Slim slot Yale Linus L2 vanaf nu Matter-compatibel

Het nieuws werd door Yale bekendgemaakt in een persbericht. Matter is de nieuwe smarthomestandaard dat ‘alles-met-alles’ wil gaan verbinden. Zo maakt het dus niet meer uit welk platform of welk product je gebruikt. Dankzij Matter kan het met elkaar werken. Ondanks is ondersteuning voor slimme sloten toegevoegd aan Matter en Yale heeft het nu geïmplementeerd in het slimme slot dat wij in maart vorig jaar getest hebben.

Volgens Yale werkt de Linus L2 al met de meeste grote slimme woningsystemen, maar Matter is de volgende stap in het steeds evoluerende proces voor naadloze integratie van apparaten met alle slimme woningsystemen en stemassistenten. Zo kan de gebruiker genieten van een uniforme slimme woning zonder dat hij of zij bijkomende accessoires nodig heeft. De gebruiker hoeft voortaan niet meer een bepaald platform te kiezen. Een product zoals Yale’s slimme slot Linus L2 met Matter-ondersteuning werkt in alle belangrijke slimme woningsystemen.

Dankzij producten die Matter-conform zijn, bestaat er geen verwarring meer over welke apparaten al dan niet werken in je slimme woning. Dat biedt meer keuze en flexibiliteit voor de gebruiker, die hoeft alleen maar te zoeken naar het Matter-symbool op zijn apparaat om te weten dat zijn producten betrouwbaar samenwerken. Kijk voor meer informatie op de website van Yale.