Review: Sonoro Vibes L en XL – Bluetoothspeakers met hifi-ambities

Geluid

De titel boven dit artikel wekt natuurlijk een bepaalde verwachting. Een bluetoothspeaker met hifi-ambities? Ik was ook sceptisch, maar het blijkt toch echt te kloppen. We laten Auracast verder voor wat het is en kijken puur naar de geluidskwaliteit van de individuele speakers. Vooraf checken we even van welke audiocodec we gebruikmaken in de ontwikkelaarsopties van Android op onze smartphone. We zien dat SBC, AAC, aptX en aptX HD aanwezig is bij deze bluetoothspeakers. Voor de beste geluidskwaliteit laten we deze uiteraard op aptX HD staan. Veel minder compressie en een hogere bitrate dan de standaard SBC of AAC en ondersteunt hoge resolutie audio (24-bit/48kHz). Hierdoor weten we meteen al dat de Sonoro Vibes L en XL veel beter is dan de gemiddelde bluetoothspeaker, maar belangrijker is natuurlijk: Hoe klinkt het?

Mijn mond viel nog net niet open van verbazing bij de Vibes XL, maar het scheelde niet veel. Ruimtelijk en helder, maar tegelijk met een aangename warmte zonder wollig te worden. De speaker biedt echt een ontspannen luisterervaring waardoor je blijft luisteren. Stemmen klinken vol en natuurlijk en staan samen met de instrumenten echt los in de ruimte. De Sonoro Vibes XL biedt een ruimtelijkheid die je niet helemaal verwacht van een bluetoothspeaker, waarbij kleine nuances en details echt perfect naar voren komen. En het maakt echt niet uit aan welke kant je van de speaker staat. Dankzij de vier fullrange-drivers blijf je dat ruimtelijke geluid volledig in 360 graden horen. De speakers hebben overigens ook een EQ-boostknop. Druk hierop en de ruimtelijkheid moet verder vergroot worden. We hebben deze knop echter gelaten voor wat het is. Het levert ook vervorming op en dat warme, natuurlijke geluid gaat dan verloren. Gewoon uit laten dus. We raden voor de equalizer aan om de bass op -2 te zetten en eventueel het hoog op 0 of +1 te laten staan om de speaker echt helemaal tot z’n recht te laten komen. Extra vermelding voor de subwoofer die punchy én diep doorlopende bassen weet te leveren waarbij zelfs de subbas helder en gecontroleerd blijft bij een nummer als Fantasy van The XX.

We hebben echte hifi-speakers getest die het absoluut niet halen bij de Sonoro Vibes XL qua geluidskwaliteit en dat is een groot compliment voor deze high-end bluetoothspeaker met hifi-ambities. Wat ons betreft zijn die ambities absoluut niet overdreven. Tegelijkertijd is daar natuurlijk ook de Sonoro Vibes L. En dat is toch wel een tandje minder. Het verschil tussen beide speakers is 300 euro, maar de stap in geluidskwaliteit is wat ons betreft groter dan dat bedrag. Dat komt vooral omdat de ruimtelijkheid voor een groot deel wegvalt doordat er geen vier geplaatste speakers rondom, maar slechts twee 3″-fullrange drivers geplaatst zijn. Er is geen echt 360 graden geluid meer wat de ruimtelijkheid en dat ontspannen luisteren voor een groot deel laat wegvallen. Nu heeft Sonoro wel een manier gevonden om het enigszins rondom te laten horen, waarschijnlijk door een aangepaste behuizing, maar echt 360 graden-geluid wordt het daardoor niet. Je hoort duidelijk aan tegenovergestelde kanten een speaker zitten en de andere twee zijkanten verlies je gewoon geluid. Het maakt nu ineens wel uit aan welke kant van de speaker je je bevindt. De Vibes L wordt daardoor al snel ‘gewoontjes’. Het geluidsprofiel is identiek en je kan echt wel horen dat het voor een bluetoothspeaker high-end is waarbij details en nuances goed te horen zijn, maar het klinkt meer als een gewone high-end bluetoothspeaker. Goed geluid, maar niet zo speciaal als bij de grotere broer. Nu is 699 euro al veel geld, maar wees verstandig en leg er nog 300 euro bij om voor die Vibes XL te gaan. Daar ga je geen spijt van krijgen, want dat is de duidelijke winnaar van de twee.