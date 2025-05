Sonos geeft Arc Ultra AI-gedreven spraakversterkingsfunctie

Eind vorig jaar werd de Sonos Arc Ultra gelanceerd. Deze high-end soundbar krijgt nu een update met een vernieuwde spraakversterkingsfunctie. Volgens Sonos wordt het steeds moeilijker om dialogen in films en series goed te verstaan en ligt dit vaak aan productiefouten of door haastig gemaakte geluidsmixen. Het merk introduceert daardoor een nieuwe AI-gedreven spraakversterkingsfunctie voor de Sonos Arc Ultra. Deze komt met vier instelbare niveaus waarmee je de helderheid van dialogen kunt afstemmen op specifieke behoeften, waaronder een niveau dat speciaal is ontwikkeld voor mensen met gehoorverlies. Kunstmatige intelligentie helpt om dialogen nauwkeurig en consistent te herkennen en de juiste mate van spraakextractie toe te passen.

Vier verschillende niveaus beschikbaar via software-update

Je kunt kiezen uit vier opties, namelijk Low, Medium, High en Max. Hoe hoger de setting, des te meer aandacht voor de dialogen. Andere geluiden worden meer naar de achtergrond gebracht. De nieuwe functie voor de Sonos Arc Ultra is ontworpen in samenwerking met het Royal National Institute for Deaf People (RNID) en afgestemd met geluidsingenieur Chris Jenkins. Het instituut stelde 37 deelnemers beschikbaar van verschillende leeftijden voor de spraakversterkingsfunctie, zodat Sonos inzicht kreeg in de luisterervaringen van mensen met gehoorverlies. De nieuwe spraakversterkingsfunctie is vanaf vandaag beschikbaar via een software-update.