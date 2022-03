Wat is de bi-amp (bi-wiring) feature op receivers en speakers?

Bi-amping of bi-wiring?

Voor de gemiddelde home cinema fan zal bi-amping, als je het al zou willen gebruiken, de beste optie zijn. Het is eenvoudiger en daarbij wordt de versterker minder belast omdat iedere uitgang maar een deel hoeft te versterken. Nou moet gezegd worden dat er nogal wat meningsverschillen zijn over de toegevoegde waarde van bi-amping en bi-wiring. De een vindt het puur een marketing praatje, de ander zweert erbij. De enige manier om zelf een conclusie te trekken is te luisteren naar het verschil. Is het verschil er niet of nauwelijks, dan is de extra investering het geld en de moeite waarschijnlijk niet waard.