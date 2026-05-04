Neem de regie weer in handen met de EcoFlow STREAM Ultra X (ADV)

Het afschaffen van de salderingsregel gooit roet in het eten. Per 1 januari 2027 kunnen eigenaren van zonnepanelen de zelf opgewekte stroom niet meer 1-op-1 wegstrepen tegen verbruikte stroom. Je zonnepanelen worden dus veel minder rendabel, de terugverdientijd wordt langer en de onduidelijkheid over terugleverkosten maakt de situatie helemaal onzeker. Je hebt vast wel eens van ‘netcongestie’ gehoord. In sommige provincies wordt de bouw van nieuwe huizen en bedrijven nu al erg onzeker omdat er geen stroomaansluiting meer beschikbaar is. Het elektriciteitsnet is overvol. Jarenlang werden mensen aangespoord om vooral elektrisch te rijden, zonnepanelen te nemen en bewust om te gaan met elektriciteit, maar men was even vergeten dat de infrastructuur daar ook wel klaar voor moet zijn. Het gevolg is dus dat men helemaal niet zit te wachten op de energie die jij terug levert. Moet jij straks betalen om je overtollige energie kwijt te kunnen? Energie opwekken is vandaag de dag niet langer de uitdaging. Het slim gebruiken ervan is dat wel. Gebruik zoveel mogelijk je eigen opgewekte energie. Gelukkig is daar vandaag de dag een oplossing voor. EcoFlow is wereldwijd een van de snelst gegroeide aanbieders van thuisenergie-oplossingen, met meer dan 5 miljoen gebruikers in meer dan 140 landen. In Europa gebruiken steeds meer huishoudens EcoFlow-producten om hun energieverbruik slimmer te beheren – ook in Nederland groeit de populariteit snel.
Veel Nederlandse huishoudens kennen het wel. Je hebt flink geïnvesteerd in zonnepanelen op je dak. Goed voor het milieu en natuurlijk goed voor je portemonnee. De energierekening daalde, want je maakt goed gebruik van de opgewekte energie voor je wasmachine, je vaatwasser of je wasdroger. Je doet eigenlijk alles goed en toch krijg je straks de deksel op je neus.
Overdag opladen en 's avonds gebruiken
Uiteraard is het afhankelijk van de plaatsing van je zonnepanelen, maar over het algemeen wordt de meeste zonne-energie overdag opgewekt, terwijl huishoudens in de avond de meeste stroom verbruiken. Uiteindelijk betekent dit dat een groot deel van de opgewekte zonne-energie weer verloren gaat of straks tegen hele slechte voorwaarden weer teruggeleverd wordt aan een net dat al overvol is. Dat wil je natuurlijk niet. Gelukkig is daar nu een oplossing voor met een plug-in thuisbatterij. Het werkt heel simpel. Overtollige opgewekte zonne-energie wordt niet het overvolle net opgestuurd, maar overdag opgeslagen op je thuisbatterij. In de avond verbruik je deze opgeslagen energie dan weer.
EcoFlow STREAM Ultra X
Thuisbatterijen duiken ineens overal op en dat maakt het voor de consument niet altijd even makkelijk om een keuze te maken. Uiteindelijk wil je natuurlijk een toegankelijk systeem waar je geen installateur voor nodig heb, geen technische rompslomp of verbouwingen die je moet uitvoeren. Wil je ook geen gedoe? Dan is de EcoFlow STREAM Ultra X echt iets voor jou. Steek de stekker in het stopcontact en binnen enkele minuten kun je starten met besparen en krijg je echte controle over je eigen energie. Overdag wekken de zonnepanelen energie op, wat je niet gebruikt wordt opgeslagen op de thuisbatterij en in de avond wanneer je je lampen laat branden, televisie gaat kijken en misschien de vaatwasser nog even aanzet maak je gewoon gebruik van de opgeslagen energie van je thuisbatterij.
De EcoFlow STREAM Ultra X is 100 procent compatibel met alle op het dak gemonteerde zonnepanelen in ons land. Je krijgt een EcoFlow P1 Meter meegeleverd die je op je slimme meter in de meterkast kunt plaatsen. Hierdoor krijg je direct inzicht in het verbruik, maar het biedt ook slimme aansturing van het systeem. Zo houdt deze plug-in thuisbatterij rekening met dynamische energieprijzen. Is de stroom goedkoop? Lekker opslaan. Is het duurder? Gebruiken of terugleveren. De STREAM Ultra X kan ook gebruikmaken van weersvooruitzichten om intelligent om te gaan met het opslaan of gebruiken van stroom. Het systeem kijkt naar je dagelijks verbruik en kiest altijd de beste optie zodat de meter aan het eind van de dag zo dicht mogelijk bij de 0 uitkomt en je vrijwel niets van het net hoeft te halen. Dankzij deze slimme aansturing heb je er zelf geen omkijken meer naar.
Het grote voordeel van de EcoFlow STREAM Ultra X is daarnaast de schaalbaarheid. Standaard heeft de basisunit een capaciteit van 3,84 kWh, maar je kan tot wel vijf optionele batterijen bijplaatsen tot een capaciteit van maar liefst 23,04 kWh. Zo is er voor ieder huishouden voldoende capaciteit verkrijgbaar. De output is 2300W waardoor ook wasmachines en drogers geen enkel probleem zijn. Je kunt de unit flexibel plaatsen in huis en is relatief klein. Tegelijkertijd heeft EcoFlow ervoor gezorgd dat de hoogste standaard op het gebied van veiligheid in acht wordt genomen. Brandpreventie, multilaagse beveiliging tegen oververhitten en overbelasting, IP65-classificatie en een gegarandeerde werking in de meest koude omstandigheden (-20°C) tot aan een hittegolf. Het merk is daarnaast zo zeker van de kwaliteit dat je maar liefst 10 jaar garantie op de batterij krijgt. Jouw privacy staat daarnaast hoog in het vaandel en EcoFlow houdt zich aan internationale standaard van onder andere TRUSTe, NIST, ISO en meer.
Krijg weer grip op je energierekening
Met de EcoFlow STREAM Ultra X neemt je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet af en krijg je weer grip op je energierekening. Waar je eerst afhankelijk bent van de continue veranderende regels, daar neem je nu zelf de regie. Je verspilt veel minder en hoeft niet meer op te zien tegen eventuele terugleverkosten. In een wereld waarin het energiesysteem steeds complexer wordt is de flexibiliteit die een thuisbatterij biedt niet alleen meer een luxe, maar echte noodzaak geworden. Slimmer opgaan met opgewekte energie doe je gemakkelijk zelf met de EcoFlow STREAM Ultra X.
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met EcoFlow.
