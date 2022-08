Alles over versterkerklassen: wat is klasse A, AB, D en meer?

Klasse D versterkers

De ‘D’ staat hier niet voor digitaal, zoals vaak wordt gedacht. Bij klasse D-versterkers wordt de output-stage (dus het gedeelte dat het signaal versterkt) heel veel in- en uitgeschakeld, naargelang wat nodig is. Dit gebeurt via een sturing die op basis van het inkomende signaal werkt. Die sturing kan wel digitaal zijn, wat de verwarring bij velen in de hand werkt. Hoe dan ook, een klasse D-versterker kan door dat supersnel schakelen extreem efficiënt zijn. 90 procent is haalbaar, in theorie zelfs 100 procent. Efficiëntie betekent ook dat deze versterkers niet snel warm worden en dat ze compact blijven. En dat is precies wat er nodig is bij een AV-receiver en tv-audiotoestellen zoals soundbars. Ook actieve subwoofers zijn heel vaak klasse D.

Klasse D is echter moeilijk om goed te krijgen. De voeding moet van hogere kwaliteit zijn en na het versterkingsluik moeten filters worden aangebracht om hoogfrequente storing veroorzaakt door de sturing te verwijderen. Dat maakt dat er toch een groot kwaliteitsverschil kan worden ervaren bij klasse D-toestellen. Maar het is zeker mogelijk dat je absolute topkwaliteit ervaart met een klasse D-receiver. Alleen is de kans groot dat een zeer goed klasse D-apparaat ook prijzig zal zijn.