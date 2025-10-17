Review: DALI KUPID – Kleurrijk én goedkoop muziek luisteren

De nieuwe KUPID is de opvolger van DALI’s goedkope SPEKTOR-lijn. Met een afwerking die hipper en knapper is dan voorheen, lijkt de Deense luidsprekerbouwer een potentiële budgethit in handen te hebben. Nu nog een kleurtje kiezen!
De laatste jaren viel DALI op met een hele reeks lanceringen in het high-end deel van de markt, zoals met de gigantische KORE-toren of met de denderende EPIKORE-luidsprekers die we met de redactie in de fabriek in het Jutlandse Nørager mochten bewonderen. Indrukwekkend zijn deze luxueuze weergevers zeker, maar muziekliefhebbers die over een kleiner budget beschikken mochten ook wel eens vertroeteld worden. Die wens hebben ze in het verre Denemarken blijkbaar wel opgevangen, want in september presenteerde DALI de KUPID-speaker. Een compact ding, waarmee het Deense bedrijf in een klap iets heel interessant doet in het budgetsegment. En bovendien met veel schwung, want deze compacte boekenplankspeakers zijn beschikbaar in niet minder dan vijf kleuren. Opvallen doen de KUPID-luidsprekers dus zeker, met name in de twee opvallendste tinten (Golden Yellow en Chilly Blue). Er zijn ook drie kleuren die wat traditioneler en subtieler ogen. Het vinden van een paar speakers die in je interieur passen – of er net uitspringen – kan dus vlot met deze DALI’s.
Een kleurrijk voorkomen is echter niet het enige dat de aandacht trekt. De KUPID-speakers zijn vooral heel erg scherp geprijsd. Aan 169 euro per stuk of 338 euro per paar zijn dit luidsprekers die geen godsvermogen kosten. Dat maakt ze interessant als aanvulling bij een laaggeprijsde alleskunner-versterker zoals de Bluesound Powernode Edge, een WiiM Amp of de Eversolo Play. De DALI KUPID betreedt wel een heel drukke arena. Hoewel de ogen vaak gericht zijn op prestatiebeesten in het hogere segment, zoals die EPIKORES, valt er in alle stilte bij betaalbare luidsprekers al enkele jaren een positieve evolutie te noteren. Verschillende fabrikanten slagen er tegenwoordig in om tegen een lage prijs toch veel speaker te bieden, daarbij geholpen door R&D verricht voor duurdere modellen en productie dat goedkoper is geworden. DALI plaats hier tegenover z’n 40-jarige kennis op vlak van speakerdesign en een Deens gevoel voor design. Mooi én mooiklinkend, dat is de belofte van deze compacte weergevers.
Wat
2-wegs boekenplankspeaker
Opbouw
26 mm softdome-tweeter, 4,5 inch woofer met papier en houtvezel-conus
Frequentiebereik
63 – 25.000 Hz (+/- 3 dB)
Cross-over
2.100 Hz
Gevoeligheid
83 dB (@ 1 m for 2.83 V)
Impedantie
4 Ohm
Afmetingen
24,5 x 15 x 19,8 cm
Gewicht
2,9 kg
Rooster in Scandi-stijl
Het gebeurt zo goed als nooit dat een fabrikant elke kleur van een product opstuurt. DALI deed dat toch voor deze review van de KUPID-speakers, wat aangeeft dat ze echt wel graag dat uitgebreid kleurenspectrum van deze kleintjes in de kijker wil zetten. Slim gezien, want dat breder kleurenpalet heeft wel iets onderscheidend. Boeiender dan de gewoonlijke saaie zwarte en witte opties die je bij budgetspeakers krijgt, in elk geval. Naast de eerder vermelde geel en blauw is er een KUPID in karamelwit dat echt wel een warme kleur is – denk koffie met veel melk. De twee overblijvende opties zijn Black Ash en Dark Walnut, die vinylafwerkingen gebruiken om een houtlook mee te geven. Van dichtbij zie je wel het verschil met echt houtfineer, maar op een paar meters afstand valt het niet op.
Wat de speaker wél echt doet opvallen, is dat de woofer in de meeste gevallen een passende kleur kreeg. Ja, de blauwe KUPID heeft inderdaad een donkerblauwe driver, wat nogal bijzonder is. Bij de Golden Yellow-editie is de visuele impact het groots, ook omdat de woofer en tweeter gemonteerd zijn in een baffle die bij deze versie die een licht contrasterende karamelwitkleur bezit. Bij de andere versies is die tegenstelling minder groot. Sowieso krijg je bij deze speakers magnetische roosters in een passende Scandi-stof. Mét de roosters is de KUPID best mooi, en wie die voorkant te druk vindt kan de luidsprekers vlot omtoveren tot iets minder opvallend.
Kiezen is verliezen
Het gaat hier om speakers die de ontwerpers nog harmonieuzer maakten door de hoeken af te ronden. Hun grootte van 24,5 x 15 x 19,8 cm maakt ze klein genoeg om effectief op een boekenplank te plaatsen, iets dat je ironisch genoeg met weinig boekenplankspeakers kunt doen. Maar ook op een kleine kast of dressoir nemen ze weinig plaats in. In de slaapkamer of in de keuken raak je deze Deense junior dus makkelijk kwijt. Door het geringe gewicht van 2,9 kg is zo’n KUPID ook geschikt om op te hangen. DALI levert in de doos het nodige mee, dus op zoek gaan naar een speciale beugel hoeft niet.
In tegenstelling tot wat meestal het geval is bij DALI, is er slechts één KUPID-model. Dat was wel anders bij SPEKTOR, waar er drie edities van bestonden. Je moet je hoofd dus niet breken over de keuze tussen kleine en grote boekenplankspeaker, of nadenken over een stap richting een vloerstaander. Eén model, dat is in elk geval minder keuzestress.
Vlak tegen de muur mag
DALI is een gerespecteerd merk in de hifi-wereld. Dat het Deense bedrijf weet hoe speakers te bouwen, daar twijfelt niemand over. En ondanks dat het hier gaat om goedkope speakers die niet in hun fabriek in Nørager worden gefabriceerd, zien we hierdoor toch vertrouwde zaken opduiken. Zoals het gebruik van papier en houtvezels voor de 4,5-inch woofer, een mix die DALI ook in duurdere speakers toepast. Daarnaast is er een 26-mm softdome-tweeter voorzien om het 2-wegsontwerp compleet te maken.
Bassen zijn dé uitdaging bij kleine speakers, aangezien het kastvolume en woofergrootte eerder beperkt is. Een basopening achteraan helpt om het laag aan te dikken. Normaliter zouden we dan schrijven dat je de speaker best op wat afstand van de muur houdt, maar in dit geval valt een plaatsing tegen een wand te overwegen. Het kan net iets meer body geven aan deze kleintjes. De KUPID toont zich ook een rasechte DALI als het gaat om plaatsing. Indraaien zodat de tweeter naar je wijst is niet aangeraden, je parkeert hem best parallel met de muur. Dat is ook de opstelling die de fabrikant prefereert voor nagenoeg al z’n speakers.
Ik was ook aangenaam verrast door de kwaliteit van de luidsprekerterminals. Het zijn kloeke aansluitingen die je kunt gebruiken met spades, naakte kabel of banaanstekkers.
Klein genoeg voor bij de televisie
Door hun kleiner formaat kunnen de KUPIDS een alternatief zijn bij de tv voor een soundbar. In combinatie met de juiste compacte versterker – in ons geval halen we een WiiM Amp boven – krijg je een minisysteem die je zowel voor het tv-geluid als muziek kunt gebruiken. Over die eerste rol gesproken: als het ging om dialogen helder en geluidseffecten breder neerzetten, dan bleek zo’n KUPID-setje veel in z’n mars te hebben. Je moet ze misschien niet op vele meters uit elkaar rond een 65-inch tv zetten, maar in de woonkamer op circa 2,5 meter op een AV-meubel werd onder meer een aflevering van het derde seizoen van ‘Preacher’ overtuigend neergezet. Wat ze het sterkst doen is echter muziek spelen. ‘No Time To Die’ van Billie Eilish was een fijn nummer om zo op deze speakers los te laten. Aangezien het gecomponeerd werd voor de gelijknamige James Bond-film is het geen typisch Eilish-lied. Geen erg, want het laat in de plaats wél heel goed horen hoe talentrijk de zangeres is. Hoewel ze zeker niet fel zijn, ontbloten de KUPID-speakers voldoende hoger middendetail zodat ook de ademhaling en aanzetten van Eilish deel van het geheel werd. Dat zorgt voor een streepje intimistische sfeer. Een teken dat het hier gaat om degelijk ontworpen speakers: als de orkestrale ondersteuning opduikt, zakt de presentatie niet in, het blijft even ruim. De speakerkasten lijken bovendien massief genoeg om geen resonantieproblemen te vertonen, want het bleef op dat punt in het nummer (en ook op een ander moment, bij het aparte ‘The Rains of Castamere’ gezongen door de bijzondere Serj Tankian) zuiver klinken. Ook toen ik de beats van ‘Come Get It Bae’ van Pharell Williams lekker luid door de kamer liet luiden werd het geluidsbeeld niet wazig. De sleutel tot een goede luidspreker is niet enkel de gebruikte drivers, maar ook de kastconstructie. Dat laatste correct doen vereist kennis en draagt een zekere kostprijs, twee zaken die vaak niet beschikbaar zijn als er goedkope speakers worden gebouwd. Het is positief te merken dat DALI bij deze KUPIDS er wel voor gezorgd heeft. Wat wel de moeite is – als de versterker van dienst het biedt – is kamerkalibratie toepassen. De interactie met de kamer is altijd een factor, en met de WiiM Amp kon ik dankzij de ingebakken kalibratiefunctie de DALI’s net iets beter doen klinken.
Klaar voor het betere werk
De KUPIDS kun je gerust aan een duurdere versterker hangen om er iets meer uit te halen. Dat ze dan effectief meer te bieden hebben, viel duidelijk te horen toen ik de WiiM verving door een Marantz Stereo 70s. Dat is een fijn ding dat je zou kunnen omschrijven als een AV-receiver, incluis HDMI-poorten die handig zijn om alle consoles aan te sluiten – maar dan gemaakt voor stereoweergave. Zowel als ze dienstdeden voor tv-geluid als bij het streamen via de HEOS-app en Roon kwam er uit de DALI-speakers een volledig geluidsbeeld met het nodige detail. Het verrassingseffect dat ik eerst noteerde nadat ik de DALI’s net uitpakte kwam even weer piepen, want het was best wel indrukwekkend wat er uit die kleintjes kwam. Een verschil tussen de WiiM Amp en de Marantz is dat die laatste wat warmer uit de hoek komt, wat zorgde voor een solidere geluidsmuur als ik muziek afspeelde op de Stereo 70s. Het opbeurende van ‘Santa Fe’ van Beirut overbrengen lukte bijvoorbeeld prima, met zowel een aandachttrekkende synthesizer die z’n melodietje blijft herhalen met het drumstel die verrassend stevig present was. Wat heel typisch is voor de muziek van Beirut – aka Zach Condon – zijn de tuba en andere koperblazers die de nummers op dit album bij momenten doet lonken naar de Balkan, afgewisseld met folkinstrumenten die even later net weer heel Amerikaans klinken. De kleine KUPID kunnen goed met die verscheidenheid om, en presenteren alles met warmte en coherent.
Wat je natuurlijk niet mag verwachten van een speaker op dit formaat zijn ultrabassen die de vullingen van je tanden doen ratelen. Ze duiken wel laag genoeg om de vocals op ‘Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix)’ van Peter Gabriel een voldoende episch fundament te geven. Maar bij Hans Zimmers ‘Beginnings Are Such Delicate Times’ of ‘Drum Song’ van Rival Consoles ga je zeker in een grotere ruimte een subwoofer willen toevoegen. Dat heb je natuurlijk wel vaker bij een compactere weergever, tenzij je spreekt over een uitzonderlijke – en veel duurdere – speaker als de Clarity 4.2 van Radiant. Los van die bedenking was ik vooral meer onder de indruk door hoe goed een paar KUPIDS de belangrijkste zaken van een nummer overbrachten, zoals de korrelige stem van Tom Waits op ‘Cold Water’, de doorleefde warmte van Iggy Pop op ‘Morning Show’ of de helderheid van Hozier op ‘Take Me To Church’. Ze mogen klein en goedkoop zijn, in de juiste setting krijg je van die KUPID-speakers verrassend veel muzikale voldoening.
Conclusie
Rekening houdend met het prijspunt is de DALI KUPID een indrukwekkende luidspreker. Audiofielen zullen meer resolutie en driedimensionaliteit zoeken – en daarvoor aanzienlijk meer moeten betalen. Vergelijk je echter met andere luidsprekers in deze prijsklasse, dan biedt een paar KUPIDS je een vollere weergave die getuned is om zowel muziek als tv-geluid met detail weer te geven.
Echt stereogeluid naar een slaapkamer of een keuken brengen kunnen deze luidsprekers probleemloos, in combinatie met een geschikte versterker. De compacte afmetingen zijn daarbij een troef, want daardoor is het makkelijk om deze Denen een plaats op een kast te geven. Of om op een muur te hangen. De vele kleuropties zijn ook behoorlijk uniek; of je nu voor een subtiele aanwezigheid of net iets exuberant wil gaan, bij deze speaker vind je het nodige.
9.0
Beoordeling DALI KUPID
Pluspunten
Zeker niet wollig, maar net strak en detailrijk
Verschillende kleuren
Mooie bijhorende roosters
Prijs/kwaliteitverhouding
Ophangen kan ook
Minpunten
Niet geschikt voor grote kamers
Lusten wel wat vermogen
De voorkant van de gele versie is love it or hate it
Beoordeling DALI KUPID
Rekening houdend met het prijspunt is de DALI KUPID een indrukwekkende luidspreker. Audiofielen zullen meer resolutie en driedimensionaliteit zoeken – en daarvoor aanzienlijk meer moeten betalen. Vergelijk je echter met andere luidsprekers in deze prijsklasse, dan biedt een paar KUPIDS je een vollere weergave die getuned is om zowel muziek als tv-geluid met detail weer te geven.
Echt stereogeluid naar een slaapkamer of een keuken brengen kunnen deze luidsprekers probleemloos, in combinatie met een geschikte versterker. De compacte afmetingen zijn daarbij een troef, want daardoor is het makkelijk om deze Denen een plaats op een kast te geven. Of om op een muur te hangen. De vele kleuropties zijn ook behoorlijk uniek; of je nu voor een subtiele aanwezigheid of net iets exuberant wil gaan, bij deze speaker vind je het nodige.
Reacties (0)