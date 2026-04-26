Review: Sonoro Vibes L en XL – Bluetoothspeakers met hifi-ambities

Toegegeven, dat was ook mijn eerste gedachte. Bij bluetoothspeakers denk je toch vaak aan modellen van rond de 100 euro. Wie net wat meer wil kan eens gek gaan doen en een model voor 200 of 300 euro op de kop tikken. Een bluetoothspeaker van 999 euro? Daar koop je ook prachtige vloerstaande speakers voor. En ondanks de vraagtekens vooraf ben ik uiteindelijk echt onder de indruk geraakt door de Vibes van Sonoro. We gaan aan de slag met de Sonoro Vibes L en de Vibes XL van respectievelijk 699 en 999 euro.
Het afgelopen jaar zijn we vaker aan de slag geweest met Sonoro. Zo heeft de Duitse fabrikant ons de AVATON all-in-one gebracht, een compact 2.1-stereosysteem met alle moderne opties, en de Meisterstück Gen 2, een alles-in-één audiosysteem met FM-radio, DAB+-radio, Spotify, Tidal en een cd-speler, dat alleen vanwege de prachtige naam ‘Meisterstück’ al het overwegen waard is. Dit keer doet het merk het met de Vibes echter anders.
Dit zijn de Sonoro Vibes L en Vibes XL
Design en elegantie staan hoog in het vaandel bij de nieuwe Vibes-speakers van Sonoro. Groots qua design en qua geluid, maar toch flexibel genoeg om overal te kunnen plaatsen. Beide modellen zijn zuilspeakers waar je duidelijk kunt zien dat stijl en een hoogwaardige afwerking minstens zo belangrijk is als het geluid. Voorzien van vier 3″-fullrange-drivers en een 8″-subwoofer vult de Vibes XL niet alleen het huis, maar ook de tuin. De Vibes L moet het doen met twee 3″-fullrange drivers en een 6,5″-subwoofer aan boord. In de basis zijn het natuurlijk bluetoothspeakers, maar voorzien van hoogwaardige audiocodecs als aptX HD en Bluetooth LE (Auracast Ready) is duidelijk dat Sonoro ook de veeleisende audioliefhebber wil bedienen. Niet alleen in huis, maar dus ook buiten. Voorzien van IPX4-certificering is vocht geen probleem, alhoewel een dikke stortbui met een dergelijke certificering niet aan te raden is. Beide stijlvolle bluetoothspeakers gaan 16 uur draadloos mee op de batterij.
Zijn dit nu speakers voor binnen of voor buiten? Alhoewel Sonoro graag wil laten zien dat je de Vibes heel goed in de tuin, bij een barbecue of op het terras neer kan zetten zijn het wat mij betreft echt niet alleen outdoor speakers. Binnen komen ze misschien nog wel beter tot hun recht. Het merk is natuurlijk van oudsher niet bekend met dergelijke speakers, maar na de overname van het Belgische ESCAPE heeft het merk na de vorige ‘ESCAPE by Sonoro-modellen’ nu echt een eigen assortiment outdoor/bluetoothspeakers onder de naam Sonoro Vibes. De verschillen lijken qua uiterlijk nihil te zijn in vergelijking met de Sonoro P9 Escape-serie, maar volgens Sonoro is het intern echt een ander verhaal en is vrijwel alles aangepast aan de hedendaagse standaarden.
Design en bediening
Denk aan een vloerstaande speaker, een echte zuil. Maar dan met vier rondom geplaatste drivers. De Sonoro Vibes XL is 73,1 centimeter hoog met een breedte en diepte van 275 x 280 mm. Het gewicht is 12,3 kilogram. Flink fors voor een bluetoothspeaker natuurlijk, maar het gewicht is dermate laag dat je de speaker alsnog vrij gemakkelijk verplaatst van de woonkamer naar de tuin. Dit komt mede door de aluminium draaghendel bovenop dat fraai overloopt in de behuizing naar beneden. Het zorgt ervoor dat de speaker van bovenaf net niet helemaal vierkant is. Rondom vinden we een zeer fraaie en hoogwaardige stoffen bekleding. We testen de luidspreker in de kleur ‘Tan’, dat een tijdloze uitstraling geeft en zowel binnen als buiten ervoor zorgt dat de luidspreker echt een blikvanger is. Sonoro kiest duidelijk voor premium materialen en dat is te zien.
De Sonoro Vibes L is een fractie kleiner. Met een hoogte van 55 centimeter en breedte en diepte van respectievelijk 25 x 26 centimeter is dit model echt een stukje kleiner. Ook het gewicht van 7,5 kilogram zorgt voor een handzamer en makkelijker te verplaatsen luidspreker. Je doet dus wel concessies qua geluid, want hier beschikt de luidspreker over twee fullrange drivers in plaats van vier en een kleinere sub. Voor de rest zijn de luidsprekers identiek afgewerkt met de fraaie stof rondom en de aluminium elementen met de draaghendel. Bovenop vind je bij beide speakers het bedieningspaneel. Het is een touchpaneel met negen knoppen. Uiteraard een aan/uit-knop, de volumeknoppen, play/pauze en vorige/volgende, maar ook een bluetoothverbindingsknop, een knop voor Auracast en een EQ Boost. De speakers staan op vier pootjes om ruimte te creëren voor de naar onderen gerichte subwoofer. Beide modellen staan zeer stevig en zullen niet snel omvallen. De stekker voor het opladen gaat onderaan in de speaker. De opgegeven batterijduur van 16 uur lijkt aardig te kloppen en is prima voor een dergelijk formaat speaker.
Sonoro Vibes-app
Voor de nodige finetuning is daar de Sonoro Vibes-app. De app oogt fraai en stelt je in staat om software-updates door te voeren (die waren inderdaad aanwezig bij de eerste keer opstarten), je kan hier Auracast instellen, het bedieningspaneel uitschakelen (handig bij bezoek) en je vindt er een equalizer. Een tweebands-equalizer valt overigens wel een beetje tegen. Iets meer opties om het geluid naar wens aan te passen had wel gemogen, want nu kun je enkel de ‘Bass’ en ‘Höhen’ aanpassen. Is het een ode aan de Duitse roots van Sonoro of is men hier even een vertaling vergeten? De app is echt ter ondersteuning van de speakers en niet iets wat je vaak zult gebruiken na het updaten van de software en het afstellen van de equalizer. Wellicht voor Auracast, mits je over meerdere speakers beschikt met Auracast-ondersteuning. Auracast is onderdeel van Bluetooth LE Audio en laat je vanaf één bron, in dit geval je smartphone, uitzenden naar een onbeperkt aantal ontvangers, in dit geval speakers. De Sonoro Vibes-speakers ondersteunen Auracast, maar het duurde even voordat we dit aan de praat kregen.
Via de app bij het tabblad Auracast druk je op uitzenden en vervolgens kun je met één druk op de knop andere speakers toevoegen. Helaas gaat de uitzending niet goed, want het geluid begint direct te stotteren. Dicht bij de modem of andere smartphones en tablets proberen heeft helaas niet gewerkt. Dank aan Steven van Sonoro’s importeur Vogel’s Consumer Benelux die uiteindelijk met de oplossing is gekomen. Auracast en aptX HD zijn niet compatibel met elkaar en zijn eigenlijk twee verschillende bluetooth-werelden. Het probleem is dat er niet gewisseld wordt van audiocodec zodra je Auracast start. Maak je dus gebruik van de beste audiocodec bij het afspelen van muziek (aptX HD, daar kiest je Android-telefoon standaard voor), en wil je daarna ook via Auracast gaan uitzenden? Dan werkt het niet.
Wat bleek nu wel te werken? Via de ontwikkelaarsopties van mijn Android-telefoon terugschakelen van aptX HD naar AAC. En toen werkte Auracast perfect met de knoppen bovenop de beide speakers én via de app. Sonoro mag hier echt nog even mee aan de slag. Nu kunnen ze niets veranderen aan de Auracast-technologie, maar gebruikers mogen wel via de app op de hoogte gesteld worden dat het niet werkt met de standaard geselecteerde audiocodec op je Android-telefoon. Wellicht is er een manier te verzinnen om een andere audiocodec te forceren wanneer Auracast via de app gestart wordt? Je kunt niet van gebruikers verwachten om via de ontwikkelaarsopties van de telefoon zelf terug te schakelen van aptX HD naar een andere (en minder goede) variant. En dit moet iedere keer zodra je verbinding maakt met de speaker en een Auracast-uitzending start, want Android kiest altijd aptX HD als beste optie. Let wel, bij een iPhone heb je dit probleem niet. Een iPhone ondersteunt geen audiocodecs als aptX of aptX HD. De betere geluidskwaliteit haal je dus sowieso met een Android-telefoon, want in principe is aptX HD technisch superieur aan de AAC-audiocodec van een iPhone. Laten we hopen dat Sonoro dit snel weet te fixen. Gebruik je Auracast toch niet? Dan maakt het niet uit.
Geluid
De titel boven dit artikel wekt natuurlijk een bepaalde verwachting. Een bluetoothspeaker met hifi-ambities? Ik was ook sceptisch, maar het blijkt toch echt te kloppen. We laten Auracast verder voor wat het is en kijken puur naar de geluidskwaliteit van de individuele speakers. Vooraf checken we even van welke audiocodec we gebruikmaken in de ontwikkelaarsopties van Android op onze smartphone. We zien dat SBC, AAC, aptX en aptX HD aanwezig is bij deze bluetoothspeakers. Voor de beste geluidskwaliteit laten we deze uiteraard op aptX HD staan. Veel minder compressie en een hogere bitrate dan de standaard SBC of AAC en ondersteunt hoge resolutie audio (24-bit/48kHz). Hierdoor weten we meteen al dat de Sonoro Vibes L en XL veel beter is dan de gemiddelde bluetoothspeaker, maar belangrijker is natuurlijk: Hoe klinkt het?
Mijn mond viel nog net niet open van verbazing bij de Vibes XL, maar het scheelde niet veel. Ruimtelijk en helder, maar tegelijk met een aangename warmte zonder wollig te worden. De speaker biedt echt een ontspannen luisterervaring waardoor je blijft luisteren. Stemmen klinken vol en natuurlijk en staan samen met de instrumenten echt los in de ruimte. De Sonoro Vibes XL biedt een ruimtelijkheid die je niet helemaal verwacht van een bluetoothspeaker, waarbij kleine nuances en details echt perfect naar voren komen. En het maakt echt niet uit aan welke kant je van de speaker staat. Dankzij de vier fullrange-drivers blijf je dat ruimtelijke geluid volledig in 360 graden horen. De speakers hebben overigens ook een EQ-boostknop. Druk hierop en de ruimtelijkheid moet verder vergroot worden. We hebben deze knop echter gelaten voor wat het is. Het levert ook vervorming op en dat warme, natuurlijke geluid gaat dan verloren. Gewoon uit laten dus. We raden voor de equalizer aan om de bass op -2 te zetten en eventueel het hoog op 0 of +1 te laten staan om de speaker echt helemaal tot z’n recht te laten komen. Extra vermelding voor de subwoofer die punchy én diep doorlopende bassen weet te leveren waarbij zelfs de subbas helder en gecontroleerd blijft bij een nummer als Fantasy van The XX.
We hebben echte hifi-speakers getest die het absoluut niet halen bij de Sonoro Vibes XL qua geluidskwaliteit en dat is een groot compliment voor deze high-end bluetoothspeaker met hifi-ambities. Wat ons betreft zijn die ambities absoluut niet overdreven. Tegelijkertijd is daar natuurlijk ook de Sonoro Vibes L. En dat is toch wel een tandje minder. Het verschil tussen beide speakers is 300 euro, maar de stap in geluidskwaliteit is wat ons betreft groter dan dat bedrag. Dat komt vooral omdat de ruimtelijkheid voor een groot deel wegvalt doordat er geen vier geplaatste speakers rondom, maar slechts twee 3″-fullrange drivers geplaatst zijn. Er is geen echt 360 graden geluid meer wat de ruimtelijkheid en dat ontspannen luisteren voor een groot deel laat wegvallen. Nu heeft Sonoro wel een manier gevonden om het enigszins rondom te laten horen, waarschijnlijk door een aangepaste behuizing, maar echt 360 graden-geluid wordt het daardoor niet. Je hoort duidelijk aan tegenovergestelde kanten een speaker zitten en de andere twee zijkanten verlies je gewoon geluid. Het maakt nu ineens wel uit aan welke kant van de speaker je je bevindt. De Vibes L wordt daardoor al snel ‘gewoontjes’. Het geluidsprofiel is identiek en je kan echt wel horen dat het voor een bluetoothspeaker high-end is waarbij details en nuances goed te horen zijn, maar het klinkt meer als een gewone high-end bluetoothspeaker. Goed geluid, maar niet zo speciaal als bij de grotere broer. Nu is 699 euro al veel geld, maar wees verstandig en leg er nog 300 euro bij om voor die Vibes XL te gaan. Daar ga je geen spijt van krijgen, want dat is de duidelijke winnaar van de twee.
Conclusie
De Sonoro Vibes XL is de echte ster in deze review. Het is ongekend knap wat het merk doet met een bluetoothspeaker. De combinatie van hoogwaardige materialen, een fraai design en een uitstekende geluidskwaliteit zorgt ervoor dat de Vibes XL eenzaam aan de top staat als het gaat om een bluetoothspeaker. De Vibes L voelt qua design en bouwkwaliteit hetzelfde aan, maar mist dat echte ruimtelijke 360 graden-geluid dat de Vibes XL juist zo goed maakt. Qua gebruikte materialen zijn de speakers natuurlijk perfect voor buiten, maar onze voorkeur gaat toch uit naar gebruik binnen. Zo geniet je pas echt van de goede geluidskwaliteit.
De vraag blijft wel voor wie de Sonoro Vibes L en XL nu precies is. Het lijkt ons toch een vrij kleine nichemarkt waar het merk zich in begeeft, maar dat de Sonoro Vibes XL mee kan met echte hifi-speakers qua geluidskwaliteit is niet alleen een verrassende constatering, maar ook zeer aangenaam. We geven de Sonoro Vibes XL dan ook een 9.0 en de Vibes L een 8.0 als eindcijfer.
8.5
Beoordeling Sonoro Vibes L en XL
Pluspunten
Zeer goede geluidskwaliteit (Vibes XL)
Hoogwaardige materialen
Design past in ieder interieur
Zowel binnen als buiten te gebruiken
Makkelijk te verplaatsen met de stevige aluminium draaghendel
Batterijduur is prima voor dit formaat
Minpunten
Equalizer in de app vrij beperkt
Auracast werkt (nog) enorm omslachtig
Vibes L mist de ruimtelijkheid van de Vibes XL
