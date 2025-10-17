Review: DALI KUPID – Kleurrijk én goedkoop muziek luisteren

De laatste jaren viel DALI op met een hele reeks lanceringen in het high-end deel van de markt, zoals met de gigantische KORE-toren of met de denderende EPIKORE-luidsprekers die we met de redactie in de fabriek in het Jutlandse Nørager mochten bewonderen. Indrukwekkend zijn deze luxueuze weergevers zeker, maar muziekliefhebbers die over een kleiner budget beschikken mochten ook wel eens vertroeteld worden. Die wens hebben ze in het verre Denemarken blijkbaar wel opgevangen, want in september presenteerde DALI de KUPID-speaker. Een compact ding, waarmee het Deense bedrijf in een klap iets heel interessant doet in het budgetsegment. En bovendien met veel schwung, want deze compacte boekenplankspeakers zijn beschikbaar in niet minder dan vijf kleuren. Opvallen doen de KUPID-luidsprekers dus zeker, met name in de twee opvallendste tinten (Golden Yellow en Chilly Blue). Er zijn ook drie kleuren die wat traditioneler en subtieler ogen. Het vinden van een paar speakers die in je interieur passen – of er net uitspringen – kan dus vlot met deze DALI’s.

Een kleurrijk voorkomen is echter niet het enige dat de aandacht trekt. De KUPID-speakers zijn vooral heel erg scherp geprijsd. Aan 169 euro per stuk of 338 euro per paar zijn dit luidsprekers die geen godsvermogen kosten. Dat maakt ze interessant als aanvulling bij een laaggeprijsde alleskunner-versterker zoals de Bluesound Powernode Edge, een WiiM Amp of de Eversolo Play. De DALI KUPID betreedt wel een heel drukke arena. Hoewel de ogen vaak gericht zijn op prestatiebeesten in het hogere segment, zoals die EPIKORES, valt er in alle stilte bij betaalbare luidsprekers al enkele jaren een positieve evolutie te noteren. Verschillende fabrikanten slagen er tegenwoordig in om tegen een lage prijs toch veel speaker te bieden, daarbij geholpen door R&D verricht voor duurdere modellen en productie dat goedkoper is geworden. DALI plaats hier tegenover z’n 40-jarige kennis op vlak van speakerdesign en een Deens gevoel voor design. Mooi én mooiklinkend, dat is de belofte van deze compacte weergevers.