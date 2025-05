Bouw en specificaties

Zoals gezegd is het zoombereik 24 tot 83mm kleinbeeld. De optische constructie van de FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR II omvat 11 groepen met 16 lens-elementen, waaronder asferische elementen, ED- en Super ED-lenzen. Opnieuw laat FUJIFILM hier haar superioriteit in glas zien. De scherpte, contrast, kleurweergave en zeer minimale aberraties behoren tot de beste in dit marktsegment voor APS-C.

In de praktijk is de randscherpte bij de volle lensopening al meer dan goed. Licht diafragmeren brengt het geheel in lijn met de scherpte in het beeldcentrum. De chromatische aberratie is nihil. En de Bokeh is uit de kunst. Helaas is er geen OIS aan boord. Die moet uit de camerabody komen.

Bij een minimale scherpstelafstand van 0,3 meter is de vergroting 0,21x. Heel geschikt voor het maken van close-up-opnames bij video. Voor fotografie alleen een beperkte macro.

WR biedt een hoge bescherming onder de ruwere gebruiksomstandigheden. Het objectief is stof-, weer- en koudebestendig. Dit op basis van maar liefst 12 afdichtpunten bij de objectiefkoker. Dat maakt het objectief bestand tegen omstandigheden waar professionals mee te maken kunnen krijgen. Ook onderhevig aan temperaturen tot -10 graden Celsius blijft het XF16-55mm F2.8 R LM WR II zoomobjectief optimaal presteren.

Een fluorcoating beschermt het voorste lenselement tegen vochtdruppels en vingervlekken. De afmetingen van dit objectief zijn 95 x 78mm.