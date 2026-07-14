Reviews Audio Receivers en versterkers Beoordeling 9.5

Review: Denon AVR-X2900H – Instapper met serieus veel opties

14 juli 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Denon AVR-X2900H
FWD award

Met de 7.1 AVR-X2900H vernieuwt Denon wellicht z’n populairste AV-receivermodel. Deze generatie moet meer dan ooit de brug vormen tussen de duurdere, professionelere modellen en instapreceivers. Draadloze rear-speakers, Dolby Atmos via Airplay en een betere DAC moeten het verschil maken met het voorgaande model. Lukt dat?

AVR-X2900H Denon

De tijden dat Denon altijd in één keer al zijn AV-receivers zou vernieuwen en dat op jaarlijkse basis? Die liggen ver achter ons. De levenscyclus van een model is nu twee tot drie jaar, wat eigenlijk een goede zaak is. Het is wel moeilijker geworden om aan een modelnummer te zien in welk jaar het gelanceerd werd. De Denon AVR-X2900 is samen met de AVR-X3900H de eerste telg van een nieuwe generatie, de opvolger van de AVR-X2850H die eigenlijk niet zo oud is. Om het even te situeren: de X2xxx is de instapper in de X-lijn bij Denon, die tussen de eenvoudige S-modellen zit en de premium A-lijn. Het is dus een model dat op basis van z’n vele features als een ‘serieuze’ AV-receiver mag beschouwd worden. Een vlak waarop dat blijkt is de ondersteuning voor Dirac, een extra kalibratie-optie naast de ingebakken Audyssey MultEQ-functie.

Op vlak van design moet je bij de AVR-X2900H geen grote vernieuwing verwachten. Het is meteen herkenbaar als een Denon-receiver met twee grote draaiknoppen en daartussen een display waar tekst in dot-matrix-stijl op verschijnt. Zij het zonder neerklapbaar luikje om alle knoppen te verstoppen, in de plaats heb je een reeks toetsen net onder dat display. Het voorpaneel is hier volledig uit kunststof, van dichtbij mis je wel die uitstraling van de duurdere modellen. Maar goed, een AV-receiver staat meestal uit het zicht, dus zo erg is dat niet.

Wat 7.2-kanaals AV-receiver
Vermogen 95 Watt per kanaal (8 Ohm) klasse D
Surroundformaten Dolby Atmos (en lager), DTS:X (en lager)
Streaming HEOS-app, AirPlay 2, Bluetooth, DLNA, Roon Ready, Qobuz Connect, Spotify Connect, Tidal Connect
Ingangen 6 x HDMI 2.1, 2 x optisch, coaxiaal, 4 x cinch, phono-in (MM), 2 x USB (1 x power only),
Uitgangen 2 x HDMI (2 x 8K), 2 x sub-uit
Extra's Audyssey, klaar voor Dirac Live, draadloze rears (via update)
Afmetingen 16,7 x 43,4 x 33 cm
Gewicht 6,5 kg
Prijs 999 euro

Geschikt voor Dolby Atmos en DTS:X

De AVR-X2900H is een 7.2-receiver met 95 watt (volledig frequentiebereik over 2 kanalen), waarbij Denon nu expliciet garandeert dat je over minstens 70 procent van dat vermogen beschikt als vijf kanalen worden aangedreven. Bij receivers zijn vermogens altijd heel lastige cijfers. Elke fabrikant heeft z’n eigen meetmethode en pakt graag uit met zo groot mogelijke cijfers – die dan enkel gelden als er een enkel kanaal beperkt belast wordt. Het reële vermogen als je dan surroundgeluid afspeelt is veel kleiner. Tegelijkertijd spelen zelden alle kanalen tegelijkertijd alle geluid af, hoewel dat met moderne Atmos-mixes wel eens anders kan zijn. Het zijn soms heel complexe mixes die een AV-receiver echt uitdagen.

Met 7.2 kun je in een huiskamer wel wat, zoals een 5.1.2-opstelling met hoogtekanalen. In het verleden betekende dat vaak enkel vooraan, maar Denon geeft je hier de vrijheid. Je kunt zowel hoogte- als Dolby-speakers gebruiken, en zowel voor- als achteraan in de kamer. Wil je toch vier hoogtekanalen, dan moet je opteren voor de duurdere AVR-X3900H. Andere opties zijn een 5.1-systeem, met de voorste kanalen via bi-amping dubbel aangestuurd. Er is een pre-out voor zone twee, maar je kunt daar ook je surround back-terminals voor opofferen.

In de meeste woonkamers zijn de lastigste kabels om te leggen die naar de surroundspeakers achteraan. In navolging van Yamaha biedt Denon daar nu een oplossing voor: je kunt een paar Denon Home 200, 400 of 600 – die laatste lijken wat absurd door hun formaat – draadloze als rears gebruiken. Hoe dat werkt? Dat kunnen we je niet vertellen, want de software-update om dit mogelijk te maken was nog niet beschikbaar.

Klaar voor 8K

Op hogere Denons vind je een enorm aanbod aansluitingen op de achterkant. Werp er voor het eerst een blik op en je krijgt misschien wel het gevoel van een dashboard van een 747 te overschouwen. Bij de AVR-X2900H is die complexiteit er niet. Het is een veel cleaner achterzijde, met een beperkt aantal ingangen. Geen legacy-video-ingangen dus, wel zes HDMI-ingangen (waarvan drie geschikt voor 8K) en twee HDMI-uitgangen (allebei HDMI 2.1). Op vlak van audio-inputs heb je vier cinchparen en een phono-input (MM), plus drie digitale inputs (tweemaal optisch plus coaxiaal). De USB-poort aan de achterzijde is er enkel voor stroom, bijvoorbeeld voor een mediaspeler. Voorop is er een tweede die wel kan dienen voor USB-opslag met muziekbestanden.

Veel AV-receivers laten tegenwoordig de radiotuner vallen. Op de AVR-X2900H zit er nog wel eentje, geschikt voor DAB+. Je kunt eigenlijk alles wel via internetradio, maar sommigen vinden deze werkt-altijd-optie beter.

HEOS en meer

Op vlak van streaming zijn Denon-receivers altijd hoogvliegers. En dat is niet anders bij de AVR-X2900H, dat uiteraard rond het HEOS-platform is gebouwd. Dit platform zit in vele Denon- en Marantz-apparaten, en werd ontworpen om te concurreren met Sonos. Het biedt gelijkaardige multiroomfuncties, met een paar extra’s. Het is bijvoorbeeld veel beter voor het afspelen van eigen bestanden, incluis hi-res PCM en DSD. Je kunt ook makkelijk aangesloten bronnen naar andere HEOS-apparaten sturen, zoals een plaat op een draaitafel die op de AVR-X2900H ook in de keuken hangt laten horen op een Home 400-speaker. Als je meerdere HEOS-toestellen in huis hebt, zie je ze allemaal in de HEOS-app verschijnen.

In de HEOS-app zie je verschillende streamingdiensten verschijnen, naast internetradio, en de fysieke ingangen op je receiver. De HEOS-app fungeert op deze wijze als alternatieve remote, al moet je voor echt alle functies naar de Denon AVR-app overschakelen. Die app is uitstekend om een AVR-X2900H bij te regelen (bijvoorbeeld dialoogversterking inschakelen bij een film met een minder goede soundtrack).

Qua streamingdiensten is het aanbod in HEOS niet enorm groot: Amazon, Deezer, Qobuz, Tidal en Soundcloud. De app presenteert het aanbod van die diensten wel fraai, je hebt ook mogelijkheden om de app-interface zelf ordenen. Naast HEOS heb je nog opties om te streamen. Er is Bluetooth en AirPlay 2, en via DLNA-apps als BubbleUPnP of Audirvana kun je ook muziek streamen. Roon Ready is de receiver ook al, Denon zet sterk in op deze software.

Uitstekende interface

De interface die Denon op de tv toont is heel uitgebreid tijdens het instellen. Geen enkele fabrikant neemt je zo bij de hand om elk facet van een AV-receiver te belichten. Je krijgt zelfs te zien hoe je elke luidsprekerkabel dient aan te sluiten. Als je vertrouwd bent met de materie, kun je dit gerust overslaan. Maar de Denon AVR-X2900H is een AV-receiver die misschien terechtkomt bij iemand die nog nooit met zo’n complex audiobeest heeft gewerkt. Dan is die stapsgewijze en informatierijke aanpak van Denon een echt pluspunt. De fabrikant verdient ook een schouderklopje voor het bieden van een Nederlandstalige interface.

De algemene interface die op het scherm verschijnt als je op de afstandsbediening de Setup-knop indrukt is ook heel helder. Alles is keurig georganiseerd, je vindt snel wat je nodig hebt. Dat je sinds een jaar of twee Denon-receivers ook volledig kunt instellen via een webinterface is in sommige situaties echt handig. Installateurs vinden het handig, maar als je bijvoorbeeld een projector als hoofdscherm gebruikt is die webinterface ook overzichtelijker. Als je muziek streamt, wordt de albumhoes trouwens in het groot op het scherm getoond – ook cool.

Het stukje interface dat je oproept voor snelle aanpassingen tijdens het bekijken van films (via de Option-knop) is slim geregeld. Niet alle surroundmixes zijn gelijk, dus het is handig dat je op 1-2-3 een kanaalniveau of dialoogverbetering kunt aanpassen. De vier toetsen onderaan de forse remote laten je ook snel schakelen tussen geluidsmodi voor films, muziek, games en de pure-stand. Denon biedt je hier veel mogelijkheden, incluis Dolby Surround- en meerdere DTS-modi. Vooral bij Muziek kom je hier aardig wat geluidsmodi tegen die soms wel, soms niet goed klinken.

Audyssey versus Dirac

Tijdens het instellen kun je meteen je luidsprekeropstelling kalibreren met Audyssey. Dat is een aanrader, zeker in een woonkamer waar je speakers niet altijd op de perfecte plaats kunt zetten. De benodigde meetmicrofoon zit in de doos, net als een statief uit karton – je kunt ook een oud fotostatief gebruiken, dat werkt makkelijker. Dirac Live Room Correction kun je loslaten op de AVR-X2900H. Het is wellicht de beste kamerkalibratie die er bestaat, maar is wel complexer. En ook: je moet ervoor een licentie aanschaffen, wat minstens 99 dollar kost, en een andere meetmicrofoon. Gegeven de positionering van deze receiver, denk ik niet dat veel mensen die stap zullen maken. Vooral omdat Audyssey allesbehalve slecht werkt en je voor Dirac wel wat tijd en kennis nodig hebt.

Verrassend krachtig

Om de Denon AVR-X2900H te testen, parkeerde ik hem in een rack waar normaal de AVC-A1H leeft. Het is een veel lichter toestel dan dat vlaggenschip van het Japanse merk, dat is ook eens fijn. Het is dan enkel kwestie van kabels aansluiten om de X2900H te verbinden met de vaste DALI Rubicon-opstelling (in dit geval wel met compacte SONIK 5’s als frontkanalen) en met de Alteco-hoogtespeakers vooraan. De subwoofer in dit geval is de vaste ELAC Sub 2050. Aan bronzijde werd vooral een Apple TV, PlayStation 5 en Oppo UDP-203 gebruikt.

De achtervolging door de Noorse bossen in No Time To Die op Ultra HD Blu-ray is voorzien van een geweldige Atmos-mix. Eerst is er de meeslepende mix tussen opzwepende muziek en auto’s aan hoge snelheid door het landschap van Noorwegen (spoiler-alert: het is opgenomen in Schotland) bewegen, daarna volgt een scène waarin het net stil wordt en er in de verte geweerschoten en motors te horen vallen. Het draait dan net om plaatsing en microdetail, waardoor je idealiter echt die galm ervaart van een mistige bosomgeving. Het eerste deel is behoorlijk machtig, met Land Rovers die over kop gaan en overtuigend crashen. Ook bij wat hoger volume blijven de dynamische prestaties nog goed overeind. Loeihard? Ja, dan is de AVC-A1H wel een heel pak capabeler qua pieken – maar die receiver kost ook vele malen meer… Positionering van geluidseffecten is trouwens prima. De helikopter die plots opduikt beweegt echt van beneden naar het midden, de snelle camerawisselingen worden vergezeld door bijhorende veranderingen in het geluid. Die snelheid is wel belangrijk in actierijke scènes. Bij de stillere bosscène doet de AVR-X2900H het ook niet slecht. Er zit veel detail in de weergave, waardoor dat ruimtelijke goed wordt overgebracht. Je hoort dat de actie buiten plaatsvindt, wat de immersie in de hand werkt. Over dynamiek gesproken: de slagvelden van WO2-klassieker Hacksaw Ridge knalden echt, de Denon toonde hier echt over voldoende vermogen te beschikken.

De eerste race van F1 via Apple TV is een nieuw favoriet testfragment. De combinatie van een spannende race, Whole Lotta Love van Led Zeppelin voornamelijk uit de rears en een omroeper hoog in de lucht maakt een geweldige soundmix. Doe er nog vuurwerk en een helikopter bij en alle speakers in de opstelling worden danig op de proef gesteld. Deze scène kwam al bij verschillende soundbartests langs, dit is toch wel een heel andere en betere ervaring. Denon gaat hier voor z’n gebruikelijk krachtige weergave, waarbij er een mooie integratie is van alle kanalen. De totaalervaring, daar draait het om. Het is een goede keuze, waardoor individuele effecten zoals ontploffend vuurwerk of een contact tussen auto’s je aandacht afleidt, maar je in de film blijft.

De Denon-receiver maakte bij mij ook indruk tijdens het bekijken van de docu Abbey Road: If These Walls Could Speak. Het is een boeiende inkijk in de geschiedenis van de legendarische studio, die zustermerk Bowers & Wilkins bevoorraadt met 800 Serie-luidsprekers. Er mocht wat meer muziek in de documentaire zijn, maar de vele gesproken getuigenissen zijn ook de moeite. Via de Rubicon Vokal – wat een taaiere centerspeaker is, maar de AVR-X2900H kon het aan – kwam het vol en mooi in de kamer in. Ook bij enkele afleveringen van The Boroughs en het bevreemdende Bugonia werden dialogen heel goed neergezet door dit systeem.

Geweldig in Atmos

Muziekprestaties zijn ook prima bij de AVR-X2900H, waarbij je merkt dat het Japanse bedrijf ook z’n AV-receivers door z’n Sound Master laat tunen naar het huisgeluid. Dolby Atmos-muziek van Apple Music via AirPlay streamen zou in de maak zijn, ook de AVR-X2900H zou dit gaan kunnen. Tot dit op punt staat is een Apple TV aan de AV-receiver hangen dé manier om in dat formaat nummers te spelen. Wat de moeite is, met pakweg de Atmos-remix van ‘Moon Safari’ van Franse electropopband Air. De Denon-receiver met de DALI-speakers zette me overtuigend in het midden van Kelly Watch The Stars, wat de spacey-sfeertje van dit nummer nog meer in de verf zette. De soundtrack die Elliot Goldenthal componeerde voor Frida blijft een topper, maar is niet in surround beschikbaar. De Dolby Surround-upmixer slaagt er echter goed in om het over de kanalen te verdelen, zonder dat de Mexicaanse instrumenten plots kunstmatig beginnen te klinken. De plaatsing van de stemmen bij El Conejo – Los Cojolites was ook prima, ze horen telkens in een andere hoek thuis. Dat gezegd zijnde, was het even boeiend om Paloma negra in stereomodus te beluisteren. Vooral omdat net het DAC-gedeelte hier een upgrade kreeg, wat zich hier vertaalde naar een natuurlijk klinkende akoestische gitaar die zachtjes in de achtergrond speelt. Het is bij dit nummer natuurlijk de krachtige stem van inmiddels wijlen Chavela Vargas die alle aandacht opeist, geheel terecht.

Conclusie

De AVR-X2900H is een mooie upgrade voor het populairste AV-receivermodel in de Denon-stal. Voor duizend euro adviesprijs krijg je de gebruiksvriendelijke interface, relatief krachtige versterking en vele mogelijkheden die je van een Denon verwacht. Klankmatig presteert de AVR-X2900H heel goed, al is het nodig om een stap naar de X3900 te zetten als je een volledig Atmos-opstelling wenst te bouwen. De mogelijkheid om Denon Home-speakers als achterste kanalen in te zetten is er nog niet, maar zal deze receiver nog beter geschikt maken als alternatief voor een soundbar. De ervaring bij films en games zal dan aanzienlijk beter zijn dan met zo’n alles-in-één-speaker.

9.5
Denon AVR-X2900H DAB – 5
FWD award

Beoordeling
Denon AVR-X2900H

Pluspunten
  • DAB-tuner aan boord
  • Audyssey-kamerkalibratie, met upgrade naar Dirac mogelijk
  • Uitstekende interface
  • Veel speakeropstellingen mogelijk
  • Draadloze rears met Home-speakers (na update)
Minpunten
  • Geen legacy-video-ingangen
  • Afwerking is niet zo weelderig als bij de A-modellen
  • Sub-uitgangen zijn één kanaal

Beoordeling Denon AVR-X2900H

De AVR-X2900H is een mooie upgrade voor het populairste AV-receivermodel in de Denon-stal. Voor duizend euro adviesprijs krijg je de gebruiksvriendelijke interface, relatief krachtige versterking en vele mogelijkheden die je van een Denon verwacht. Klankmatig presteert de AVR-X2900H heel goed, al is het nodig om een stap naar de X3900 te zetten als je een volledig Atmos-opstelling wenst te bouwen. De mogelijkheid om Denon Home-speakers als achterste kanalen in te zetten is er nog niet, maar zal deze receiver nog beter geschikt maken als alternatief voor een soundbar. De ervaring bij films en games zal dan aanzienlijk beter zijn dan met zo’n alles-in-één-speaker.

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