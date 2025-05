Marantz lanceert AV-voorversterker AV 20 en AMP 20 eindversterker

De AV 20 en AMP 20 onderscheiden zich door een combinatie van Marantz’s herkenbare esthetiek, waaronder het ‘patrijspoort’-display, en een strakke, moderne industriële vormgeving. De bouwkwaliteit is zeer hoog, met een meerlaagse behuizing waarin ruime toepassing van koper te vinden is. Dit draagt bij aan zowel de duurzaamheid als de prestaties van de apparaten. Een subtiele zijverlichting kan naar behoefte worden geactiveerd of gedeactiveerd. De AV 20 is voorzien van een slim ontworpen opklapbaar voorpaneel, dat minder frequent gebruikte bedieningselementen aan het zicht onttrekt voor een minimalistische uitstraling. De meegeleverde aluminium afstandsbediening is eveneens zorgvuldig ontworpen, met verlichte toetsen voor gebruik in gedimde omgevingen. De ontwikkeling en productie van deze componenten vinden plaats in Shirakawa Audio Works, de premium productiefaciliteit van Marantz in Japan, waar de expertise van de Marantz Sound Master wordt ingezet voor de optimale afstemming van de audiokarakteristiek.

De AV 20 voorversterker fungeert als het centrale zenuwstelsel voor audiosignalen in een thuisbioscoopopstelling. Het apparaat is uitgerust met de meest recente en krachtige Analog Devices SHARC dual-core DSP-chipset, in combinatie met geavanceerde 32-bits tweekanaals digitaal-naar-analoog-omzetters (DAC’s) die specifiek zijn ontworpen om jitter te onderdrukken. Dit robuuste digitale platform is in staat om een breed scala aan audioformaten nauwkeurig te decoderen en te verwerken, variërend van hoge-resolutie stereo tot de nieuwste immersieve surround sound-standaarden, zoals Dolby Atmos, IMAX Enhanced, DTS:X Pro en AURO-3D.

Voor het optimaliseren van de geluidskwaliteit in elke luisterruimte combineert de AV 20 deze geavanceerde signaalverwerking met Audyssey MultEQ XT32 ruimte-optimalisatie. Bovendien biedt de AV 20 ondersteuning voor Dirac Live Room Correction, inclusief Dirac Live Bass Control, wat een geoptimaliseerde integratie van maximaal vier onafhankelijke subwoofers mogelijk maakt. Marantz heeft ook de ondersteuning voor Dirac Live Active Room Treatment (ART) aangekondigd, een geavanceerde kamercorrectietechnologie die middels een toekomstige firmware-update beschikbaar zal worden en belooft een nog coherente en tonale luisterervaring te realiseren.

Op het gebied van videoverwerking en connectiviteit is de AV 20 veelzijdig. Het apparaat is uitgerust met zeven HDMI-ingangen die 8K/60Hz of 4K/120Hz videopassing ondersteunen, wat zorgt voor compatibiliteit met de nieuwste videoformaten. Een gebruiksvriendelijke interface met hoge resolutie vergemakkelijkt de installatie en configuratie. Met diverse analoge en digitale ingangen, en een gescheiden HDAM SA-3 voorversterkertrap die tot 13.4 kanalen via RCA- of XLR-uitgangen kan aansturen, biedt de AV 20 uitgebreide mogelijkheden voor diverse systeemconfiguraties.

Wat streaming betreft, ondersteunt de AV 20 het HEOS multiroom-platform, wat naadloze toegang biedt tot diverse streamingdiensten. Daarnaast is het apparaat Roon Ready en compatibel met Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Apple AirPlay 2 en Bluetooth, wat een brede toegang tot digitale muziekbronnen garandeert.

De AMP 20 eindversterker is ontworpen voor optimale prestaties en flexibiliteit binnen uiteenlopende thuisbioscoopsystemen. Deze 12-kanaals versterker levert 200 watt per kanaal (bij 8 ohm, 1 kHz, 0,05% THD met twee kanalen aangestuurd). Voor luidsprekersystemen die meer vermogen vereisen, kunnen paren van 200W-versterkerkanalen worden geconfigureerd als BTL (Bridged-Tied Load) uitgangen, wat resulteert in maximaal zes kanalen van 400W. Het is ook mogelijk om tot zes luidsprekers in een bi-amp-configuratie aan te sturen, met zowel XLR- als RCA-ingangen.

De AMP 20 kan naadloos worden geïntegreerd met andere Marantz-componenten, zoals een krachtige versterkeruitbreiding voor een CINEMA 30 receiver, of als aanvulling op AV 10 voorversterkers wanneer minder vermogenskanalen vereist zijn. Gebruikers van een AV 20 hebben tevens de optie om, indien hun thuisbioscoopsysteem meer dan de 12 kanalen van de AMP 20 vereist, te kiezen voor de 16-kanaals AMP 10.

De Marantz AV 20 en AMP 20 zijn vanaf 20 mei beschikbaar via geselecteerde verkooppunten, beide met een adviesprijs van €5500.