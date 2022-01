Review: Denon AVR-X1700H – echte surround aan een budgetprijs

Een surroundopstelling bouwen is vaak een dure aangelegenheid. Zeker als je het vergelijkt met pakweg een soundbar. Het is heel makkelijk om met een uitgebreidere opstelling en een betere AV-receiver de kaap van 3.000 tot 5.000 euro te overschrijden. Dan heb je natuurlijk wel wat. Maar wil dat zeggen dat iedereen met een kleiner budget noodgedwongen voor een soundbar moet opteren als ze hun tv-geluid een upgrade willen geven? Niet per se. In deze review bekijken we een goedkopere surroundopstelling van Denon en Polk, waarbij we vooral benieuwd zijn hoeveel van die high-end surroundervaring je krijgt als je een minder grote uitgave maakt. Het kloppende hart van het geteste systeem is de Denon AVR-X1700H, de 699-euro kostende instapreceiver voor 2022 bij Denon (als we even de absolute budgetmodellen negeren) met ondersteuning voor 7.2 of 5.1.2. Geen zin in aparte speakers? Dolby Atmos Height Virtualization en DTS Virtual:X laat toe om hoogtekanalen te simuleren.

Aan speakerzijde krijgen we modellen uit de nieuwe Polk Monitor XT-familie opgestuurd. Hier spreken we echt over instapproducten. De XT30-centerspeaker ligt in de winkel voor 149 euro, een paar XT20-boekenplankspeakers die we inzetten voor achterste kanalen heb je voor 249 euro, twee XT90-hoogtespeakers kosten 199 euro, en de XT60-vloerstaander voor de stereokanalen kost 199 euro per stuk. Totale kostprijs van het geteste systeem bedraagt dus net geen 1.700 euro.

Daarbij moeten we wel opmerken dat Sound United (het moederhuis van Denon en Polk) geen subwoofer meestuurde. In de Monitor XT-familie is er één sub-model met 12-inch woofer, te koop voor 349 euro. We kunnen moeilijk de kwaliteit van die subwoofer inschatten, maar aangezien we de sub in een surroundverhaal wel héél belangrijk vinden moet je bij het samenstellen van een Monitor XT-systeem dit onderdeel wel goed onderzoeken. Een iets betere subwoofer kan een heel surroundervaring naar een veel hoger niveau tillen. Voor ons testwerk gebruikten we onze eigen Monitor Audio Silver W12.