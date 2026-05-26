Review: Hisense 65UR9S RGB miniLED-tv

Hisense 65UR9S – Beeldverwerking

De 65UR9S is uitgerust met een Mediatek Pentonic 800 die knappe beeldverwerking levert. De motion interpolation is prima. Wie de typische judder van 24fps-film wil wegwerken, krijgt hier mooie resultaten, zelfs in de Vloeiend-stand, zonder dat er overdreven veel beeldfouten of artefacten opduiken. Voor filmliefhebbers blijft de Film-stand de beste keuze, terwijl sportliefhebbers gerust naar een hogere instelling kunnen grijpen. Je kan een 240Hz refreshrate activeren voor een extra vloeiend resultaat, ten koste van wat verticale resolutie. In die mode zagen we ook een licht vaag sleepspoor, dus ideaal is het niet.

Ook op het vlak van ruisonderdrukking doet de chipset het degelijk. Zowel willekeurige beeldruis als compressieruis (blokvorming) worden in de laagste stand erg voorzichtig aangepakt. Dat behoudt detail, maar bij sterk gecomprimeerd bronmateriaal of wanneer veel ruis is, kan het nodig zijn om naar de medium stand over te schakelen voor een beter effect.

Kleurstroken (banding) worden in HDR-content zeer goed onderdrukt, bij SDR-beelden zijn de resultaten iets minder overtuigend. De instelling Kleurverloop laat je daarom best op Laag staan. Die stand verwijdert niet alle banding, maar hogere instellingen kunnen net wat te veel detail kosten.