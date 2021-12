Review: Samsung HW-Q950A – Top-soundbar met meer kanalen dan ooit

We hebben lang moeten wachten op een testsample van de HW-Q950A. Zoals iedereen heeft Samsung wellicht last van leveringsproblemen; bovendien wou het bedrijf graag wachten tot de software op dit topmodel gefinaliseerd was vooraleer het in te sturen. Aanvankelijk ontbraken een aantal streamingopties (zoals Chromecast), maar die zijn inmiddels toegevoegd via een firmware-update.

De HW-Q950A is een van de soundbars die we nog in 2021 getest wilden. We verwachten er veel van, onder meer omdat zijn voorganger, de HW-Q950T, zo indrukwekkend was. Ook dat 2020-model bouwde verder op de erfenis van een zeer goede soundbar, de HW-K950. Sinds Samsung een eigen audiolabo creëerde in de V.S. (en misschien dankzij de input van Harman) zijn de soundbars van het merk merkbaar beter geworden.

De Samsung HW-Q950A is opnieuw een volbloed topmodel met alles er op en er aan. Verwacht je dus aan een fors toestel met een grotere draadloze subwoofer en twee draadloze speakers die je achter/naast de sofa plaatst. In tegenstelling tot veel rivalen zijn deze draadloze speakers volwaardige Dolby Atmos- en DTS:X-weergevers. Dat maakt dat de Samsung HW-Q950A als een van de weinigen vier hoogtekanalen biedt (twee via de soundbar, twee via de draadloze rears). Officieel is het zelfs een 11.1.4-soundbar, een imposant aantal surroundkanalen dat technisch vast te verklaren valt maar ook ongetwijfeld door de Samsung-marketingafdeling enthousiast werd doorgeduwd. Het is dan ook twee kanalen meer dan vorig jaar. Hoe dan ook, voor dit sterk staaltje techniek betaal je een hoofdprijs: 1.499 euro. Al merken we wel dat het prijskaartje relatief is. Wie op het juiste moment rondshopt, ontdekt waarschijnlijk cashbacks en kortingen die de HW-Q950A goedkoper maken.