2 kanalen is getuned door Devialet. Ze ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X, en dat kan je horen want in de rand zitten zijwaarts en opwaarts gerichte luidsprekers. Voer een korte tuning uit voor de kamerakoestiek en je bent klaar. De tv kan behoorlijk luid gaan, maar gaat daarbij toch wat uit de bocht. Bij volumes van meer dan 40 (op 100) is vervorming onvermijdelijk. Blijven we daar onder, dan nog kan de 65UR9S aardig uit de hoek komen. Er is een goede, duidelijke baslijn wanneer we muziek spelen en de scherpe gitaren klinken helder.
In filmfragmenten was de surroundervaring duidelijk hoorbaar, inclusief beperkt hoogte-effect. Kies voor de standaard, theatre of muziek preset voor het beste effect afhankelijk van wat je kijkt. Soms vonden we de klank iets te scherp, zeker bij hoog volume als de bas wat weggedrukt wordt.
Hisense 65UR9S – Conclusie
Dit was de eerste RGB-miniLED die we testten en de resultaten zijn mooi, al zijn ze niet baanbrekend. De minpunten komen in de eerste plaats van VIDAA. Het Home-scherm blijft wat te druk, maar vooral het opduiken van niet content-gerelateerde reclame vinden we onaanvaardbaar, zeker omdat je het niet kunt uitschakelen. De lokale dimming scoort goed, maar halo-vrij is het helaas niet, ook al zal dat enkel in extreme gevallen zichtbaar zijn. Goede punten geven we de Hisense 65UR9S voor zijn enorm kleurbereik, robuuste piekhelderheid, degelijk contrast met veel schaduwdetail en prima beeldverwerking. Gamers krijgen drie HDMI 2.1-poorten en de USB-C-poort met DisplayPort is voor laptopgebruikers erg handig. VIDAA werkt niet alleen vlot, het heeft ook het app-aanbod eindelijk op orde, ook lokale apps zijn nu ruim beschikbaar. We vragen ons enkel af of die prijs te verantwoorden is, in dit segment zal er dit jaar flink wat concurrentie zijn.
