Review: Denon AVR-X2900H – Instapper met serieus veel opties

Verrassend krachtig

Om de Denon AVR-X2900H te testen, parkeerde ik hem in een rack waar normaal de AVC-A1H leeft. Het is een veel lichter toestel dan dat vlaggenschip van het Japanse merk, dat is ook eens fijn. Het is dan enkel kwestie van kabels aansluiten om de X2900H te verbinden met de vaste DALI Rubicon-opstelling (in dit geval wel met compacte SONIK 5’s als frontkanalen) en met de Alteco-hoogtespeakers vooraan. De subwoofer in dit geval is de vaste ELAC Sub 2050. Aan bronzijde werd vooral een Apple TV, PlayStation 5 en Oppo UDP-203 gebruikt.

De achtervolging door de Noorse bossen in No Time To Die op Ultra HD Blu-ray is voorzien van een geweldige Atmos-mix. Eerst is er de meeslepende mix tussen opzwepende muziek en auto’s aan hoge snelheid door het landschap van Noorwegen (spoiler-alert: het is opgenomen in Schotland) bewegen, daarna volgt een scène waarin het net stil wordt en er in de verte geweerschoten en motors te horen vallen. Het draait dan net om plaatsing en microdetail, waardoor je idealiter echt die galm ervaart van een mistige bosomgeving. Het eerste deel is behoorlijk machtig, met Land Rovers die over kop gaan en overtuigend crashen. Ook bij wat hoger volume blijven de dynamische prestaties nog goed overeind. Loeihard? Ja, dan is de AVC-A1H wel een heel pak capabeler qua pieken – maar die receiver kost ook vele malen meer… Positionering van geluidseffecten is trouwens prima. De helikopter die plots opduikt beweegt echt van beneden naar het midden, de snelle camerawisselingen worden vergezeld door bijhorende veranderingen in het geluid. Die snelheid is wel belangrijk in actierijke scènes. Bij de stillere bosscène doet de AVR-X2900H het ook niet slecht. Er zit veel detail in de weergave, waardoor dat ruimtelijke goed wordt overgebracht. Je hoort dat de actie buiten plaatsvindt, wat de immersie in de hand werkt. Over dynamiek gesproken: de slagvelden van WO2-klassieker Hacksaw Ridge knalden echt, de Denon toonde hier echt over voldoende vermogen te beschikken.

De eerste race van F1 via Apple TV is een nieuw favoriet testfragment. De combinatie van een spannende race, Whole Lotta Love van Led Zeppelin voornamelijk uit de rears en een omroeper hoog in de lucht maakt een geweldige soundmix. Doe er nog vuurwerk en een helikopter bij en alle speakers in de opstelling worden danig op de proef gesteld. Deze scène kwam al bij verschillende soundbartests langs, dit is toch wel een heel andere en betere ervaring. Denon gaat hier voor z’n gebruikelijk krachtige weergave, waarbij er een mooie integratie is van alle kanalen. De totaalervaring, daar draait het om. Het is een goede keuze, waardoor individuele effecten zoals ontploffend vuurwerk of een contact tussen auto’s je aandacht afleidt, maar je in de film blijft.

De Denon-receiver maakte bij mij ook indruk tijdens het bekijken van de docu Abbey Road: If These Walls Could Speak. Het is een boeiende inkijk in de geschiedenis van de legendarische studio, die zustermerk Bowers & Wilkins bevoorraadt met 800 Serie-luidsprekers. Er mocht wat meer muziek in de documentaire zijn, maar de vele gesproken getuigenissen zijn ook de moeite. Via de Rubicon Vokal – wat een taaiere centerspeaker is, maar de AVR-X2900H kon het aan – kwam het vol en mooi in de kamer in. Ook bij enkele afleveringen van The Boroughs en het bevreemdende Bugonia werden dialogen heel goed neergezet door dit systeem.