De best gelezen reviews, artikelen en tips van 2022 (audio)

Best gelezen nieuws

Het populairste nieuwsbericht van 2022 gaat over een onderwerp die we al vaker tegengekomen zijn: de soundbars van Samsung. In mei plaatsten we een overzicht van de line-up van Samsung voor 2022. Het nieuwsbericht Samsung 2022 soundbar line-up, met HW-Q990B topmodel werd net even wat vaker gelezen dan over de platenspeler van IKEA.

Onze lezers waren namelijk zeer geïnteresseerd in de platenspeler van IKEA. Het nieuwsbericht IKEA OBEGRÄNSAD platenspeler kost 129 euro en komt in oktober vinden we op de tweede plek als best gelezen nieuwsbericht op het gebied van audio in 2022. Dan is het toch jammer dat het uiteindelijke product een beetje tegengevallen is. De soundbars van Samsung zijn ook populair bij het nieuwsbericht Samsung kondigt HW-Q950B en HW-S800B soundbars aan.

Een reden voor een feestje was het 50-jarig bestaan van NAD met de speciale editie van de C 3050 LE versterker. De nieuwe CINEMA AV-receivers van Marantz werd ook goed gelezen.