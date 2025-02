Review: Canvas Canvas – Dit is geen soundbar

Deense vibe

Toen we de Canvas voor het eerst zagen, moesten we spontaan terugdenken aan de BeoVision 11-tv van Bang & Olufsen die we een dikke twaalf jaar geleden gepresenteerd kregen in het Deense Struer. Daarna volgden bij dat merk nog kostbare tv-modellen met een grote speaker vast onder aan de televisie. Diezelfde Danish Design-vibe is heel sterk aanwezig bij dit toestel. De Canvas is gemaakt op aan de muur te hangen of om op de grond te staan.

De voorkant van de Canvas is bovendien in dertien verschillende kleuren en afwerkingen beschikbaar, waardoor je de combinatie televisie en geluidsysteem heel mooi in je interieur kunt laten opgaan. Met een vanaf-prijs van 3.350 euro is de Canvas wel echt een premiumproduct, maar de bijhorende luxe-uitstraling is er wel.

De Canvas is zeker niet klein – en daardoor kan het betere audioprestaties leveren – maar het grote formaat wordt gecompenseerd door een heel slimme constructie. Het bestaat uit meer dan het audiotoestel zelf, maar komt met alles wat je nodig hebt om het op te hangen of op de vloer te laten staan. Dat ‘alles’ mag je ook letterlijk nemen, want de Canvas omvat een ophangsysteem dat je televisie bevestigt aan het apparaat. De voet die je bij de tv kreeg of een tv-beugel heb je niet nodig.

Een sleutelrol is weggelegd voor het paneel dat voor de Canvas komt. Het hangt magnetisch op het audiosysteem, op dezelfde diepte als het scherm. Van de grote speakers zie je dus niets en er is geen spleet tussen de onderrand van het scherm en de bovenkant van het Canvas-paneel. Ons testtoestel kwam met de standaard zwarte frontpaneel, wat veel gewoner overkwam dan het Burnt Umber-paneel of een front met dunne, spitse latjes uit lichte eik. Die laatste vonden we persoonlijk het mooiste, maar een huisgenoot ervaarde het horizontale latjeswerk wel als afleidend.