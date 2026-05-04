Neem de regie weer in handen met de EcoFlow STREAM Ultra X (ADV)

EcoFlow STREAM Ultra X

Thuisbatterijen duiken ineens overal op en dat maakt het voor de consument niet altijd even makkelijk om een keuze te maken. Uiteindelijk wil je natuurlijk een toegankelijk systeem waar je geen installateur voor nodig heb, geen technische rompslomp of verbouwingen die je moet uitvoeren. Wil je ook geen gedoe? Dan is de EcoFlow STREAM Ultra X echt iets voor jou. Steek de stekker in het stopcontact en binnen enkele minuten kun je starten met besparen en krijg je echte controle over je eigen energie. Overdag wekken de zonnepanelen energie op, wat je niet gebruikt wordt opgeslagen op de thuisbatterij en in de avond wanneer je je lampen laat branden, televisie gaat kijken en misschien de vaatwasser nog even aanzet maak je gewoon gebruik van de opgeslagen energie van je thuisbatterij.

De EcoFlow STREAM Ultra X is 100 procent compatibel met alle op het dak gemonteerde zonnepanelen in ons land. Je krijgt een EcoFlow P1 Meter meegeleverd die je op je slimme meter in de meterkast kunt plaatsen. Hierdoor krijg je direct inzicht in het verbruik, maar het biedt ook slimme aansturing van het systeem. Zo houdt deze plug-in thuisbatterij rekening met dynamische energieprijzen. Is de stroom goedkoop? Lekker opslaan. Is het duurder? Gebruiken of terugleveren. De STREAM Ultra X kan ook gebruikmaken van weersvooruitzichten om intelligent om te gaan met het opslaan of gebruiken van stroom. Het systeem kijkt naar je dagelijks verbruik en kiest altijd de beste optie zodat de meter aan het eind van de dag zo dicht mogelijk bij de 0 uitkomt en je vrijwel niets van het net hoeft te halen. Dankzij deze slimme aansturing heb je er zelf geen omkijken meer naar.

Het grote voordeel van de EcoFlow STREAM Ultra X is daarnaast de schaalbaarheid. Standaard heeft de basisunit een capaciteit van 3,84 kWh, maar je kan tot wel vijf optionele batterijen bijplaatsen tot een capaciteit van maar liefst 23,04 kWh. Zo is er voor ieder huishouden voldoende capaciteit verkrijgbaar. De output is 2300W waardoor ook wasmachines en drogers geen enkel probleem zijn. Je kunt de unit flexibel plaatsen in huis en is relatief klein. Tegelijkertijd heeft EcoFlow ervoor gezorgd dat de hoogste standaard op het gebied van veiligheid in acht wordt genomen. Brandpreventie, multilaagse beveiliging tegen oververhitten en overbelasting, IP65-classificatie en een gegarandeerde werking in de meest koude omstandigheden (-20°C) tot aan een hittegolf. Het merk is daarnaast zo zeker van de kwaliteit dat je maar liefst 10 jaar garantie op de batterij krijgt. Jouw privacy staat daarnaast hoog in het vaandel en EcoFlow houdt zich aan internationale standaard van onder andere TRUSTe, NIST, ISO en meer.