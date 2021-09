Segway kennen we natuurlijk van de unieke eenpersoonsvoertuigen waar je op staat en door middel van naar voren en naar achteren leunen kunt bewegen. Het bedrijf is ook actief op het gebied van elektrische steps. Nu is er echter een nieuw product wat het bedrijf op de markt brengt: Segway Navimow robotgrasmaaiers.

De Segway Navimow robotgrasmaaiers hebben geen perimeterdraad nodig, maar werken met virtuele grenzen. De eerste keer moet je met je smartphone een virtuele grens aangeven, waarbij je een rondje met je robotgrasmaaier mee moet lopen. Daarna heb je er geen omkijken meer naar, want middels satellietnavigatie zal de Segway Navimow altijd binnen de aangegeven virtuele grens blijven en zelf terugkeren naar het laadstation wanneer dat nodig is. Het bedrijf noemt dit EFLS, oftewel Exact Fusion Accurate Mapping, waarbij het laadstation is uitgerust met een gnss-antenne. Ter info: gnss is de verzamelnaam van satellietnavigatie, waar ook gps onder valt. De accuraatheid van dit systeem is volgens de fabrikant tot twee centimeter nauwkeurig. Verschillende sensoren aan boord moeten daar ook aan bijdragen, zodat er soepel genavigeerd kan worden rond eventuele obstakels. De robotgrasmaaier rijdt dan ook niet willekeurig rond zoals veel modellen met perimeterdraad, maar kiest de efficiëntste route.

De robotgrasmaaiers zijn verder uitgerust met anti-diefstaltechnologie, waarbij je via de app op de hoogte gebracht wordt als er iemand in de buurt is van je robotgrasmaaier. Het BladeHalt-systeem zorgt ervoor dat de messen direct stoppen wanneer een kind of huisdier te dicht in de buurt komt. Dankzij IPX6 zijn ze waterbestendig en mocht er een buitje vallen tijdens het maaien, dan keert de Navimow direct terug naar het laadstation.

Vier verschillende modellen van Segway Navimow

De Segway Navimow is beschikbaar in vier verschillende modellen, namelijk H500E, H800E, H1500E en H3000E. De modellen zijn geschikt voor respectievelijk 500 m², 800 m², 1500 m² en 3000 m². De maaihoogte is bij alle modellen instelbaar van 30-60mm en ze hebben hetzelfde maaibereik van 210 mm. Virtuele grenzen zijn op alle modellen beschikbaar, alhoewel er verschillen zijn in aanwezige sensoren, wifi- en 4g-ondersteuning, de batterij en het antidiefstalsysteem. Je kunt de verschillen tussen de modellen hier bekijken.

Prijs en beschikbaarheid

De Segway Navimow robotgrasmaaiers zijn binnenkort beschikbaar. De H500E voor 1.199 euro, de H800E voor 1.499 euro, de H1500E voor 1.999 euro en de H3000E voor 2.499 euro.