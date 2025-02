‘Aankomende streamingbox van Sonos is flink aan de prijs’

De geruchten gaan al langer rond, maar volgens website The Verge is het nu wel duidelijk. Sonos gaat een eigen streamingbox lanceren, een directe concurrent voor de Apple TV 4K, Google TV Streamer of de Nokia 8010 Streaming Box, maar dan natuurlijk met een Sonos-twist. Zo kun je het geluid draadloos naar je speakers van Sonos sturen. Het streamingapparaat komt met een prijs tussen de 200 en 400 dollar en is daarmee zeker niet goedkoop.

Streamingbox met codenaam Pinewood

Intern heeft het apparaat de codenaam Pinewood. The Verge heeft al enkele afbeeldingen gezien van het zwarte en vierkante apparaat dat ongeveer zo dik is als een stapel speelkaarten. Heel spectaculair lijkt het design niet, maar dat is ook geen vereiste voor een dergelijke mediaspeler. Naast het streamen van content van Netflix, HBO Max en Disney Plus kun je direct vanaf het thuisscherm zoeken tussen alle content van alle streamingdiensten. Sonos Voice Control is ook aanwezig en ook krijg je een fysieke afstandsbediening bij de op Android gebaseerde streamingbox van Sonos meegeleverd. De box heeft meerdere HDMI-poorten met passthrough. Je kunt je spelcomputer dus ook makkelijk aansluiten. Uiteindelijk moet je het geluid, zonder enige vorm van vertraging, door kunnen sturen naar je speakers en soundbars van Sonos en het opent de mogelijkheid voor een Dolby Atmos-ervaring waarbij je vrijwel alle speakers van Sonos voor je setup kunt gebruiken. Men is nog aan het kijken welke speakers hier precies geschikt voor gemaakt worden.

Verder is er ondersteuning voor Wi-Fi 7 en gigabit ethernet. Laten we zien wanneer Sonos officieel met nieuwe informatie naar buiten komt over deze nieuwe mediaspeler. Het afgelopen jaar was niet het beste jaar van het audiomerk, waarbij de nieuwe app voor heel veel problemen heeft gezorgd.