Marantz introduceert de nieuwe CINEMA AV-receivers

De nieuwe CINEMA-serie van Marantz is een serie hoogwaardige en eenvoudig te installeren producten voor je thuisbioscoop. Volgens Marantz zet de CINEMA-serie een nieuwe benchmark neer voor high-end prestaties met onovertroffen geluidskwaliteit voor zowel audio- als filmliefhebbers. De CINEMA-serie bestaat uit vier AV-receivers en een topklasse voorversterker/processor met bijpassende 16-kanaals versterker.

“In de CINEMA-serie komen drie typische kenmerken van Marantz bij elkaar – uitzonderlijk hoge prestaties, een minutieuze bouwkwaliteit en een elegant, tijdloos ontwerp”, zegt Joel Sietsema, Brand President van Marantz. “De meest veeleisende thuisbioscoop- en muziekliefhebber zullen de meeslepende geluidservaring van de CINEMA-serie waarderen, die deskundig vervaardigd is voor de thuisbioscoop. Net als dat het tijdloze en hoogwaardig afgewerkt design gewaardeerd zal worden en die niet misstaat in elke chique leefruimte.”

De nieuwe AV-receivers uit de CINEMA-serie bieden de nieuwste audioformaten als Dolby Atmos en DTS:X. 8K video-content is beschikbaar op meerdere ingangen en kameroptimalisatietechnieken zijn beschikbaar. De CINEMA SERIES ondersteunt ook HEOS-technologie voor een multiroom-opstelling. Je kunt muziek streamen of je favoriete podcast luisteren. Het maakt daarbij niet uit of deze verbonden zijn via Bluetooth, Wi-Fi of AirPlay 2.

Dit is de line-up van de Marantz CINEMA Series

AV 10 en AMP 10: De topmodellen van de CINEMA-serie, de AV 10 en AMP 10, vormen de ultieme basis voor een thuisbioscoop. De AV 10 en AMP 10 zijn gebouwd op de exclusieve HDAM-technologie van Marantz en vormen samen een AV-receiver en versterking combinatie van referentieniveau. De 16-kanaalsversterking van de AMP 10 is perfect afgestemd op de discrete schakelingen en zeven HDMI-ingangen van de AV 10. In tandem brengt het duo het beste bioscoopgeluid voor thuis.

CINEMA 40: De Marantz CINEMA 40 is een eersteklas AV-receiver met 9x 125 watt versterking en 11.4-kanaals verwerking, ideaal voor een volledig toegewijde en meeslepende thuisbioscoop. Het aluminium voorpaneel ademt pure luxe en welke doorgetrokken is in elk detail van zijn bouw. Dat alles zorgt voor een perfecte filmervaring.

CINEMA 50: De Marantz CINEMA 50 is een AV-receiver met 9x 110 watt versterking en 11.4-kanaals verwerking, ideaal voor veeleisende film- en muziekliefhebbers. Om een betoverende thuisbioscoop te creëren met rijke klankkleuren en levensechte dynamiek.

CINEMA 60: De Marantz CINEMA 60 is een 7.2-kanaals 8K AVR, met 7x 100 watt per kanaal die uitermate geschikt is voor thuisbioscoop-toepassingen en woonkamers van elke omvang.

CINEMA 70s: De Marantz CINEMA 70s is een slanke 7.2-kanaals 8K AVR met 7x 50 watt per kanaal die geschikt is voor kleinere tv-ruimtes zonder in te boeten aan kwaliteit.

Prijzen en beschikbaarheid

De CINEMA-serie komt eind oktober beschikbaar met de CINEMA 50 en 60 AV-receivers modellen. De andere modellen volgen later. Kijk voor meer informatie op de website van Marantz. De prijzen zijn als volgt: