Review: NAD Electronics M33 V2 – Meesterlijke alleskunner

BluOS biedt totale controle

Dat BluOS van de meet af bedoeld was om te concurreren met Sonos, zorgde ervoor dat het platform veel meer bood dan doorsnee ingebouwde streamingopties. De uitstekende BluOS-app geeft je hierdoor volledige controle over de M33 V2, incluis het selecteren van fysieke ingangen. De integratie tussen alle onderdelen is heel sterk, dus je kunt ook bijvoorbeeld het signaal van de tv of een platenspeler via BluOS doorsturen naar Bluesound-speakers in de eetkamer. Er zijn zeker nog andere opties qua BluOS-apparaten, want het platform wordt naast NAD en Bluesound ook gebruikt door Cyrus, DALI, Monitor Audio en Roksan. Er zijn ook CI-apparaten met BluOS beschikbaar. Kortom, als je echt je woning wil voorzien van een muzieksysteem dan kan de M33 V2 daar perfect in passen. De BluOS-app is er voor iOS en Android, zoals de meesten, maar ook met eigen apps voor Windows en macOS.

Aangezien ik al heel wat BluOS-apparaten heb gehanteerd, komt de BluOS-app heel vertrouwd over. Om de ervaring toch dichter bij die van een totaal nieuwe gebruiker te brengen, stelde ik BluOS en de M33 V2 helemaal opnieuw in. De allereerste stap, het verbinden van de versterker met WiFi, verliep dan ook heel vlot. Een firmware-update rolde dan meteen binnen, zodat je meteen met de actueelste software aan de slag kunt gaan. Niet onbelangrijk, want software is toch wel een belangrijk aspect van dit toestel. Hoewel de app niet overloopt van de instructies, was het toevoegen van de bibliotheek en streamingdiensten (Qobuz en Tidal) snel geregeld.

Sinds de update naar versie 4.0 presenteert de app zaken helder. Zoals elke bedieningsapp is er een eigen logica, maar die valt snel te snappen. Via vijf iconen (onderaan bij de smartphone, zijkant bij een tablet) navigeer je naar een Thuis-scherm, je favorieten, vind je onder Muziek alle ingangen en diensten, en is de vijfde optie zoeken. Daartussen zit er nog Spelers, waar alle aangesloten BluOS-toestellen verschijnen en je ze kunt koppelen zodat ze hetzelfde afspelen. De volgorde van wat je ziet op het Thuis-scherm kun je aanpassen, en ook de Voorkeuzes zijn best handig. Deze presets kun je hangen aan een internetradiostation, ingang of afspeellijst, zodat je met één druk op de knop een afspeellijst met geliefde nummers kunt afspelen als je wil ontspannen in de zetel. De Voorkeuzes zijn ook via de remote te activeren.

BluOS is de dominante streamingoptie op de M33 V2, maar je hebt ook andere keuzes. AirPlay 2, Qobuz Connect, Spotify Connect en Tidal Connect zijn ook opties, audiofielen kunnen dan weer meteen met Roon aan de slag. Bluetooth ontbreekt niet, en biedt zelfs ondersteuning voor betere aptX-codecs. Het is ook bruikbaar in de andere richting om een Bluetooth-koptelefoon aan te sturen. Een klassieke hoofdtelefoon met kabel is eveneens welkom natuurlijk, via de uitgang vooraan.