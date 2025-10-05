Review: Yamaha TRUE X SURROUND 90A – Nieuw topmodel zet de toon

Weinig merken hebben zo’n een toonaangevende rol gespeeld in het soundbar-segment als Yamaha. Je kunt het Japanse merk zelfs beschouwen als een van de originele uitvinders van de soundbar. Hun YSP-1 uit 2004 was de eerste die surround (5.1) bood vanuit één luidsprekerbalk. Later volgden nog indrukwekkend apparaten, zoals de YSP-5600 die niet minder dan 46 drivers gebruikte om surroundgeluid te projecteren in een woonkamer. Zelfs bijna tien jaar later nog altijd een heel indrukwekkend toestel… Toch heeft het Japanse bedrijf al een tijdje geen soundbar meer in de hoogste klasse. Het is nu eenmaal geen firma die om de haverklap weer een nieuw model uitbrengt.
De TRUE X SURROUND 90A brengt daar verandering in. Het is meteen een toestel dat het tegen de beste soundbars van het moment wil opnemen. Maar wel met de typische accenten die Yamaha graag legt. Een belangrijke is dat deze soundbar past in het MusicCast-platform van het merk, waardoor je hem kunt koppelen met andere Yamaha-speakers en -apparatuur in andere kamers. Er is zelfs een platenspeler die MusicCast-compatibel is waarmee je pakweg een plaat kunt draaien in de eetkamer en deze via de soundbar afspelen. De SR-X90A is deel van de True-X-lijn, wat betekent dat je het kunt gebruiken met een draadloze subwoofer en draadloze speakers die je naast de sofa parkeert. In tegenstelling tot bij de goedkopere SR-X40A moet je die niet apart aanschaffen. Deze keer zit alles in de (gigantische) doos. De nieuwe Yamaha is ook deel van een nieuwe generatie soundbars die nog hoger mikken dan ooit tevoren. Net als topmodellen van onder andere KEF en Sennheiser draagt de SR-X90A een premiumprijs. Voor het volledige pakket incluis sub en extra luidsprekers betaal je 2.499 euro.
Tech Specs
- Wat: 5.1.2 soundbar
- Formaten: Dolby Atmos (en ouder), DTS:X (en ouder), Auro3D
- Streaming: MusicCast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect
- Ingangen: HDMI-eARC, HDMI, optisch,
- Extra’s: draadloze subwoofer en draadloze dual-use speakers meegeleverd
- Afmetingen: 118 x 8,5 x 14,3 cm (soundbar)
- Gewicht: 11 kg
- Afmetingen: 24,1 x 37,8 x 41,4 cm (subwoofer)
- Gewicht: 12,7 kg
- Afmetingen: 8,8 x 22 x 8,8 cm (achterspeaker)
- Gewicht: 1 kg
