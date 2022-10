Review: KEF LS60 Wireless – Vloerstaanders met alles aan boord

DSP denkt met je mee

Tijdens de inleidende luistersessies besloot ik al filosoferend om een apart hoofdstukje van deze review te wijden aan het gebruik van DSP. Want dat is een afkorting (Digital Sound Processing) die in de vocabulaire van veel audiofielen niet voorkomt, of waar – nog steeds – hooguit met het nodige dédain over wordt gesproken. Dat vind ik hoogst onterecht. En wel hierom: de KEF LS60 Wireless zou zónder DSP niet zo fantastisch kunnen presteren als hij mét DSP doet. DSP is echt een volwassen technologie geworden waar wonderbaarlijke dingen mee kunnen worden gedaan. Hoe krijg je anders uit een gesloten kast met een bruikbaar akoestisch volume van hooguit 20 liter een laagweergave tot 31Hz op -3dB? Hoe krijg je de frequenties van het audiosignaal zó nauwkeurig uitgesplitst dat elke versterker precies in het gebied werkt dat bij de drivers past? Hoe krijg je de door filtering veranderde fase van diverse frequenties zó gecorrigeerd dat er daadwerkelijk een ‘single apparent source’ ontstaat met een ultra-precieze en super-stabiele plaatsing in een geluidsbeeld waar je in kunt verdwalen? Hoe zorg je er anders voor dat de laagweergave zich dynamisch aanpast aan het gekozen luistervolume, zodat de LS60 ook als hij zacht speelt vol en gedetailleerd blijft klinken? En hoe hou je vervorming zodanig binnen de perken dat je werkelijk snoeihard kun spelen zonder dat het geluid onzuiver gaat klinken? Met DSP dus.

DSP biedt daarnaast de mogelijkheid om de weergave van de luidsprekers aan de ruimte of hun plaatsing aan te passen. De LS60 Wireless heeft weliswaar géén uitgebreide ‘room correction’ zoals DIRAC aan boord (dat zou voor sommigen wellicht het glazuur op de kers op de slagroom op de taart zijn geweest) maar de geboden opties om de weergave bij te regelen zijn voor de doorsnee gebruiker ruimschoots voldoende en ze werken bovendien uitstekend. Ik durf te stellen dat de voordelen die DSP vandaag de dag biedt ruimschoots opwegen tegen de vermeende ‘degradatie’ van het oorspronkelijke signaal (whatever that is…), die er nog steeds aan wordt toegeschreven. Misschien was dat met de stand van de digitale techniek van 30 jaar geleden inderdaad anders, maar laat je niks wijsmaken: DSP anno 2022 kan – in de handen van de juiste ontwerpers en programmeurs – ook je vriend zijn. En KEF heeft dat zeer goed begrepen.