IKEA OBEGRÄNSAD platenspeler kost 149 euro en komt in oktober

Begin juni vertelden we je over de IKEA OBEGRÄNSAD. Een platenspeler van IKEA in samenwerking met de dj’s van Swedish House Mafia. Een combinatie die je wellicht niet meteen zou verwachten, maar wel iets waar IKEA serieus mee aan de slag was. Inmiddels is duidelijk dat de OBEGRÄNSAD van IKEA daadwerkelijk gelanceerd gaat worden. De platenspeler van IKEA is vanaf oktober verkrijgbaar en kost 149 euro.

Veel wijzer worden we echter niet van het persbericht dat IKEA ons heeft gestuurd. Hoe het zit met alle specificaties en welke onderdelen precies gebruikt zijn, dat is allemaal nog onduidelijk. Voor 149 euro mogen we wellicht geen topkwaliteit verwachten, maar zeker ook geen troep. Uit een eerder bericht bleek al dat de platenspeler in ieder geval een vervangbare cartridge en naald krijgt en dat men sprak over goede kwaliteit van deze onderdelen. Ook beschikt de platenspeler over een minimalistisch design. We zijn dus ook heel benieuwd naar de IKEA OBEGRÄNSAD in de praktijk.

Ook meubelen in OBEGRÄNSAD-serie

De Zweedse meubelgigant lanceert echter niet alleen de platenspeler in samenwerking met Swedish House Mafia, want er gaat ook een hele serie aan meubelen en andere producten onder deze naam verkocht worden. Allemaal gebaseerd op muziek. Zo is daar een variant op de welbekende Kallax-kast, een nieuwe stoel, maar ook nieuwe meubelen om je vinyl op te slaan en een bureau voor je muziekstudio. Vanaf oktober verkrijgbaar bij IKEA.