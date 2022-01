Review: NAD C700 – alleskunner met HDMI

Een bekend chassis

Gegeven wat het allemaal kan, mag je de C700 gerust een heel compact audiotoestel noemen. Het zit propvol technologie. Met de afmetingen 9,6 x 21,8 x 26,6 cm spreek je over iets dat ongeveer zo groot is als een koekendoos. De afgeronde hoeken en het beperkt aantal knoppen versterkt de slanke looks bovendien. Heel wat kleiner dan een typische AV-receiver of hifi-apparaat dus, maar ook niet opvallender dan een soundbar. Dat is belangrijk om aan te halen, want de C700 lonkt toch ook naar mensen die een soundbar zouden overwegen maar eigenlijk toch iets beter zoeken qua muziekweergave.

We verwezen daarnet al naar de NAD M10, de bekroonde versterker uit NAD’s Master-lijn die voor ongeveer 3.000 euro in de winkel ligt. Recent verscheen daarvan een v2-versie, met als voornaamste verbetering de mogelijkheid om surround af te spelen via twee extra Bluesound-speakers die de rear-kanalen voor hun rekening nemen. De M10 v2 is zonder twijfel een heel fraai apparaat, maar voor velen zal het gewoonweg te duur zijn. Voor die budgetbewuste doelgroep is er nu dus de C700, die verrassend genoeg heel veel gelijkenissen vertoond met zijn high-end broertje. Te beginnen met de vorm: die is helemaal gelijk. Verbazend? Niet echt, want NAD heeft volgens ons gewoonweg hetzelfde metalen chassis gebruikt, wel met een metalen bovenplaat in plaats van eentje uit Gorilla Glass. Geen slechte keuze, want de zwarte aluminium doos bezit de perfecte minimalistische vorm om discreet een plek op een tv-meubel te krijgen. De voorkant behoudt die franjes-zijn-niet-nodig-koers, en pronkt enkel met een groot scherm en een kloeke volumedraaier. Meer hoeft het niet te zijn.

Hier zien we wel een significant verschilpunt tussen de C700 en de M10 v2: het scherm is bij de goedkopere versie niet aanraakgevoelig. Dat vinden we minder erg. Feit is dat je een apparaat als dit wellicht toch op een aantal meter van je af plaatst – en niet zoveel mensen komen graag uit de sofa om nieuwe muziek te selecteren. We maken ons sterk dat je dus niet vaak rechtstreeks op het apparaat zelf iets gaat bedienen, wat de meerwaarde van een touchscherm ondergraaft. Rustig blijven zitten en werken via de BluOS-app of de optionele remote is veel comfortabeler, als je het ons vraagt. Wil je toch aan het toestel zelf zaken instellen of een ingang kiezen, dan gebruik je de multifunctionele volumeknop.