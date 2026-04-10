Anker SOLIX Solarbank Max AC: 7 kWh plug-and-play thuisbatterij met noodstroomvoorziening

De nieuwe thuisbatterij is speciaal ontwikkeld voor huishoudens die meer van hun eigen opgewekte energie willen benutten. Plug-and-play thuisbatterijen worden steeds populairder omdat de salderingsregeling geleidelijk verdwijnt en de elektriciteitsprijzen in deze onzekere tijden ook stijgen. De Anker SOLIX Solarbank Max AC is dankzij het plug-and-play principe makkelijk zelf te installeren.

De nieuwe thuisbatterij beschikt over een 3.500 W bidirectionele omvormer en een capaciteit van 7 kWh. Het systeem is uit te breiden tot 42 kWh met optioneel verkrijgbare uitbreidingsbatterijen. Volgens Anker SOLIX is deze thuisbatterij compatibel met vrijwel alle gangbare zonne-energiesystemen en kan je het makkelijk toevoegen aan bestaande installaties. Door de bidirectionele omvormer met een maximumvermogen van 3.500W kun je de overdag opgeslagen stroom in de nacht weer gebruiken voor je wasmachine, keukenapparatuur, warmtepompen of bijvoorbeeld EV-laders. Onder optimale omstandigheden verdien je dit model volgens Anker SOLIX in drieënhalf jaar weer terug. Via de app krijg je inzicht in je besparingen en kun je het systeem bedienen. Anker Intelligence zorgt ervoor dat er automatisch wordt opgeladen en ontladen op de meest voordelige momenten bij gebruik van een dynamisch energiecontract.

De Anker SOLIX Solarbank Max AC kan daarnaast ook dienen als noodstroomvoorziening. Bij een stroomstoring schakelt het systeem binnen 10 milliseconden over naar off-grid modus en levert het tot 3,68 kW vermogen aan het huishouden. De levensduur is ongeveer 10.000 laadcycli. In de praktijk komt dit volgens Anker Solix neer op ongeveer 15 jaar. Het systeem is bestand tegen stof en water (IP66) en functioneert bij temperaturen tot -20°C.

Prijs en beschikbaarheid

Per direct kun je je registreren voor de pre-orderactie op de website van Anker SOLIX en krijg je tot 700 euro korting op de thuisbatterij en een uitbreidingsbatterij. De reguliere adviesprijs van de Anker SOLIX Solarbank Max AC is 2.499 euro. De uitbreidingsbatterij heeft een adviesprijs van 1.999 euro per stuk.