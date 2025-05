DALI introduceert SUB V-16 F subwoofer

De V-16 F is ontworpen om diepe bastonen nauwkeurig te reproduceren, waarbij zowel kracht als finesse nagestreefd worden. Volgens DALI vereist dit aanzienlijke versterkerreserves en een zorgvuldige audio-engineering om verliezen en vervorming te minimaliseren, zonder de middenfrequenties van de hoofdspreakers te beïnvloeden.

De subwoofer beschikt over een 16-inch (406 mm) driver met een Constant Surface Surround (CSS) rubberen ophanging, die een lineaire uitslag van ±16 mm en een totale piek-tot-piek beweging van 70 mm mogelijk maakt. De versterking wordt geleverd door een 1500 W Klasse-D versterker met een piekvermogen van 2500 W. De laagfrequente respons reikt tot -3 dB bij 19 Hz (in-room).

De behuizing van de V-16 F heeft een inhoud van 90 liter en is voorzien van vier reflexpoorten die zijn afgestemd op 18 Hz. Het totale gewicht van de subwoofer bedraagt 53,15 kg. Daarnaast beschikt de subwoofer over functionaliteiten zoals een Room Mode Attenuation-modus, een Leader/Follower-modus en een Constant Group Delay-modus.

De DALI SUB V-16 F is ontwikkeld om een strakke, diepe en gedetailleerde lage tonen te leveren, zonder concessies te doen aan dynamiek, toonhoogte, snelheid of klankkleur, zowel in grote als kleinere luisterruimtes. De verwachte adviesprijs bij de lancering in september 2025 bedraagt €4999.