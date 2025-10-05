Review: Yamaha TRUE X SURROUND 90A – Nieuw topmodel zet de toon

Een mooie ruimtelijke prestatie

Het eerste wat een soundbar moet ondergaan tijdens een test zijn een reeks vaste fragmenten die op elk surroundproduct wordt losgelaten. Het gaat dan onder meer om een reeks demo’s van Dolby en DTS, plus nog enkele andere testvideo’s. De bedoeling is vooral om een eerste indruk te krijgen en te checken of formaten juist worden geïdentificeerd en afgespeeld. Hiervoor wordt een Apple TV gebruikt die rechtstreeks aan de LG OLED65C25 hangt en een Zidoo Neo S die via de extra HDMI-ingang van de Yamaha verbonden is. Deze eerste tests doorstaat de SR-X90A feilloos. De bovenliggende speakers blijken zo heel effectief bij ‘Shattered’ om de geluiden van brekend glas en het geroep buiten hoog in de kamer te plaatsen. Er is meteen een 3D-gevoel.

De racescene van ‘Ready Player One’ blijft een referentie als het gaat om Dolby Atmos-geluid. En niet enkel qua omhulling, het is ook een zeer complex geluidsspoor waarin ongelooflijk veel geluidseffecten verborgen zitten. De SR-X90A zette alles heel geslaagd neer. De geldstukken die in het rond vliegen als een speler crasht, zaten bijvoorbeeld heel overtuigend achter en rond de sofa. Meteen een mooi begin, want dergelijke geluiden worden bij deze film gebruikt om je echt in het middelpunt van de hectische actie te plaatsen. Afstandelijk voelde het zeker niet aan.

De crashes en impacts zijn wel wat minder heftig dan verwacht; het is een zeldzame keer dat ik tijdens een soundbartest in deze ruimte de subwoofer wat luider inregelde. Ons testwerk gebeurde echter voor de formele lancering van de SR-X90A, tijdens en daarna zijn er onder meer op dit vlak nog wat tweaks gebeurt via software-aanpassingen. Ook bij het finale vuurgevecht van ‘Civil War’ scoorde de SR-X90A eerder met die geweldige omhulling dan met bombastische effecten.

Wat de Yamaha heel goed deed, was de rijkdom aan geluidseffecten in deze film overbrengen. De soundbar leverde een heel open weergave, waardoor de slippende banden, de vrachtwagen die toeterde, de motoren van de verschillende raceauto’s en nog veel meer discreet in de ruimte en gedetailleerd neerzette. Het was een overtuigende omhullende ervaring, zeker nadat er tijd werd genomen om de soundbar tot in de puntjes af te regelen. Een streepje handmatig werk, want een kalibratiesysteem is er niet, maar zeker niet onoverkomelijk moeilijk.

De losse achterspeakers presteren bij deze soort content met uitgesproken geluidseffecten heel goed, ondanks hun relatief kleine formaat. Door hun ‘mobiele’ aard ben je ook snel geneigd om ze minder correct ergens neer te zetten, tenzij je investeert in de laadaccessoires. Bij sommige soundbars zou dat negatief zijn, pakweg bij Samsung HW-Q990-modellen, waar de plaatsing van de achterspeakers echt volgens de regels van de kunst moet gebeuren.

De SR-X90A is niet enkel sterk met actiescènes met spectaculair Atmos-surroundgeluid. Het haalt sterke troeven boven bij fragmenten die waar sfeer primeert. De bitse discussie tussen het MI-team en hun opdrachtgever in een Londens ondergronds gewelf tijdens ‘Mission Impossible: Fallout’, werd zo realistisch en ruimtelijk gebracht. Dialogen klonken goed, met een fraaie galm uit de andere kanalen die het keldergevoel heel sterk maakte.

De meeste soundbars doen het minder goed met muziek omdat ze in de basis veel kleine speakers bevatten en vertrouwen op een wollige subwoofer om deze aan te vullen. Dat is hier niet het geval. De grotere kast van de SR-X90A herbergt grotere drivers, en die zorgen voor een volheid die je niet vaak tegenkomt bij een toestel zoals dit. Wat hier een extra troef is, is de aanwezigheid van die Auro-upmixer. De SR-X90A zet muziek het best neer als je het voedt met Dolby Atmos, bijvoorbeeld via de Apple Music-app op de tv. Luister je echter naar stereo, dan is die upmixer in staat om die heel natuurlijk naar meerdere kanalen te brengen. Werkt prima!