Gemini gaat Google Assistant nu toch echt vervangen

Je kon al een tijdje kiezen op je smartphone of je Google Assistant of Gemini wilde gebruiken, maar die keuze stopt binnenkort. Google gaat binnenkort enkel nog Gemini aanbieden voor mobiele gebruikers, omdat deze veel nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt dankzij de hulp van kunstmatige intelligentie. Gemini is de laatste maanden in rap tempo verder ontwikkeld en kan inmiddels vrijwel alles wat de Google Assistent ook kan, waaronder routines, de Nederlandse taal en daarnaast nog veel meer.

Een voorbeeld van het verschil tussen beide hulpjes gaven we in het artikel Google Assistant of Gemini: Welke moet je gebruiken? Daar staat namelijk: Google Assistant kan het antwoord geven op de vraag hoe de bekende tragedie van William Shakespeare ook alweer heet. Gemini kan een hele nieuwe versie van Romeo en Julia schrijven. Het toont het verschil in complexiteit tussen beide slimme assistenten.

Gemini vervangt Google Assistant in de komende maanden

Volgens Google gaat Gemini niet alleen in de komende maanden Google Assistant op smartphones vervangen, maar ook op tablets, koptelefoons en smartwatches. Ook tv’s, slimme speakers en displays krijgen een nieuwe ervaring met het AI-taalmodel, maar mogelijk in een iets andere variant. Eerder nog sprak Google over Google Assistant met invloeden van Gemini, mogelijk is dat nog steeds wat er naar slimme speakers, tv’s en slimme displays komt, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Tot Gemini de Google Assistant vervangen heeft zal deze laatste overigens gewoon blijven werken. Je zit tijdens deze overgangsperiode dus niet ineens zonder slimme assistent op jouw apparaat.