IMOU lanceert AOV PT 4G-camera

De AOV-technologie (Always On Video) combineert 24/7 beeldregistratie met gerichte bewegingsopnamen. In plaats van enkel korte clips te schieten bij beweging, legt de camera ook tussenliggende momenten vast via een slimme time-lapse. Zo mis je niets, ook niet wat er tussen de beweging gebeurt. Hiermee biedt Imou een alternatief voor traditionele batterijcamera’s, die alleen korte fragmenten vastleggen bij beweging.

De AOV PT 4G-camera werkt volledig op een 10.000mAh batterij in combinatie met een 5W zonnepaneel. Omdat het zonnepaneel de batterij dagelijks aanvult – ook bij weinig zon of in de winter – blijft de camera 365 dagen per jaar voldoende opgeladen. Bovendien is de camera zuinig in gebruik: op een dag waarop het apparaat 100 meldingen detecteert, verbruikt de camera gemiddeld 10% van de batterij.

In tegenstelling tot standaard beveiligingscamera’s met beperkte PIR-detectie (max. 10 meter), biedt de AOV PT een detectiebereik tot 25 meter. Geavanceerde algoritmes zorgen ervoor dat mensen vroegtijdig en nauwkeurig worden herkend en verminderen het aantal loze meldingen drastisch.

De AOV PT 4G camera maakt 24/7 beveiliging en continue opnames mogelijk, ook op plekken zonder WiFi. Dankzij duale netwerkondersteuning – zowel 2.4GHz Wi-Fi als 4G LTE – blijft de camera altijd verbonden. Bij netwerkuitval schakelt hij automatisch over, zodat je nooit de verbinding met je camerabeelden verliest. Zo is de bruikbaarheid van je buitencamera optimaal, ook op wat meer afgelegen plekken waar bewaking gewenst is . Denk aan tuinen, schuren, vakantiehuizen of landbouwpercelen waar Wi-Fi-signaal zwak of zelfs afwezig is.

De behuizing is IP66-gecertificeerd, wat betekent dat de camera bestand is tegen alle weersomstandigheden (regen, wind en stof). Ook ’s nachts levert de camera haarscherpe beelden dankzij slimme nachtzicht-technologie met automatische kleurmodus. Extra functies zijn een ingebouwde sirene (110dB), instelbare alarmgeluiden, tweerichtings spraak, automatische tracking, een vooraf geïnstalleerde 32GB SD-kaart (uit te breiden tot 512GB) en lage-temperatuur-oplaadtechnologie.

De AOV PT 4G wordt verkocht voor de adviesprijs van €129,99.