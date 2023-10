De Sonos Move 2 kan zowel binnen als buiten gebuikt worden, maar hij is natuurlijk ideaal voor buitengebruik, zonder snoeren. Zo beschikt dit model over een batterijduur tot 24 uur (twee keer zolang als de vorige generatie) en je kunt via de usb-c-poort zelfs je telefoon opladen. De speaker beschikt over een IP56-rating en is daardoor bestand tegen waterspatten, regen, vuil, zonlicht en tegen vallen. Sonos Voice Control, Amazon Alexa, Sonos-app, AirPlay 2 en bluetooth zijn beschikbaar om muziek af te spelen, te pauzeren, de batterijlading te controleren en meer. Via de Sonos-app heb je ook een aanpasbare equalizer tot je beschikking. De speaker zelf is ook uitgerust met een capacitieve volumeregelaar.

De Sonos Move 2 is niet alleen in het zwart en het wit verkrijgbaar, maar ook in de nieuwe olijfgroene kleur. Hij kost 499 euro.