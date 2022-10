Review: IKEA OBEGRÄNSAD platenspeler – Plastic (not so) fantastic

Luisteren met de IKEA OBEGRÄNSAD

IKEA raadt zelf aan om de IKEA OBEGRÄNSAD met de IKEA ENEBY-speaker te gebruiken. Nu hebben we deze zelf niet, maar sluiten we de IKEA OBEGRÄNSAD aan op de Denon CEOL N10 met twee Dali Spektor 2-luidsprekers in de eetkamer. Ook hebben we de Teufel Boomster geprobeerd. Via het meegeleverde kabeltje sluit je de platenspeler overal gemakkelijk op aan. De platenspeler beschikt niet over bluetooth, dus bekabeld aansluiten is echt noodzakelijk. We pakken de veelbekroonde plaat ‘Sometimes I Might Be Introvert’ van de Britse rapper, zangeres en actrice Little Simz. De plaat opent met het bombastische en filmische nummer Introvert die hier op de al aanwezige Dual-platenspeler normaal gesproken met kracht de ruimte in gestuwd wordt. Op de IKEA OBEGRÄNSAD is de geluidskwaliteit wat minder. Het klinkt vlakker en mist het echt dynamische. Het onderscheid mist vooral tussen het laag, midden en hoog, waardoor het monotoon klinkt. Toch klinkt het acceptabel in deze prijscategorie. Helaas is er wel een groot probleem.

Wat direct opvalt is het draaiplateau die continue op en neer beweegt. De plaat danst als het ware op en neer. Het plastic draaiplateau is veel te licht waardoor er veel beweging in komt. En dit resulteert aan de buitenkant van de plaat continue op overslaan. De plaat springt op en neer en de naald verliest gewoon even het contact. Oef. We schakelen over naar het nieuwe album ‘Return of the Dream Canteen’ van de Red Hot Chili Peppers die toevallig net op de testdag van de IKEA OBEGRÄNSAD werd afgeleverd. De funky basloopjes van Flea, de vaak gerapte teksten van Anthony Kiedis, de drums van opa van de band Chad Smith en de jankende gitaar van de wederom teruggekeerde John Frusciante zijn terug voor het tweede album van de Peppers van dit jaar. Het is, op een paar aardige nummers na, zeker niet het beste album van de Red Hot Chili Peppers en op de IKEA OBEGRÄNSAD wordt het ook niet veel beter. Wederom slaat de plaat continue over aan de buitenkant. We beginnen dus maar gewoon met het derde nummer, dan slaat de plaat niet meer over. Ook hier is de geluidskwaliteit acceptabel, maar geen hoogvlieger. Het gespring van de plaat is echter zo storend, dat alle lol er snel af is.

We pakken tenslotte het album ‘Multitude’ van Stromae tevoorschijn. De dansbare nummers, alhoewel het ritmisch soms zo verwarrend is dat het wellicht helemaal niet dansbaar is, komen eigenlijk als beste van de tot nu toe drie gedraaide platen over. Stevige beats en wat minder gitaren, daar lijkt de IKEA OBEGRÄNSAD zich het prettigst bij te voelen. Dat merken we ook als we ‘Show Us Your Hits’ van de puberale band Bloodhound Gang beluisteren. Het nummer The Bad Touch klinkt goed, terwijl de wat meer gitaargeoriënteerde nummers te vlak en soms zelfs schel klinken. Beide platen slaan, in tegenstelling tot de eerste twee platen, trouwens nauwelijks over. Opmerkelijk.